Phát hiện thuốc tránh thai trong cặp sách con gái 16 tuổi, người mẹ mất ngủ cả đêm

Một người mẹ ở Trung Quốc phát hiện một vỉ thuốc trong ngăn cặp sách của cô con gái 16 tuổi đang học trung học. Suốt đêm hôm đó, bà không thể chợp mắt, liên tục lo lắng liệu con có đang làm điều gì không tốt hay không.

Sáng hôm sau, người mẹ mang vỉ thuốc đến phòng khám phụ khoa y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu (Trung Quốc), để hỏi bác sĩ. Vừa ngồi xuống, bà đã sốt ruột hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, có phải con bé ra ngoài rồi học hư không?”.

Cô con gái tên Tiểu Mộng lặng lẽ đi theo mẹ, cúi gằm mặt và nói nhỏ rằng kinh nguyệt của mình thường hai đến ba tháng mới xuất hiện một lần. Ngoài ra, vùng cằm và trán cũng thường xuyên nổi mụn. Trước đó, em từng đi khám và được bác sĩ thông báo nồng độ androgen tăng cao, sau đó kê loại thuốc mà người mẹ vừa tìm thấy trong cặp sách.

Kết quả xét nghiệm hormone sinh dục kết hợp với siêu âm phụ khoa cho thấy hai buồng trứng có hình ảnh đa nang. Dựa trên tình trạng kinh nguyệt thưa, mụn trứng cá và các kết quả kiểm tra, bác sĩ xác định Tiểu Mộng phù hợp với chẩn đoán hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Vỉ thuốc khiến người mẹ lo lắng thực chất là thuốc tránh thai đường uống phối hợp liều thấp, được bác sĩ kê trong lần khám trước để điều trị tình trạng bệnh của con gái.

Nghe giải thích xong, nét mặt người mẹ dần dịu lại. Tuy nhiên, trước khi rời phòng khám, bà vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nhưng chẳng phải thuốc này dùng để tránh thai sao, bác sĩ?”.

Theo bác sĩ, đây là câu hỏi mà các bác sĩ phụ khoa và y học sinh sản thường xuyên nhận được. Nhiều người vẫn cho rằng cứ sử dụng thuốc tránh thai thì đồng nghĩa với việc đã quan hệ tình dục, trong khi thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

Thuốc tránh thai không chỉ dùng để tránh thai

Thuốc tránh thai đường uống phối hợp liều thấp là một nhóm thuốc nội tiết. Ngoài tác dụng tránh thai, thuốc còn được sử dụng trong điều trị một số vấn đề phụ khoa, chẳng hạn như hội chứng buồng trứng đa nang, rối loạn kinh nguyệt và đau bụng kinh nặng.

Với những bệnh nhân phù hợp, đây là một trong những lựa chọn điều trị được các hướng dẫn chuyên môn khuyến nghị. Điều quan trọng là phải phân biệt hai loại thuốc thường bị nhầm lẫn: thuốc tránh thai đường uống hằng ngày và thuốc tránh thai khẩn cấp.

Thuốc tránh thai đường uống hằng ngày được sử dụng theo lịch và hướng dẫn cụ thể nhằm ngừa thai, đồng thời có thể được bác sĩ chỉ định để điều hòa chu kỳ kinh nguyệt hoặc kiểm soát một số triệu chứng do rối loạn nội tiết.

Trong khi đó, thuốc tránh thai khẩn cấp được sử dụng sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ hoặc khi biện pháp tránh thai gặp sự cố. Hai loại thuốc có cách dùng và chỉ định khác nhau, không nên tự ý thay thế cho nhau.

Vì vậy, chỉ nhìn thấy một vỉ thuốc trong cặp sách không thể dùng làm căn cứ để kết luận về đời sống riêng tư của một người.

Trong trường hợp của Tiểu Mộng, thuốc được kê để điều trị bệnh lý phụ khoa, không phải bằng chứng cho thấy em đã quan hệ tình dục.

Uống thuốc tránh thai có gây vô sinh hoặc tăng cân không?

Đây là hai nỗi lo thường gặp nhất của các gia đình khi nghe bác sĩ kê thuốc tránh thai cho con gái.

Theo bác sĩ, bằng chứng hiện có không cho thấy việc sử dụng thuốc tránh thai phối hợp theo chỉ định gây tổn hại lâu dài đến khả năng sinh sản. Sau khi ngừng thuốc, hoạt động rụng trứng thường có thể trở lại, dù thời gian phục hồi khác nhau giữa mỗi người.

Đối với bệnh nhân PCOS, rối loạn rụng trứng vốn là một trong những nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Vì vậy, việc điều trị nhằm kiểm soát triệu chứng và bảo vệ sức khỏe nội mạc tử cung có thể mang lại lợi ích trong quá trình quản lý bệnh lâu dài. Tuy nhiên, thuốc tránh thai không phải thuốc kích thích rụng trứng và không trực tiếp giúp người bệnh tăng khả năng thụ thai trong thời gian đang sử dụng.

Về vấn đề tăng cân, một số người có thể cảm thấy cân nặng hoặc tình trạng giữ nước thay đổi khi bắt đầu dùng thuốc. Tuy nhiên, bằng chứng nghiên cứu không cho thấy thuốc tránh thai phối hợp liều thấp thường gây tăng cân đáng kể ở đa số người sử dụng.

Với bệnh nhân PCOS, cân nặng và các vấn đề chuyển hóa còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác, bao gồm đặc điểm nội tiết, chế độ ăn uống, mức độ vận động và giấc ngủ. Do đó, nếu cân nặng tăng rõ rệt trong quá trình điều trị, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để đánh giá nguyên nhân thay vì tự ý ngừng thuốc.

Ai cần thận trọng khi dùng thuốc tránh thai nội tiết?

Dù được sử dụng phổ biến, thuốc tránh thai phối hợp không phù hợp với tất cả mọi người. Một trong những nguy cơ cần quan tâm là huyết khối, tức tình trạng hình thành cục máu đông trong mạch máu.

Trước khi kê thuốc, bác sĩ cần hỏi về tiền sử bản thân và gia đình, huyết áp, tình trạng đau nửa đầu có triệu chứng báo trước, bệnh tiểu đường, bệnh gan nặng, hút thuốc lá và những yếu tố nguy cơ khác.

Người từng bị huyết khối, mắc một số bệnh lý gan nặng hoặc ung thư vú hiện tại có thể thuộc nhóm chống chỉ định, tùy tình trạng cụ thể. Tuổi tác, hút thuốc và các bệnh đi kèm cũng có thể làm thay đổi mức độ an toàn của thuốc. Vì thế, không nên tự mua thuốc chỉ vì người khác sử dụng có hiệu quả.

Một số người có thể gặp buồn nôn, chóng mặt hoặc căng tức ngực trong giai đoạn đầu. Những triệu chứng nhẹ đôi khi giảm sau vài chu kỳ, nhưng nếu kéo dài, nặng lên hoặc gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, người bệnh nên liên hệ bác sĩ để được đánh giá.

Đau ngực đột ngột, khó thở, sưng đau một bên chân hoặc xuất hiện triệu chứng thần kinh bất thường cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, vì đây có thể là dấu hiệu của biến chứng nghiêm trọng.

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