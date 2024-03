Sáng 10/3, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông tin đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố ra Quyết định xử phạt hành chính (áp dụng mức tiền phạt trung bình 35.000.000 đồng, hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng) đối với nữ tài xế Lương Hồng T. .

Đồng thời, tiến hành giám định cơ chế hình thành dấu vết trên 02 phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông, tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Hiện trường vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung vào tối ngày 05/3/2024

CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với nữ tài xế xe ô tô BKS 30H-119.XX

Trước đó, khoảng 23h00' tại đối diện số nhà 38 trên đường Trần Cung (Hà Nội) xảy vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 30H – 119.XX, do chị Lương Hồng T. (SN 1988, nghề nghiệp: tự do, HKTT: Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển với xe mô tô BKS 30Z5 - 68.XX, do anh Nguyễn Việt A. , (SN 1999, HKTT: Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang dừng xe sát hè phố đường Trần Cung.



Vụ việc không gây thiệt hại về người; 02 phương tiện bị trầy xước nhẹ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 cử Tổ công tác có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định. Đồng thời, tiến hành kiểm tra chất ma túy, nồng độ cồn trong cơ thể đối với 02 người điều khiển phương tiện; kết quả: Chị Lương Hồng T. có nồng độ cồn 0,573 mg/1 lít khí thở, âm tính với chất ma túy; anh Nguyễn Việt A. không có nồng độ cồn trong cơ thể, âm tính với chất ma túy.

Vụ việc trên được một số trang mạng xã hội đưa thông tin về việc nữ tài xế là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an. Phòng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng làm việc với nữ tài xế trên, người này khẳng định bản thân không có mối quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an.

Xác minh về nhân thân của chị Lương Hồng T., cơ quan Công an xác định, chị Lương Hồng T. là lao động tự do, các thông tin đăng tải trên trang một số trang báo điện tử, mạng xã hội đưa thông tin về việc chị Lương Hồng T. là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an là không đúng.

Liên quan đến sự việc trên, Cục CSGT thông tin, Bộ Công an, các cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố Trần Cung (Hà Nội).