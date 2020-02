Philippines báo cáo ca tử vong do virus corona mới đầu tiên bên ngoài Trung Quốc: Bệnh nhân là người đàn ông đến từ Vũ Hán

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, người tử vong là một người đàn ông Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán. Bệnh nhân 44 tuổi này đã chết vào thứ Bảy (ngày 1 tháng 2) do nhiễm virus corona ở Philippines và dường như anh ta đã bị nhiễm bệnh trước khi du lịch đến đất nước này. "Đây là cái chết đầu tiên được báo cáo bên ngoài Trung Quốc", ông Rabindra Abeyasinghe, đại diện của WHO tại Philippines, nói với các phóng viên.



"Tuy nhiên, chúng tôi cần lưu ý rằng đây không phải là một trường hợp mắc bệnh tại địa phương. Bệnh nhân này đến từ tâm chấn của đợt bùng phát dịch", ông Abeyasinghe nói thêm.

Bộ Y tế Philippines cho biết, trong quá trình nhập viện, bệnh nhân bị viêm phổi nặng. Trong vài ngày qua, bệnh nhân đã ổn định và có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân xấu đi trong vòng 24 giờ và cuối cùng dẫn đến tử vong.

Một người phụ nữ Trung Quốc đi cùng bệnh nhân cũng đã thử nghiệm dương tính với virus corona mới. Cô là trường hợp nhiễm virus đầu tiên ở Philippines và đang hồi phục tại bệnh viện.

Mọi người mua khẩu trang bảo vệ tại một cửa hàng vật tư y tế ở Manila vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. ẢNH: AFP

Tin tức về cái chết của người đàn ông đã được đưa ra ngay sau khi Philippines tuyên bố sẽ lập tức ngăn chặn sự xuất hiện của bất kỳ du khách nước ngoài nào đến từ Trung Quốc.

Với ca tử vong ngoài Trung Quốc này, tổng số người chết vì dịch virus corona hiện nay là 305.

Với sự lây lan nhanh chóng của virus corona, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự cô lập toàn cầu ngày càng tăng khi hàng chục hãng hàng không đình chỉ các chuyến bay và các quốc gia bao gồm Mỹ, Úc, Ý, Singapore, Uzbekistan, Việt Nam và Mông Cổ hạn chế hoặc cấm khách nước ngoài đến từ Trung Quốc.

Các hãng hàng không ở châu Á, châu Âu và Trung Đông cũng đang tạm dừng các chuyến bay đến đất liền.

Tại Trung Quốc, các thành phố và làng mạc đang trở thành thị trấn ma , với khoảng 50 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc một mình bị khóa và nhiều người khác sống dưới sự cách ly tự áp đặt.

Tổ chức Y tế Thế giới tuần này đã tuyên bố vụ tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona, đánh giá đây là mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng. Nhưng tổ chức này cũng cho biết hạn chế thương mại và du lịch toàn cầu là không cần thiết.

Theo Straitstimes/Theguardian