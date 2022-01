Phát hiện "thứ lạ lùng" cắm trên ngọn cây chuối, chủ nhà tưởng que gỗ liền nhổ ra khoe dân mạng khiến ai nấy đều cười lăn lóc

Một buổi sáng bình thường rét mướt như bao mùa đông khác, chàng trai bước ra sân và ngắm khu vườn rộng lớn của mình. Có cây có hoa, có ao có ruộng, và tự dưng lại có thêm một thứ gì đó lạ kỳ cắm trên ngọn lá chuối?!?

Chàng trai vội chạy đến gần để xem, không quên bật camera TikTok lên để quay cho bàn dân thiên hạ cùng theo dõi. Nhìn xa có vẻ thứ cắm ngang ngọn chuối có màu giống que gỗ. Ai đó ném que mắc kẹt ở lá chuối chăng?

Sáng sớm ra có "món quà" mắc trên đọt chuối?

Ồ không, đến khi khoảng cách giữa chàng trai với cây chuối chỉ còn vài xăng ti mét, anh ấy mới nhận ra "que gỗ" ấy là một chú chim! Nó bé chỉ bằng cái nắm tay nhưng mỏ thì vừa dài vừa nhọn, chẳng biết bay kiểu gì mà đâm sầm vào ngọn chuối rồi không thoát ra được.

Chào anh chủ, anh có khỏe không? Cứu em với, em kẹt cái mỏ...

Trời thì lạnh giá, chẳng biết chú chim đã "treo" lơ lửng trên cây được bao lâu rồi. May là nó chưa chết cóng, có lẽ do mệt nên không còn sức vẫy vùng đành buông xuôi theo ngọn chuối! Anh chủ nhà tốt bụng vừa nhẹ nhàng rút mỏ nó ra khỏi lá chuối, vừa tiết lộ cho dân tình biết một điều là con chim này chuyên... bay quá tốc độ, mấy lần trước mắc kẹt đều may mắn được anh giúp cho. Nhiều thành viên mạng liền bình luận trêu chọc rằng có thể bé chim này yêu mến anh chủ nhà nên mới cố tình kẹt đi kẹt lại vậy chăng?

Sau một hồi "mắng yêu" thì anh chủ đã gỡ chú chim ra khỏi đọt chuối, thả tự do cho nó về rừng.

Bé chim vẫn rất khỏe mạnh, có bộ lông xanh đốm đen trắng rất đẹp.

Sau khi thoát nạn khỏi ngọn chuối, "que gỗ" ấy liền bay vèo một phát mất tích. Không thấy gia chủ phản hồi đây là giống chim gì nên dân mạng tranh cãi nhau ầm ĩ, người thì bảo chim chào mào, người thì kêu giống chim ruồi vì mỏ dài như cái gậy. Tuy nhiên nhìn kỹ màu lông xanh đẹp rực rỡ của nó thì một số người khẳng định đây là chim bói cá, một loài chim rất phổ biến ở Việt Nam.

Chẳng biết được thả ra rồi liệu mai bé chim xinh đẹp này có tiếp tục cắm mỏ vào cây do bay quá tốc độ nữa không nhỉ? Thật là một câu chuyện đáng yêu làm sao!

https://afamily.vn/phat-hien-thu-la-lung-cam-tren-ngon-cay-chuoi-chu-nha-tuong-que-go-lien-nho-ra-khoe-dan-mang-khien-ai-nay-deu-cuoi-lan-loc-20220116195440082.chn