‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’: Phim kinh dị mới về ma giữ của

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại do Lương Đình Dũng viết kịch bản và đạo diễn. Câu chuyện phim mở đầu khi Bảo (Nguyễn Xuân Thắng đóng) tháo dỡ và “độ” một chiếc xe không rõ nguồn gốc. Từ đây, anh vô tình khơi dậy một bí mật rùng rợn, kéo loạt hiện tượng kỳ dị và hé lộ cánh cửa ma mị giữa đời thường với ác mộng.

Khi ngày càng nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy của chiếc xe bị nguyền rủa, bóng ma của một cô gái trẻ mất tích bắt đầu hiện diện để trả thù kẻ sát hại mình. Nhưng cơn thịnh nộ của cô gieo rắc nỗi kinh hoàng lên cả những người vô tội.

Poster chính thức của phim

Không khí u ám với gam màu xám tối bao phủ poster và teaser đầu tiên của tác phẩm. Từ những hình ảnh đầu tiên, đoạn phim hơn một phút dẫn dắt người xem bước vào một thế giới ma mị với khung cảnh rừng cây trăm tuổi bên mặt hồ phẳng lặng và hang động lâu đời lưu giữ nhiều bí ẩn. Nam chính Bảo liên tục xuất hiện với gương mặt căng thẳng, lạnh lùng không thể dự đoán biến đổi tính cách. Có lúc, anh ngồi một mình giữa những con búp bê ma quái sơn độc một màu đỏ. Có khi chính Bảo nhuộm mình bằng màu máu đỏ khi thực hiện nghi thức quái dị.

Hình ảnh máu rỉ ra từ bức tường, máu chảy từ vòi nước hay máu nhuộm đỏ cả bồn tắm gây ấn tượng về thị giác, báo hiệu câu chuyện nhiều bạo lực và ghê rợn trên màn ảnh Việt. Sự xuất hiện khắp nơi của những con cá trê cùng lời đồn truyền miệng “loài cá này thường sống trong mộ người chết” tăng thêm cảm giác rùng rợn gắn liền quan niệm văn hóa dân gian.

Nhà báo An (Hứa Vĩ Văn đóng)

Càng về cuối teaser, nhịp phim thêm kịch tính khi nam chính Bảo giằng co, đối đầu với dàn nhân vật. Nhà báo An (Hứa Vĩ Văn đóng) hạ gục Bảo bằng những đòn đánh ác liệt, trong khi chính Bảo gồng sức cầm cây rìu giáng đòn mạnh về phía Ngà, khi bị ma nữ này bám riết.

Nhập vai nhà báo An, tài tử Hứa Vĩ Văn mang dáng vẻ nhiều toan tính và khó đoán. Hai mỹ nữ màn ảnh Yu Dương và Bé Quyên (vai Ngư) xuất hiện với chân dung ma nữ xinh đẹp nhưng ma mị, trở thành ẩn số đối với nam chính Bảo cũng như người xem.

Yu Dương

Bé Quyên (vai Ngư)

Poster chính thức của phim gợi cảm giác u tối với hình ảnh những con búp bê màu đỏ bị treo cổ trên cây cổ thụ, phía xa là ngôi nhà bí ẩn trong ánh đèn vàng, phía bên dưới là đàn cá trê. Câu tagline ấn tượng: “Khi những con búp bê mù mở mắt, vùng đất đó sẽ thuộc về quỷ dữ” cho thấy những con búp bê cũng như đàn cá trê sẽ là những nhân vật quan trọng của phim. Bốn diễn viên chính xuất hiện trên Poster đều mang vẻ ma mị, trong đó Bé Quyên và Yu Dương mặc váy trắng như những ma nữ. Trong Poster còn có hai bóng đen bí ẩn chưa lộ mặt, hứa hẹn sẽ là những ẩn số bất ngờ trong câu chuyện của Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại.

Nam chính Bảo (Xuân Thắng đóng) đầy ma mị giữa căn phòng tối tăm cùng những con búp bê sơn màu đỏ.

Sau các phim tâm lý, ly kỳ Cha cõng con, Thành phố ngủ gật và phim hành động “578”, đạo diễn Lương Đình Dũng tiếp tục làm mới mình với thể loại kinh dị. Anh cho biết trong hơn 10 năm viết văn và làm phim, anh có nhiều câu chuyện kinh dị, Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại là câu chuyện đầu tiên anh dựng thành phim.

Đạo diễn tự nhận là người sợ ma nhưng càng sợ, anh càng có hứng thú khám phá dòng phim kinh dị dựa trên những câu chuyện anh được nghe kể ngoài đời. Giữa bối cảnh phim kinh dị Việt ồ ạt ra rạp, Lương Đình Dũng tự tin mang đến chất liệu kinh dị mới lạ, đủ để thu hút công chúng.

Với Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, Lương Đình Dũng lựa chọn ô tô làm hình ảnh trung tâm - thứ kết nối các nhân vật, công cụ kể chuyện. Là người đam mê xe hơi và thích tốc độ, đạo diễn cho rằng ô tô được ví như một ngôi nhà, chứng kiến nhiều câu chuyện của cả người sống và người đã chết.

Anh giải thích: “Có người tin những câu chuyện chúng ta nói lâu dần được ám vào trong thân xe và làm chiếc xe trở nên kỳ quái. Có chiếc ô tô trải qua nhiều đời chủ nhưng cuối cùng phải bán trở lại cho chủ cũ mới hợp. Có những người xấu tính cố tình yểm bùa vào chiếc xe khiến người mua sau không thể bán được giá tốt hơn. Tôi đã từng chứng kiến và nghe rất nhiều câu chuyện về nhiều chiếc ô tô. Với bộ phim này, ô tô tạo hình đẹp cho câu chuyện vừa lãng mạn vừa bi kịch, đồng thời nó cũng tạo ra nhiều điều kiện để bộ phim thể hiện được tính hành động”.

Đạo diễn Lương Đình Dũng.

Chuẩn bị cho tác phẩm của mình, đạo diễn Lương Đình Dũng và ê-kíp đã trải qua thời gian casting kéo dài, tiếp xúc hàng trăm diễn viên nam và nữ. Anh tâm đắc với gương mặt mới trong điện ảnh - Nguyễn Xuân Thắng, người giành ngôi quán quân The Next Gentlemen 2024 và hiện đang học diễn viên. Anh cũng đánh giá cao vẻ đẹp ma mị của Yu Dương cùng nét đẹp trong trẻo, tiềm năng diễn xuất của Bé Quyên. Các diễn viên trẻ trải qua 5 - 6 tháng luyện tập diễn xuất để bắt nhịp với đoàn phim và hoàn thành vai diễn của mình.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại dự kiến khởi chiếu từ 26/9/2025, mang đến thêm một lựa chọn phim Việt vào mùa thu này.