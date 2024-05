Phim 18+ vinh danh ngành lao động tình dục về vũ nữ thoát y thắng Cannes 2024

Danh sách những giải quan trọng tại LHP Cannes lần thứ 77:

Cành cọ vàng danh dự: George Lucas

Camera d'Or (Phim đầu tay hay nhất) : Armand (Đạo diễn Halfdan Ullmann Tøndel )

Đề cập đặc biệt: Mongrel (Đạo diễn Wei Liang Chiang và You Qiao Yin )

Kịch bản hay nhất: Coralie Fargeat (phim The Substance)

Giải đặc biệt cho Kịch bản xuất sắc nhất: The Seed Of The Sacred Fig (Viết kịch bản và đạo diễn Mohammad Rasoulof)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Miguel Gomes (phim Grand Tour)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Jesse Plemons (phim Kinds Of Kindness)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón và Selena Gomez trong phim Emilia Pérez

Giải thưởng của Ban giám khảo: Emilia Pérez (Đạo diễn Jacques Audiard)

Grand Prix (Giải thưởng lớn): All We Imagine As Light (Đạo diễn Payal Kapadia)

Cành cọ vàng: Anora (Đạo diễn Sean Baker)

Phim ngắn Cành cọ vàng: The Man Who Could Not Remain Silent (Đạo diễn Nebojša Slijepčević )

Đề cập đặc biệt: Bad For A Moment (Đạo diễn Daniel Soares)