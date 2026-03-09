Chốn văn phòng không chỉ là nơi làm việc mà còn là một xã hội thu nhỏ với đủ mọi hỉ nộ ái ố. Có những người đồng nghiệp vô cùng dễ thương luôn sẵn sàng san sẻ từng cốc trà sữa, nhưng cũng chẳng thiếu những thành phần "vô tư đến mức vô duyên", coi bàn làm việc của người khác như cửa hàng bách hóa nhà mình.

Câu chuyện chiếc sạc điện thoại không cánh mà bay sang bàn bên cạnh, hay thỏi son dưỡng, tuýp kem tay vừa bóc tem đã bị ai đó "mượn tạm" mà chẳng buồn mở lời xin phép vốn là nỗi bức xúc âm ỉ của không ít chị em. Cự cãi thì mang tiếng nhỏ nhen, so đo vài ba món đồ lặt vặt, nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ thì cục tức lại chẹn ngang cổ họng. Vậy làm thế nào để thiết lập lại ranh giới cá nhân một cách thanh lịch, dằn mặt khéo léo để đối phương tự động hiểu ra mà chừa thói xài chùa? Hãy cùng bóc tách vấn đề này qua những tình huống rất đời thực dưới đây.

Tình huống dở khóc dở cười: Khi ranh giới cá nhân bị xâm phạm một cách hồn nhiên

Câu chuyện của Mai, một nữ nhân viên văn phòng, chắc hẳn sẽ khiến nhiều người thấy bóng dáng mình trong đó. Mai có thói quen để một chiếc sạc dự phòng và vài món đồ makeup cơ bản như son môi, phấn phủ trên bàn để tiện dặm lại nhan sắc trước những cuộc họp.

Thế rồi, cô đồng nghiệp ngồi đối diện bắt đầu thói quen "cầm nhầm". Ban đầu chỉ là: "Mai ơi chị mượn sạc một tí nhé, máy chị sập nguồn", nhưng dần dà, lời mượn được lược bỏ hoàn toàn. Đỉnh điểm là một buổi sáng, Mai vừa từ phòng vệ sinh bước ra thì thấy thỏi son Dior mới mua của mình đang nằm gọn trên môi người đồng nghiệp kia, kèm theo nụ cười ráo hoảnh: "Son em màu này xinh thế, chị quẹt thử một tí xem có hợp không để mua".

Cảm giác của Mai lúc đó không chỉ là xót của, mà còn là sự lấn cấn, khó chịu vì không gian cá nhân và đồ dùng vệ sinh riêng tư bị xâm phạm trắng trợn. Sự "tự nhiên như ruồi" này thường được ngụy trang dưới vỏ bọc chị em thân thiết, khiến nạn nhân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: nói thẳng thì sợ mất lòng, ảnh hưởng không khí làm việc, mà im lặng thì ắt hẳn sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

Nghệ thuật "đánh phủ đầu" bằng sự tinh tế và hài hước

Thay vì mặt nặng mày nhẹ hay bóng gió xa xôi trên mạng xã hội, cách giải quyết thông minh nhất là đối diện trực tiếp nhưng với thái độ mềm mỏng và dứt khoát. Trước tiên, hãy thiết lập lại "chủ quyền" lãnh thổ của mình bằng những hành động nhỏ nhất. Bạn có thể dán những chiếc sticker dễ thương có ghi tên mình lên cục sạc, cáp điện thoại hay thậm chí là vỏ hộp đồ trang điểm.

Nếu đồng nghiệp vẫn cố tình "mù chữ" mà với tay lấy đồ, hãy nhanh tay cầm lại món đồ đó trước khi họ chạm vào, mỉm cười thật tươi và nói: "Ôi chị chờ em dùng nốt tí nhé, sạc em đang lỗi nên em phải dùng liên tục" hoặc "Chị ơi thỏi son này em đang dùng dở, dạo này em lại hay bị dị ứng nên bác sĩ da liễu dặn không được dùng chung đồ makeup với ai, chị thông cảm nha". Sự từ chối đi kèm một lý do bất khả kháng và một nụ cười rạng rỡ sẽ khiến đối phương dù da mặt có dày đến đâu cũng phải tự động rút tay lại mà không thể bắt bẻ bạn nửa lời.

Tuyệt chiêu "gậy ông đập lưng ông" và nguyên tắc cất giấu

Nếu những lời nhắc nhở nhẹ nhàng vẫn không đủ đô để trị dứt điểm hội "thợ mỏ" chốn văn phòng, đã đến lúc bạn cần áp dụng biện pháp mạnh hơn: Đòi lại đồ công khai. Khi phát hiện đồ của mình đang nằm trên bàn người khác, đừng ngần ngại bước tới giữa lúc có đông người, dõng dạc nhưng vẫn giữ tông giọng vui vẻ: "Chị ơi, sạc máy xong chưa cho em xin lại để sạc máy em với, cạn kiệt pin sập nguồn đến nơi rồi đây này" hoặc "Ơ tuýp kem tay của em bay sang đây đi du lịch từ bao giờ thế, làm em tìm nãy giờ".

Việc bạn công khai đòi quyền sở hữu giữa chốn thanh thiên bạch nhật sẽ tạo ra một áp lực vô hình, khiến người mượn tự cảm thấy ái ngại trước ánh nhìn của những người xung quanh. Cuối cùng, nguyên tắc vàng để bảo vệ đồ đạc chính là "khuất mắt trông coi". Đừng bày biện quá nhiều những món đồ đắt tiền hay đồ vệ sinh cá nhân hớ hênh trên mặt bàn. Khi dùng xong, hãy tập thói quen cất gọn vào ngăn kéo và khóa lại nếu cần. Suy cho cùng, việc tự bảo vệ đồ đạc của mình chính là cách tốt nhất để duy trì sự tôn trọng lẫn nhau và giữ gìn môi trường công sở luôn chuyên nghiệp, văn minh.