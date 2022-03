Phát hoảng với visual người yêu đầu của Son Ye Jin sau 21 năm: Phát tướng lại xuống sắc, còn đâu nam thần một thời?

Cách đây 21 năm, Son Ye Jin lần đầu tiên đến với diễn xuất, có ngay vai chính ở bộ phim Delicious Proposal, sánh đôi bên cạnh nam diễn viên đang lên Jung Joon. Đây là bộ phim quy tụ rất nhiều gương mặt đình đám, ngoài cặp đôi chính còn có So Ji Sub, Kwon Sang Woo, Ji Sung, Hong Soo Hyun,... 21 năm sau ngày cùng nhau làm nên một tác phẩm chất lượng, sự nghiệp của tất cả các diễn viên đều thăng hạng vượt bậc, ngoại trừ nam chính Jung Joon.

Sau Delicious Proposal, Jung Joon đóng thêm kha khá dự án phim, tuy nhiên không tạo được tiếng vang lớn. So với dàn diễn viên toàn tân binh vô danh năm nào, Jung Joon tuy có nhiều kinh nghiệm đóng phim hơn hẳn nhưng lại loay hoay trong việc tìm cơ hội bứt phá, chứng tỏ năng lực. Danh tiếng của Jung Joon lao dốc dù anh không vướng phải scandal quá nghiêm trọng nào. Đến khi Son Ye Jin, Ji Sung, So Ji Sub đều lên đời thành sao hạng A thì Jung Joon đã từ vai chính lại hạ cấp xuống vai phụ. Từ năm 2014 trở đi, anh không đóng phim nào nữa, những thông tin về đời tư cũng tuyệt nhiên không được nhắc đến.

Gần đây, Jung Joon chia sẻ một số hình ảnh trên mạng xã hội, khán giả khá ngạc nhiên với visual hiện tại của nam diễn viên. Không còn là nam thần sánh đôi bên Son Ye Jin, Jung Joon ở tuổi U50 không chăm chút cho ngoại hình, lên cân nhưng về cơ bản vẫn giữ được sự trẻ trung, đúng tuổi.

Nguồn ảnh: Tổng hợp