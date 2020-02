Virus corona tại Vũ Hán: 20 bệnh nhân nhiễm virus đã được phép xuất viện cùng lúc, hơn 1.300 trường hợp nhiễm bệnh bệnh mới, 259 người đã chết

Trong bối cảnh dịch virus corona mới (2019-nCoV) đang lan rộng tại nhiều nước trên thế giới thì thông tin 20 bệnh nhân nhiễm virus đã được phép xuất viện tại Trung Quốc là tín hiệu đáng mừng, đem lại hi vọng cho khả năng sớm chiến thắng dịch.

20 bệnh nhân nhiễm virus corona được xuất viện

Ngày 31/1, Trung Quốc đã thể hiện những nỗ lực của mình trong việc đối phó với sự bùng phát của virus corona mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán bằng cách phát hành đoạn phim của 20 bệnh nhân vui vẻ khi họ được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn.

Đoạn clip dài 11 giây được giới truyền thông nhà nước thể hiện đã ghi lại cảnh nhóm cựu bệnh nhân ăn mừng và nháy đèn chữ V trong khi rời bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán, nơi sinh sản của dịch bệnh.

Bệnh viện Jinyintan là một trong những cơ sở chính đang chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus corona mới ở Vũ Hán. Theo Đài phát thanh và truyền hình Hubei, các bệnh nhân được phép rời đi lúc 5 giờ chiều giờ địa phương ngày 31 tháng 1 sau khi vượt qua các xét nghiệm y tế khác nhau.

Đây không phải là những bệnh nhân đầu tiên được xuất viện sau khi chẩn đoán nhiễm virus corona mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán. Trong tuần cũng có một vài bệnh nhân xuất viện lẻ tẻ ở Bắc Kinh, Quý Châu, Cát Lâm... nhưng đây là đợt đầu tiên giới chức y tế cho phép nhiều bệnh nhân xuất viện cùng một đợt như vậy. Đây cũng là số bệnh nhân hồi phục cao nhất tại một thời điểm. Các bệnh nhân đều trong độ tuổi 15-64. Tính đến thứ Sáu, 72 bệnh nhân bị nhiễm bệnh đã được xuất viện từ bệnh viện Vũ Hán.

Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế cũng vẫn đưa ra khuyến cáo đối với những người đã khỏi bệnh, rằng họ vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh trở lại nếu không chú ý bảo vệ sức khỏe của mình.

Một người đàn ông 67 tuổi tên là Wan và vợ, cả hai trước đó bị nhiễm coronavirus mới, đã được xuất viện vào thứ Sáu. (Ảnh: Gao Xiang / cung cấp cho chinadaily.com.cn)

Trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona ở Anh được xác nhận, Hoa Kỳ tuyên bố dịch virus corona là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng

Virus corona mới được coi là nguyên nhân gây bệnh viêm phổi lạ xuất phát đầu tiên từ thành phố Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019. Chính bởi vậy, loại virus này còn được gọi là virus gây bệnh viêm phổi Vũ Hán. Cho tới nay, virus này đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đe dọa kinh tế, tài chính, du lịch, giao thương... của nhiều quốc gia.

Mới đây, những trường hợp đầu tiên ở Anh nhiễm virus corona đã được xác nhận ngày 1 tháng 2 năm 2020 khi các chính phủ tranh giành đóng cửa biên giới và lấy lại những công dân lo lắng của họ từ Vũ Hán.

Một bác sĩ kiểm tra một bệnh nhân trong khu cách ly của một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, hôm thứ Năm. Ảnh: EPA-EFE

Các quan chức Hoa Kỳ tuyên bố dịch virus corona là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tại Hoa Kỳ vào thứ Sáu (31 tháng 1 năm 2020). Tuyên bố này được đưa ra khi các quan chức Mỹ công bố trường hợp xác nhận thứ 7 nhiễm virus corona tại nước này, trong một bệnh nhân cư trú tại Santa Clara, California và các quan chức Trung Quốc đã công bố hơn 10.000 trường hợp được xác nhận.

Đầu thứ sáu, các quan chức y tế Hoa Kỳ đã ban hành lệnh kiểm dịch liên bang cho 195 người Mỹ sơ tán khỏi Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Nhóm này sẽ ở lại một căn cứ quân sự ở Nam California cho đến giữa tháng Hai. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo người Mỹ tránh tất cả các chuyến du lịch đến Trung Quốc do sự bùng phát "lan nhanh". Quyết định được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới chỉ định dịch bệnh khẩn cấp toàn cầu.

Số ca nhiễm bệnh và tử vong do virus corona vẫn tăng không ngừng

Mặc dù đã có những tín hiệu tốt trong việc điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona mới nhưng các ca tử vong và nhiễm bệnh ở Trung Quốc vẫn đạt mức cao kỷ lục. Theo báo cáo mới của trung tâm y tế tỉnh Hồ Bắc, các trường hợp được xác nhận tăng lên 11.791 trên toàn quốc, số người chết là 259. Tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn của dịch virus corona - đã công bố 45 trường hợp tử vong mới và 1.347 trường hợp nhiễm mới được xác nhận. Trong số các trường hợp tử vong mới được báo cáo ở Hồ Bắc, 33 trường hợp ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh và là trung tâm trung chuyển chính của Trung Quốc, nơi các trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên được xác định

Khoảng 56 triệu cư dân trong tỉnh đang được cách ly. Vũ Hán, nơi có 11 triệu cư dân thường xuyên, đã biến thành một "thành phố ma" do cách ly.

Chính phủ trung ương đã gửi hơn 7.000 nhân viên y tế đến Hồ Bắc để giúp điều trị cho người dân địa phương bị bệnh. Hai bệnh viện chuyên biệt để đối phó với virus corona là Huoshenshan và Leishenshan cũng đang được xây dựng ở Vũ Hán và dự kiến sẽ hoàn thành vào tuần tới, thêm 2.300 giường trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu giường bệnh cấp tính trong thành phố.

Virus corona hiện đã lây nhiễm ở tất cả 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc đại lục, cũng như ít nhất 22 quốc gia khác. Hơn 120 người bên ngoài Trung Quốc đã được chẩn đoán nhiễm virus có khả năng gây tử vong.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, rạng sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona. Đưa ra quyết định này, WHO mong muốn các nước cùng chung tay với Trung Quốc để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.