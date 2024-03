Phạt người tung tin nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn là cháu lãnh đạo Bộ Công an

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP Hà Nội lập hồ sơ xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ va chạm giao thông tại đường Trần Cung, quận Cầu Giấy.

Người bị xử phạt là anh V.S.T. (SN 1986, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Người này bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15.

Công an TP Hà Nội lập hồ sơ xử phạt trường hợp vi phạm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng PA05 phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin liên quan vụ va chạm giao thông xảy ra vào ngày 5/3, tại đường Trần Cung, quận Cầu Giấy.

Tài khoản này đăng tải nội dung: "Đã xác định chị đại được cho là con cháu Bộ trưởng T.L... Người gây tai nạn, và được công an bảo vệ như vị vua vị tướng...".

Nội dung đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.

Phòng PA05 khẳng định, đây là thông tin sai sự thật về người vi phạm trong vụ việc, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội.

Ngày 10/3, Phòng PA05 phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an huyện Thanh Oai mời chủ tài khoản Facebook trên là V.S.T. đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi đăng tải sai sự thật của bản thân.