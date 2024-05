Bình An - Phương Nga chi bao nhiêu để đến Cannes 2024?

Trong ngày thứ 11 của LHP Cannes 2024, Bình An - Phương Nga là cặp sao Việt duy nhất tham dự buổi công chiếu phim hoạt hình La Plus Precieuse Des Marchandises (The Most Precious Of Cargoes) bên cạnh nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Trên thảm đỏ của sự kiện, cặp đôi sóng bước và nắm tay nhau tình tứ. Á hậu Việt Nam 2018 lộng lẫy và kiêu sa với bộ cánh đặt hàng riêng từ NTK Lê Thanh Hòa, ông xã cô chọn vest bảnh bao, có tone đen - trắng matching với trang phục của vợ. Bình An - Phương Nga đã có 2 tiếng thưởng thức phim, rồi dự tiệc mừng của thương hiệu xe hơi tại 1 khách sạn sang trọng.

Sau khi Bình An - Phương Nga dự sự kiện, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện về hành trình cặp đôi đến với LHP danh giá nhất thế giới.

Chào 2 bạn, 2 bạn có cảm nghĩ thế nào khi dự LHP Cannes? Và bầu không khí ở đó thế nào? Các bạn có gặp gỡ những ngôi sao nào không?

Bình An: Thực sự thì đây là lần đầu tiên Bình An và Phương Nga được dự 1 LHP đẳng cấp thế giới như LHP Cannes. Chắc chắn rồi, không khí ở đây rất là sôi động, rất là náo nhiệt và cả Bình An - Phương Nga đều rất là háo hức cho chuyến đi này. Khi đặt chân đến Cannes, cảm nhận đầu tiên của mình là đây là 1 thành phố biển rất xinh đẹp với rất nhiều cây cọ. Đến đây thì mình mới hiểu vì sao giải thưởng cao quý nhất LHP Cannes lại là Cành cọ vàng. Cảnh quan ở đây chủ yếu đều là những cành cọ và ở có 1 điều khiến mình rất ấn tượng nữa. Đó là sự sôi động, nhộn nhịp cũng như là sự hiện đại, ở đây có những bến du thuyền, những chiếc trực thăng, máy bay cá nhân... rất là nhiều. Mình cảm thấy đây là 1 chuyến đi bổ ích và lý thú với mình.

Phương Nga: Đối với Phương Nga, lúc đầu mình cảm thấy vui và hồi hộp. Sau đấy thì cảm thấy lo lắng nhiều hơn vì đây là lần đầu tiên 2 đứa xuất hiện tại 1 thảm đỏ nước ngoài. Trong khi đó ở Việt Nam mọi người liên tục hỏi về hình ảnh, tiến độ thế nào. Nên là cũng rất áp lực từ khâu chuẩn bị, sang này không biết làm tóc, makeup, photo như thế nào. Nhưng sang đến bên này thì mình cảm nhận được sự đón tiếp rất tốt từ Ban tổ chức. Mình cảm thấy nhẹ nhàng, cũng đỡ lo hơn nhiều. Đây là trải nghiệm thực sự vui và tận hưởng trong suốt cả quá trình.

Các bạn đi Cannes như thế nào, được nhãn hàng mời ra sao và từ khi nào?

Bình An: Lần này mình đi Cannes được BMW châu Á mời. Khi nhận được lời mời, mình cảm thấy đây chắc chắn là 1 cơ hội cực kỳ tốt bởi thực ra mình chưa từng làm phim ở nước ngoài và cũng chưa từng có phim công chiếu ở nước ngoài. Đây là trải nghiệm rất tốt khi mình được bước trên thảm đỏ của LHP danh giá thế giới. Hy vọng rằng cơ hội này sẽ giúp mình có được những vai diễn, trải nghiệm tốt hơn khi về Việt Nam làm phim.

Phương Nga: Còn từ khi nào thì chắc là khoảng cuối tháng 4 nhỉ? Mình nhận được cuộc gọi và email xác nhận khoảng cuối tháng 4. Lúc đó bọn mình mới bắt đầu lên lịch trình cũng như chuẩn bị visa. Mãi đến đầu tháng 5 thì mới bắt đầu làm visa được.

Các bạn đã chuẩn bị gì trước khi đến Cannes? Về chi phí, trang phục?

Bình An: Về chi phí thì đây là chuyến đi được tài trợ 100%. Vé máy bay, ăn ở chúng mình đều không tốn chi phí gì cả. Chúng mình chỉ cần chuẩn bị trang phục và 1 tâm thế vững vàng. Trong brief về trang phục có nói nam mặc tuxedo, đó là trang phục khá truyền thống còn Phương Nga phải chuẩn bị váy.

Phương Nga: Tầm đầu tháng 5 mình cũng phải bay vào TP.HCM 1 lần để thử đồ. Trộm vía mọi việc suôn sẻ vì mình mang cả 1 cái váy chiếm trọn vali to đùng, mặc được và trộm vía là không bị mất.

Để chuẩn bị cho sự xuất hiện tại LHP Cannes, từ lúc nhận được lời mời vào đầu tháng 5, Phương Nga đã cùng NTK Lê Thanh Hòa và stylist Nguyễn Đức Thạnh trao đổi về ý tưởng của trang phục. Đội ngũ thiết kế của Lê Thanh Hòa dành hơn 100 giờ làm việc để cho ra đời chiếc váy đen - trắng dành riêng cho cô.

Bộ cánh lộng lẫy với hai gam màu đen trắng được lấy cảm hứng từ những nét bút “như rồng bay, phượng múa” của thư pháp Việt. Mỗi nét chữ thư pháp đều ẩn chứa tinh thần, ý chí và văn hóa Việt Nam. Và dáng dấp sông núi đất nước còn được gói gọn trong “nét mực” ông đồ. Với thiết kế váy này, Á hậu muốn gửi gắm câu chuyện về văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Sự cố khách sạn có làm ảnh hưởng gì đến màn xuất hiện của 2 bạn không?

Bình An: Sự cố đó có làm ảnh hưởng chút xíu. Bởi vì LHP Cannes có rất nhiều đại diện từ các quốc gia tham gia, việc quá tải là không thể tránh khỏi. Bình An và Phương Nga cũng không phải ngoại lệ khi gặp phải sự quá tải ở khách sạn. Bọn mình đến thành phố Cannes từ lúc 12h, sau đó đi ăn trưa. Lễ tân có hẹn mình là 2h quay lại nhận phòng. Đến tận 16h30 thì mình mới cầm được thẻ phòng trên tay. Trong khi đó, đầm dạ hội của Phương Nga và tuxedo của mình đều cần là lượt, rồi makeup. Bọn mình chưa làm cái gì hết mà 17h30 đã phải tập trung rồi. Chỉ có 1 tiếng để chuẩn bị thôi. Lúc đầu mình nghĩ không đủ nhưng trộm vía tất cả đều khá là suôn sẻ, cũng kịp thời gian và kịp ra xe để đến dự thảm đỏ. Đây cũng là 1 trải nghiệm, đối với mình việc delay nhận phòng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cảm xúc của 2 đứa. Thực ra 2 đứa đến đây trong tâm thế rất thoải mái, muốn giao lưu học hỏi, quan sát rồi gặp gỡ những người nổi tiếng khác.

Phương Nga: Lúc đầu ở Việt Nam mình đã lo lắng rồi. Sang đây bị muộn nên Nga càng lo lắng hơn. Khi nghe cô ấy (lễ tân) bảo chờ lần cuối cùng, nhưng sau 3 "lần cuối cùng" vẫn chờ thêm 15 phút thì thực sự Nga đã bật khóc. Lúc đó tự dưng nước mắt cứ ứa ra. Mình không dừng lại được. Nhưng may là mọi người thấy mình khóc dữ quá, mọi người cũng ổn định, sắp xếp ổn thỏa nhất có thể. Cuối cùng mình cũng được lên đến phòng.

Sự cố nhận phòng khách sạn trễ làm ảnh hưởng đôi chút đến Bình An - Phương Nga

Các bạn có cảm nghĩ gì khi chỉ được Getty Images chú thích là "guests" chứ không ghi tên?

Đó là chuyện quá bình thường bởi vì Getty Images là đơn vị quốc tế nên đâu thể biết mình là ai. Thậm chí nhiều người ở Việt Nam còn không rõ về câu chuyện, cũng như bọn mình hoạt động gì trong showbiz cả. Đấy là chuyện bình thường. Lúc bọn mình xuất phát từ Việt Nam cũng đã chuẩn bị tâm thế coi đây là 1 chuyến trải nghiệm, cũng như học hỏi thêm nhiều điều ở nước ngoài. Chứ không chỉ đến đây để lồng lộn lên thảm đỏ xong bắt mọi người phải biết tên mình là ai.

Bình An - Phương Nga dưới ống kính Getty Images

Xin cảm ơn về cuộc trò chuyện!