Nhiều người lớn tuổi thường xuyên bị cảm lạnh, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi hoặc có những vết thương nhỏ mãi không lành. Không ít người cho rằng đây là chuyện bình thường của tuổi già. Tuy nhiên, nếu những tình trạng này kéo dài hoặc tái diễn liên tục, đó có thể là dấu hiệu sức khỏe cần được chú ý.

Trên thực tế, đánh giá sức khỏe hệ miễn dịch không thể chỉ dựa vào cảm giác hay số lần mắc bệnh. Điều quan trọng là tần suất nhiễm trùng, mức độ nghiêm trọng, thời gian hồi phục và những biểu hiện bất thường đi kèm.

1. Thường xuyên bị cảm lạnh, bệnh lâu khỏi

Cảm lạnh là tình trạng phổ biến, nhưng nếu liên tục mắc bệnh hoặc mỗi lần ốm đều kéo dài, người lớn tuổi không nên chủ quan.

Khi tuổi tác tăng lên, hệ miễn dịch có thể suy giảm về số lượng và chức năng của một số tế bào. Điều này khiến cơ thể phản ứng với tác nhân gây bệnh kém hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không phải cứ lớn tuổi hay thường xuyên bị cảm là đồng nghĩa với suy giảm miễn dịch.

Đáng lưu ý là tình trạng nhiễm trùng tái diễn, bệnh kéo dài bất thường, triệu chứng nặng hơn dự kiến hoặc nhiễm trùng thông thường tiến triển thành viêm phế quản, viêm phổi. Đây là những trường hợp cần được bác sĩ đánh giá để tìm nguyên nhân, thay vì chỉ cho rằng bản thân dễ bị cảm lạnh.

Dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Người cao tuổi cần bảo đảm khẩu phần ăn đa dạng, có đủ nguồn protein chất lượng cao từ cá, thịt gia cầm, trứng, sữa và các loại đậu. Việc kiêng khem quá mức vì lo ngại huyết áp, mỡ máu có thể khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất nếu không được thay thế hợp lý.

2. Mệt mỏi kéo dài, nghỉ ngơi vẫn không hồi phục

Một dấu hiệu khác dễ bị bỏ qua là tình trạng mệt mỏi dai dẳng. Có người không làm việc nặng nhưng vẫn thiếu năng lượng, uể oải cả ngày, ngủ đủ giấc vẫn không thấy khỏe hơn. Biểu hiện này đôi khi bị quy cho tuổi tác hoặc lối sống ít vận động.

Thực tế, mệt mỏi kéo dài có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe. Khi cơ thể đang chống lại nhiễm trùng, hệ miễn dịch được kích hoạt và cần thêm năng lượng để hoạt động. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào cảm giác mệt mỏi để kết luận hệ miễn dịch đang suy yếu.

Thiếu máu, rối loạn tuyến giáp, bất thường đường huyết, bệnh tim mạch, rối loạn giấc ngủ hoặc nhiều bệnh lý khác cũng có thể gây ra tình trạng tương tự.

Nếu mệt mỏi kéo dài nhiều tuần, đặc biệt khi đi kèm với nhiễm trùng tái diễn, loét miệng thường xuyên hoặc các triệu chứng bất thường khác, người bệnh nên đi khám. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và thực hiện thêm các kiểm tra cần thiết.

Bên cạnh đó, duy trì vận động phù hợp với thể trạng, hạn chế ngồi lâu, ngủ đủ giấc và ăn uống cân đối là những việc có lợi cho sức khỏe tổng thể. Người cao tuổi nên bắt đầu từ mức vận động vừa sức và tăng dần theo khả năng.

3. Vết thương lâu lành, nhiệt miệng liên tục tái phát

Những vết xước nhỏ, vết phồng rộp hoặc vết loét trong miệng thường có thể tự hồi phục. Tuy nhiên, nếu vết thương lâu lành, liên tục tái phát hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, người lớn tuổi cần chú ý.

Quá trình lành thương không chỉ phụ thuộc vào làn da mà còn liên quan đến hoạt động của hệ miễn dịch, tuần hoàn máu và khả năng tái tạo mô. Các tế bào miễn dịch giúp kiểm soát vi khuẩn, loại bỏ mô tổn thương và phối hợp với những cơ chế khác để thúc đẩy quá trình hồi phục.

Khi cơ thể thiếu dinh dưỡng, mắc bệnh mạn tính hoặc có tuần hoàn kém, vết thương có thể chậm lành. Đặc biệt, thiếu protein, vitamin C hoặc kẽm có thể ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa mô. Bệnh đái tháo đường cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến vết thương lâu hồi phục và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Nếu vết thương không có dấu hiệu cải thiện, kéo dài khoảng hai tuần hoặc lâu hơn, người bệnh nên được kiểm tra thay vì tự điều trị tại nhà. Với vết thương sưng nóng, đỏ, đau tăng, chảy mủ hoặc kèm sốt, cần đi khám sớm. Những vết loét miệng kéo dài, tái phát thường xuyên cũng cần được đánh giá để tìm nguyên nhân.

Người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, rau củ và trái cây. Không nên tự ý mua nhiều loại vitamin, khoáng chất hoặc sản phẩm được quảng cáo tăng cường miễn dịch để sử dụng cùng lúc. Việc bổ sung chỉ nên thực hiện khi có nhu cầu phù hợp và theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Làm gì để bảo vệ hệ miễn dịch khi tuổi tác tăng lên?

Tuổi tác có thể khiến hệ miễn dịch thay đổi, nhưng không có nghĩa cơ thể chắc chắn sẽ thường xuyên mắc bệnh. Để duy trì sức khỏe, người lớn tuổi cần ăn uống đủ chất, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc, kiểm soát các bệnh mạn tính và tiêm chủng theo khuyến cáo phù hợp.

Điều quan trọng là không tự chẩn đoán suy giảm miễn dịch chỉ từ một biểu hiện đơn lẻ. Nếu thường xuyên nhiễm trùng, mệt mỏi kéo dài hoặc vết thương lâu lành, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào việc bồi bổ.