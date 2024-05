Bộ phim nhận tràng pháo tay dài nhất Cannes 2024, đạo diễn là tội phạm đang bị truy nã

Theo Deadline, bộ phim Seed of the Sacred Fig đang là tâm điểm chú ý tại Cannes khi được đông đảo khách mời dành tặng tràng pháo tay gần 15 phút sau buổi công chiếu, dài nhất tính từ đầu liên hoan đến nay. Lý do khiến tác phẩm được đón nhận đặc biệt là sự xuất hiện của đạo diễn Mohammad Rasoulof, người hiện đang bị chính phủ Iran truy nã và kết án tù 8 năm vì chính những tác phẩm điện ảnh của ông.

Đoàn phim Seed of the Sacred Fig nhận tràng pháo tay dài 15 phút tại Cannes 2024.

Đạo diễn Mohammad Rasoulof mang theo ảnh một số diễn viên của đoàn phim không thể tới Cannes dự buổi công chiếu.

Nội dung Seed of the Sacred Fig kể về một gia đình sinh sống tại Tehran, thủ đô của Iran. Nhân vật chính là luật sư Iman (do Missagh Zareh thủ vai), khi anh này được chỉ định làm thẩm phán trong một phiên tòa chính trị và được yêu cầu phải ban hành án tử dù chưa đủ bằng chứng kết tội. Trong khi đó, vợ và 2 con gái của anh ngày càng trở nên xa cách khi tham gia các hoạt động biểu tình đòi quyền cho phụ nữ tại quốc gia này.

Tờ Variety nhận định Seed of the Sacred Fig đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho giải Cành Cọ Vàng năm nay. Trưởng ban giám khảo Greta Gerwig nhiều khả năng sẽ ưu ái cho một bộ phim về đề tài nữ quyền, chủ đề được khai thác một cách sâu sắc trong bộ phim lần này của Mohammad Rasoulof. Tác phẩm hiện nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình quốc tế. Cây viết Peter Bradshaw của Guardian bình luận: "Đây có thể không phải một tác phẩm hoàn hảo, nhưng sự dũng cảm của nhà làm phim và ekip là điều không thể chối cãi".

Mohammad Rasoulof là một trong những đạo diễn tiêu biểu của nền điện ảnh Iran. Ông từng có nhiều tác phẩm đi thi các liên hoan quốc tế và đạt giải cao. Tuy nhiên, những dự án của Mohammad thường là chủ đề gây tranh cãi vì lấy cảm hứng từ chính tình hình chính trị, xã hội tại quê nhà. Ông cũng là cái tên quen thuộc với LHP Cannes, từng thắng giải Đạo diễn xuất sắc ở hạng mục Un Certain Regard với Goodbye (2011). Năm 2017, bộ phim A Man of Integrity của ông cũng thắng giải thưởng quan trọng nhất tại hạng mục này của LHP.

https://kenh14.vn/bo-phim-nhan-trang-phao-tay-dai-nhat-cannes-2024-dao-dien-la-toi-pham-dang-bi-truy-na-20240525181648683.chn