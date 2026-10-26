Nữ sinh 22 tuổi phát hiện mắc ung thư vú, người mẹ bật khóc ở bệnh viện, hối hận vì đã làm 1 việc

Nữ sinh được gọi là Tiểu Giai ở Ninh Ba, Trung Quốc, tình cờ sờ thấy một khối nhỏ ở ngực phải khi tắm cách đó khoảng 6 tháng. Sau khi phát hiện bất thường, cô gái đã kể lại với mẹ. Tuy nhiên, vì con còn trẻ, gia đình cũng không có người mắc ung thư vú qua nhiều thế hệ, đồng thời nữ sinh không cảm thấy khó chịu rõ rệt, người mẹ cho rằng khối u có thể chỉ là tình trạng tăng sản tiểu thùy tuyến vú thông thường.

Bà đã trấn an con rằng không có gì đáng ngại. Chính suy nghĩ chủ quan này khiến gia đình chưa đưa nữ sinh đi kiểm tra ngay. Trong những tháng tiếp theo, khối u tiếp tục phát triển. Khi nhận thấy kích thước bất thường và quyết định đến bệnh viện, Tiểu Giai được phát hiện có khối u lớn khoảng 4cm.

Kết quả chẩn đoán khiến người mẹ vô cùng hối hận. Bà bật khóc, tự trách mình đã chậm trễ trong việc đưa con đi khám.

Theo bác sĩ, số lượng bệnh nhân ung thư vú trẻ tuổi mà các bác sĩ tiếp nhận hiện nay đang tăng lên so với trước đây. Trong các ca phẫu thuật ung thư vú được thực hiện tại bệnh viện trong năm trước, bệnh nhân dưới 40 tuổi chiếm khoảng 10%. Bác sĩ nhấn mạnh phụ nữ không nên chủ quan chỉ vì còn trẻ, bởi tuổi tác không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ mắc bệnh.

Cần lưu ý, khối u vú có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phần lớn không phải ung thư. Tuy nhiên, không thể xác định tính chất khối u chỉ bằng cách sờ nắn hoặc dựa vào độ tuổi. Khi phát hiện khối bất thường, người bệnh cần được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết theo chỉ định của bác sĩ.

Vì sao ung thư vú có thể xuất hiện ở phụ nữ trẻ?

Một số trường hợp ung thư vú có liên quan đến yếu tố di truyền hoặc đột biến gene. Bên cạnh đó, các yếu tố về nội tiết, cân nặng, lối sống và tiền sử sức khỏe cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh. Tình trạng căng thẳng kéo dài, thường xuyên thức khuya, ít vận động và chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều năng lượng là những yếu tố đáng lưu ý trong lối sống hiện đại.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng chưa thể kết luận những thói quen này trực tiếp gây ra ung thư vú ở một cá nhân. Ung thư vú là bệnh lý có nhiều yếu tố nguy cơ đan xen; không phải cứ căng thẳng, mất ngủ hoặc ăn uống thiếu khoa học là sẽ mắc bệnh.

Một yếu tố quan trọng khác là tiền sử gia đình. Người có người thân mắc ung thư vú, đặc biệt là người thân mắc bệnh khi còn trẻ hoặc có nhiều thành viên trong gia đình mắc ung thư liên quan, có thể cần được đánh giá nguy cơ di truyền. Dù vậy, không có tiền sử gia đình cũng không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có nguy cơ.

Trường hợp của Tiểu Giai cho thấy một vấn đề đáng chú ý: khi phát hiện khối u ở ngực, việc chờ đợi với hy vọng khối u tự biến mất có thể khiến người bệnh trì hoãn quá trình chẩn đoán. Điều cần làm không phải là quá lo lắng trước mọi bất thường, mà là chủ động kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Làm thế nào để giảm nguy cơ ung thư vú?

Không có biện pháp nào bảo đảm ngăn ngừa hoàn toàn ung thư vú. Tuy nhiên, duy trì lối sống lành mạnh, nhận biết những dấu hiệu bất thường và thực hiện tầm soát phù hợp có thể góp phần bảo vệ sức khỏe.

1. Duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học

Nên ăn uống cân bằng, tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất xơ; hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều năng lượng và lượng đường bổ sung quá mức. Duy trì vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng và ngủ đủ giấc cũng có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Không hút thuốc, hạn chế rượu bia và chủ động kiểm soát căng thẳng là những thói quen nên duy trì. Với các loại thuốc hoặc sản phẩm chứa hormone, không nên tự ý sử dụng khi chưa có chỉ định và hướng dẫn phù hợp từ nhân viên y tế.

2. Hiểu rõ những thay đổi bất thường ở tuyến vú

Phụ nữ nên chú ý đến những thay đổi mới xuất hiện ở ngực, chẳng hạn:

Xuất hiện khối u hoặc vùng mô dày lên bất thường.

Kích thước hoặc hình dạng hai bên ngực thay đổi rõ rệt.

Da vú bị lõm, co kéo, đỏ hoặc có biểu hiện giống vỏ cam.

Núm vú mới xuất hiện tình trạng tụt vào trong.

Dịch tiết bất thường từ núm vú, đặc biệt là dịch có máu.

Xuất hiện khối bất thường ở vùng nách.

Những dấu hiệu này không nhất thiết là ung thư, nhưng cần được đánh giá y tế, nhất là khi mới xuất hiện, kéo dài hoặc ngày càng rõ rệt.

3. Tự quan sát và kiểm tra vú đúng cách

Việc tự nhận biết những thay đổi ở tuyến vú có thể giúp phụ nữ phát hiện bất thường sớm hơn. Nếu có kinh nguyệt, bạn có thể chọn thời điểm sau khi sạch kinh để quan sát và kiểm tra vì lúc này ngực thường ít căng tức hơn.

Quan sát: Đứng trước gương, chú ý hình dạng, kích thước hai bên ngực, những thay đổi ở da và núm vú.

Sờ kiểm tra: Có thể nằm ngửa hoặc đứng, dùng phần đệm của các ngón tay để nhẹ nhàng kiểm tra toàn bộ vùng vú theo một trình tự nhất quán. Chú ý cả vùng nách.

Quan sát dịch tiết: Để ý xem núm vú có tự tiết dịch bất thường hay không, đặc biệt là dịch có máu. Không cần thường xuyên bóp núm vú để kiểm tra vì việc này có thể gây kích ứng.

Tự kiểm tra không thể thay thế việc thăm khám, chẩn đoán hình ảnh hoặc sinh thiết khi có chỉ định. Hiện nay, các tổ chức y tế cũng không xem việc tự khám vú theo lịch cố định là phương pháp tầm soát độc lập có khả năng làm giảm tử vong do ung thư vú. Điều quan trọng là hiểu những thay đổi bình thường của cơ thể và nhanh chóng đi khám khi xuất hiện dấu hiệu đáng ngờ.

4. Tầm soát phù hợp với độ tuổi và nguy cơ

Không phải phụ nữ nào cũng cần thực hiện cùng một phương pháp tầm soát. Bác sĩ sẽ cân nhắc độ tuổi, tiền sử gia đình, yếu tố di truyền và các nguy cơ khác để tư vấn thời điểm bắt đầu cũng như phương pháp phù hợp, chẳng hạn chụp nhũ ảnh hoặc các xét nghiệm hình ảnh khác.

Đối với người trẻ có khối u mới xuất hiện, việc đánh giá chẩn đoán khác với tầm soát định kỳ ở người không có triệu chứng. Bác sĩ có thể chỉ định siêu âm vú hoặc những phương pháp khác tùy từng trường hợp.

Nguồn và ảnh: QQ