Phẫu thuật lấy ra hơn 1kg đinh sắt, đồng xu, ốc vít trong dạ dày một người đàn ông

Mới đây, một video được blogger "Bác sĩ Li Wei, chuyên gia phẫu thuật gan mật tụy" ở Trung Quốc chia sẻ đã gây sốc cho nhiều cư dân mạng. Một bệnh nhân có rất nhiều dị vật trong dạ dày. Sau phẫu thuật, 180 chiếc đinh đã được lấy ra, cùng với tiền xu, ốc vít, nam châm và các vật kim loại khác.

Ngày 9/8, bác sĩ Li Wei, chuyên khoa phẫu thuật gan mật tụy tại Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cho biết bệnh nhân là một người đàn ông trung niên, gia đình đưa ông đến bệnh viện khám vì bị nôn mửa và đau bụng tái phát. Kết quả chụp chiếu cho thấy người đàn ông có một lượng lớn dị vật kim loại trong khoang bụng, chúng bám dính thành từng khối, làm phình to dạ dày và gây sa dạ dày.

"Vật thể lạ nằm gần bàng quang. Chúng tôi nghĩ rằng nó đã được đưa vào bàng quang qua niệu đạo, nhưng sau đó phát hiện ra rằng vật thể lạ nằm trong dạ dày". Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho người đàn ông và lấy ra tổng cộng 180 chiếc đinh từ dạ dày của ông, cùng với tiền xu, ốc vít, đai ốc, nam châm và các vật thể lạ khác.

Bác sĩ tham gia ca phẫu thuật cho biết ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng. Chiếc đinh dài nhất được lấy ra có chiều dài gần 10cm, và tổng trọng lượng của tất cả các dị vật được lấy ra vượt quá 1kg.

Thành dạ dày của bệnh nhân bị bao phủ bởi các vết loét và ăn mòn, nhưng may mắn thay, những chiếc đinh không đâm thủng dạ dày hoặc rơi vào ruột. "Có thể là do nam châm, nên chúng dính vào nhau; một số chiếc đinh đã trở nên có từ tính", bác sĩ giải thích. Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật và tình trạng tương đối ổn định. Trước đây, các bác sĩ đã điều trị cho những bệnh nhân nuốt phải dị vật, bao gồm đinh, dây điện và thậm chí cả bật lửa, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp bệnh nhân nuốt tới 180 chiếc đinh.

Ảnh chụp X-quang trong dạ dày của bệnh nhân

Gia đình bệnh nhân giải thích rằng người đàn ông này đã mắc bệnh tâm thần nhiều năm, và chính họ cũng không biết tại sao ông ta lại nuốt nhiều đinh như vậy.

Bác sĩ cảnh báo rằng sau khi nuốt phải dị vật (đặc biệt là kim loại, vật sắc nhọn…), không nên chủ quan cho rằng "nó sẽ tự đào thải ra ngoài vì nó nhỏ". Hệ tiêu hóa bao gồm tâm vị, môn vị và van hồi manh tràng. Do đại tràng bị thu hẹp ở nhiều điểm, bao gồm cả các chỗ uốn cong sinh lý, nên dị vật dễ dàng bị mắc kẹt. Nếu dị vật sắc nhọn hoặc mắc kẹt trong thời gian dài, nó có thể gây trầy xước hoặc thủng thành thực quản hoặc ruột, dẫn đến viêm phúc mạc.Nó thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn và ảnh: QQ