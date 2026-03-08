Đã bao giờ bạn rơi vào cảnh cắm mặt làm một bản báo cáo dài hàng chục trang, thức đêm thức hôm để kịp deadline, rồi sáng hôm sau trong cuộc họp, bạn chưng hửng nhận ra mọi thông số mình dùng đã bị khách hàng thay đổi từ đời nào? Và ngay khoảnh khắc sếp nhíu mày thắc mắc, một cô đồng nghiệp ngồi cạnh lanh lảnh cất tiếng: "Ủa, khách đổi brief từ chiều qua rồi mà, em tưởng chị biết rồi chứ?".

Cảm giác lúc đó nghẹn đắng, tức anh ách nhưng lại chẳng thể làm ầm lên vì sợ mang tiếng trẻ con. Trò "giấu thông tin" để dìm hàng người khác không mới, nhưng độ sát thương của nó luôn khiến chúng ta phải điêu đứng. Vậy làm sao để đối phó với những kẻ thích ôm khư khư thông tin như một thứ quyền lực ngầm này một cách thanh lịch mà vẫn sắc lẹm?

Câu chuyện thực tế: Chén đắng từ sự "ngây thơ" có chủ đích

Hãy lấy câu chuyện của Lan - một nhân viên mới chuyển sang phòng marketing làm ví dụ. Chân ướt chân ráo vào team mới, Lan được giao phối hợp cùng Mai chạy một chiến dịch quan trọng. Mai làm ở đây đã lâu, nắm rõ mọi đường đi nước bước. Khi Lan hỏi về tệp khách hàng mục tiêu, Mai chỉ đưa ra một bản tóm tắt rất chung chung và bảo "cứ bám theo đó mà làm".

Lan cẩn thận làm xong phần việc của mình, đinh ninh mọi thứ đã hoàn hảo. Cho đến ngày duyệt cuối cùng, sếp gạch chéo toàn bộ phần của Lan vì không đúng định hướng mới mà công ty vừa họp chốt tuần trước. Giữa không khí căng thẳng, Mai tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ: "Ơ kìa chị Lan, sếp báo đổi hướng từ thứ Sáu tuần trước, em tưởng chị đọc tin nhắn trong group chat chung của các leader rồi? Em bận quá nên quên không forward (chuyển tiếp) lại cho chị".

Một câu "em tưởng" nhẹ bẫng đã tước đi toàn bộ công sức của Lan, đồng thời khéo léo biến Lan thành kẻ lơ đễnh, không bám sát tình hình, còn Mai vẫn giữ nguyên vẹn hình ảnh một nhân viên vô can. Sự uất ức dâng trào, nhưng Lan hiểu rằng nếu lúc này nhảy dựng lên đôi co "tại sao cô không nói", thì bản thân sẽ nắm chắc phần thua vì cái mác "đổ lỗi cho đồng nghiệp".

Đọc vị tâm lý kẻ thích "giấu bài" và nguyên tắc lưu vết mọi thứ

Để trị tận gốc kiểu người này, trước hết bạn cần hiểu tại sao họ lại làm vậy. Những người thích giấu thông tin thường mang tâm lý bất an, sợ bị thay thế hoặc mắc hội chứng "ảo tưởng quyền lực". Họ tin rằng việc nắm giữ những thông tin quan trọng mà người khác không biết sẽ khiến họ trở nên không thể thiếu, đồng thời dễ dàng dùng nó để hạ bệ những đối tác mà họ coi là đối thủ cạnh tranh. Hiểu được điều này, bạn đừng để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực hay những cuộc cãi vã vô bổ. Vũ khí tối thượng nhất của bạn ở chốn văn phòng chính là "sự minh bạch và nguyên tắc lưu vết".

Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào những lời nói miệng hay những lời hứa hẹn bâng quơ. Sau bất kỳ cuộc họp hay cuộc trao đổi nào với kiểu đồng nghiệp này, hãy chủ động gửi một email tóm tắt lại toàn bộ nội dung công việc, trách nhiệm của từng người và CC (đồng kính gửi) cho tất cả những cá nhân liên quan, kể cả sếp. Nếu họ trả lời mập mờ, hãy reply lại ngay trên chuỗi email đó để hỏi cho ra nhẽ. Việc đưa mọi thứ ra ánh sáng một cách chuyên nghiệp không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn khiến những kẻ thích chơi trò giấu giếm phải chùn bước vì biết rằng họ không thể múa may qua mắt bạn được nữa.

Phản đòn thanh lịch: Mở rộng mạng lưới và trực diện giải quyết vấn đề

Bên cạnh việc thiết lập quy tắc làm việc trên giấy trắng mực đen, bạn tuyệt đối không được để bản thân bị cô lập. Đừng chỉ coi người đồng nghiệp "độc hại" kia là nguồn thông tin duy nhất. Hãy chủ động kết nối với các phòng ban khác, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những đồng nghiệp đáng tin cậy để nắm bắt dòng chảy công việc của cả công ty. Khi bạn tự trang bị cho mình một mạng lưới thông tin vững chắc, trò "giấu nghề" của họ sẽ trở nên vô tác dụng.

Và quan trọng nhất, khi đối diện với câu nói "em tưởng chị biết rồi", đừng im lặng chịu trận. Hãy mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt họ và dõng dạc đáp trả giữa đám đông: "Lần sau có thông tin thay đổi quan trọng thế này, em cứ CC email trực tiếp cho chị hoặc nhắn thẳng vào group team nhé để mọi người cùng nắm kịp tiến độ, vì công việc chung mà, cẩn tắc vô áy náy em ạ".

Một câu nói nhẹ nhàng, không chửi bới, không hằn học nhưng đủ sức nặng để "vỗ mặt" kẻ đối diện, khẳng định ranh giới của bạn và ngầm báo hiệu cho sếp biết nguyên nhân thực sự của những sự cố chậm trễ. Chốn công sở là nơi để làm việc, không phải sàn diễn để đấu đá, nhưng nếu người ta đã thích diễn, bạn cũng cần trang bị cho mình bản lĩnh để không bao giờ trở thành vai phụ bị chèn ép.