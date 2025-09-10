Bé Quyên vượt nỗi sợ nước khi đóng Đồi Hành Xác

Chiều 9/9, tại TP.HCM, buổi showcase Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Sự kiện có sự góp mặt của dàn cast chính: Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương cùng Hứa Vĩ Văn.

Nếu Xuân Thắng đảm nhận vai nam chính Bảo – một thợ độ xe vướng vào bí mật kinh hoàng khi tháo dỡ chiếc xe lạ, thì Bé Quyên vào vai Ngư – cô gái trẻ bị bạn trai hiến tế. Bên cạnh đó, Yu Dương thủ vai Ngà đầy gai góc, còn Hứa Vĩ Văn mang đến hình ảnh một nhà báo si tình đi tìm người yêu mất tích.

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ, kịch bản phim được khơi gợi từ nhiều câu chuyện ám ảnh trong đời thường: người mẹ coi búp bê như con sau khi mất con, những vụ mất tích bí ẩn ở vùng núi xa xôi, hay chuyện dân đào vàng gặp sinh vật kỳ dị.

“ Tôi muốn khán giả nhìn thấy một ngọn đồi không còn thơ mộng, mà phủ sương mù, ám ảnh bởi bí mật chết chóc. Đó là sự tượng hình của điện ảnh, gợi cảm xúc tò mò, rờn rợn ngay từ tên phim ”, anh nói.

Phim được chuẩn bị gần ba năm, ghi hình tại nhiều địa điểm đặc sắc: thảo nguyên dứa Tam Điệp, hồ Tràng An (Ninh Bình), rừng già Mộc Châu, căn nhà ma quái ở Hà Nội và đặc biệt là hang Bàn Bù dài 1km ở Thanh Hóa lần đầu lên màn ảnh.

Ê-kíp phải làm việc trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt miền Bắc, nhưng chính thời tiết lạnh giá đã góp phần tạo nên bầu không khí u ám, phù hợp với chất kinh dị – tâm lý của tác phẩm.

Với Xuân Thắng, đây là bộ phim điện ảnh đầu tay sau danh hiệu Quán quân The Next Gentleman 2024 . Anh phải trải qua nhiều “bài tập tâm lý” đặc biệt từ đạo diễn để làm quen với trạng thái nhân vật: hạn chế giao tiếp, tập ánh mắt lơ đãng, nặng nề.

“ Em mong vai Bảo sẽ giúp mình thoát khỏi vùng an toàn và cho khán giả thấy một màu sắc mới mẻ ”, Xuân Thắng chia sẻ.

Trong khi đó, Bé Quyên phải vượt qua nỗi sợ nước để thực hiện cảnh quay chìm trong ô tô. Cô kể: “ Em cố gắng làm tốt nhất ngay lần đầu tiên vì không muốn ảnh hưởng đến ê-kíp ”.

Yu Dương thì lần đầu thử sức với một nhân vật nhiều máu me, hành động và dữ dội hơn những vai trước.

Trước áp lực phòng vé, đạo diễn Lương Đình Dũng khẳng định: “Thời điểm nào rạp Việt cũng có sự cạnh tranh. Tôi mong tất cả phim Việt ra rạp đều thắng để các nhà làm phim có thêm động lực. Với ‘Đồi Hành Xác’, chúng tôi hy vọng có thể gây tiếng vang trong nước và cả quốc tế.”

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 26/9, với tham vọng không chỉ chinh phục khán giả Việt mà còn được phát hành tại 51 quốc gia và góp mặt ở các liên hoan phim quốc tế.