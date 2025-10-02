Trung tâm truyền máu quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) vừa phát hiện một trường hợp mang nhóm máu Jk(a-b-) , được mệnh danh là “máu kim cương” vì mức độ cực kỳ hiếm gặp. Theo thống kê, tỷ lệ xuất hiện nhóm máu này ở người Trung Quốc chỉ khoảng 0,002-0,02% , thấp hơn hàng trăm lần so với nhóm "máu gấu trúc” (tức Rh âm, chiếm 0,2-0,5%).

Đại diện Trung tâm truyền máu Thuận Đức cho biết, đây là lần đầu tiên địa phương phát hiện “máu kim cương” kể từ khi triển khai chương trình tầm soát hiếm năm 2024. Phát hiện này không chỉ bổ sung dữ liệu còn trống trong ngân hàng máu hiếm tại Thuận Đức mà còn đóng vai trò then chốt trong việc dự trữ nguồn máu quý phục vụ cấp cứu, đảm bảo an toàn truyền máu cho bệnh nhân tại Phật Sơn và các khu vực lân cận.

Theo giới chuyên môn, “máu kim cương” thuộc hệ Kidd. Nguyên nhân là do đột biến gen SLC14A1 trên nhiễm sắc thể số 18 , khiến hồng cầu thiếu cả ba loại kháng nguyên Jkᵃ, Jkᵇ và Jk3. Đặc biệt, nếu người mang nhóm máu này tạo ra kháng thể chống Jk3, việc truyền máu sẽ trở nên vô cùng khó khăn, chỉ có thể sử dụng máu cùng loại. Nếu không, nguy cơ xảy ra phản ứng đào thải nghiêm trọng là rất cao.

Các bác sĩ nhấn mạnh, sự xuất hiện của “máu kim cương” có ý nghĩa quan trọng trong công tác y tế: vừa giúp hoàn thiện ngân hàng máu hiếm, vừa trở thành “lá chắn cuối cùng” bảo vệ sinh mạng cho bệnh nhân trong tình huống cấp cứu khẩn cấp. Đồng thời, cộng đồng cũng cần nâng cao nhận thức, không chỉ về các nhóm máu phổ biến như A, B, O hay Rh âm mà còn về những nhóm cực hiếm, để cùng chung tay bảo đảm an toàn máu trong y học hiện đại.

