Phát hiện "kỉ vật" của người cũ mà chồng đang giấu kĩ, tôi lặng người nhận ra mình chưa từng hiểu hết về anh

Người ta vẫn bảo, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, còn tôi thì luôn tự hào vì mình có một người chồng tử tế, trách nhiệm. Anh không phải kiểu người hay nói lời đường mật, cũng chẳng mấy khi làm những việc lãng mạn bất ngờ. Cuộc sống của chúng tôi xoay quanh những hóa đơn tiền điện nước, chuyện học hành của con cái và những dự án nhà đất quay cuồng. Tôi đã quen với một người chồng có phần khô khan, thực tế đến mức đôi khi tôi quên mất rằng trước khi là của tôi, anh cũng từng là một chàng trai trẻ với những cung bậc cảm xúc dữ dội của tuổi đôi mươi.

Cho đến tối nay, trong lúc dọn lại cái kho chứa đồ cũ để chuẩn bị cho kế hoạch sửa sang lại nhà cửa, tôi vô tình lôi ra một chiếc hộp gỗ nằm sâu trong góc tủ âm tường. Chiếc hộp bám bụi dày đặc, khóa đã rỉ sét nhưng vẫn còn rất chắc chắn. Sự tò mò trỗi dậy, tôi loay hoay tìm chìa khóa và rồi "kho báu" của anh hiện ra trước mắt. Đó không phải là quỹ đen, cũng không phải tài liệu quan trọng, mà là một xấp dày những bức thư tay, những mẩu giấy nhớ và cả một cuốn sổ nhật ký được viết kín chỗ.

Tôi ngồi bệt xuống sàn kho lạnh lẽo, lặng lẽ lật mở từng trang. Tim tôi hẫng đi một nhịp khi nhận ra đó là "kỉ vật"c ủa anh và người yêu cũ - một mối tình từ thời sinh viên mà anh hiếm khi nhắc tới. Đó không phải là những thứ xa xỉ, mà là hàng trăm, hàng ngàn những dòng tin nhắn tay nhỏ xíu. Có những mẩu giấy chỉ viết vội vài chữ: "Sáng nay anh nhớ ăn sáng nhé, em đợi ở cổng trường", hay có những lá thư dài dằng dặc kể về nỗi nhớ nhung khi hai người xa nhau chỉ vài ngày ngắn ngủi.

(Ảnh minh họa)

Đọc những dòng chữ ấy, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Không phải tôi ghen tuông theo kiểu con trẻ, mà tôi bất ngờ vì nhận ra một phiên bản khác của chồng mình, một phiên bản mà tôi chưa từng được chạm tới. Trong những mẩu giấy kia, anh là một người đàn ông biết nâng niu từng cánh hoa khô, biết tỉ mẩn lưu lại từng chiếc cuống vé xem phim, và biết viết những lời thề non hẹn biển sến súa đến mức khó tin. Hóa ra, người đàn ông hiện tại đang nằm ngủ say trên sofa kia, người mà đôi khi tôi còn phải nhắc nhở mới nhớ ngày kỉ niệm ngày cưới, đã từng có lúc sống hết mình cho tình yêu như vậy.

Mỗi con hạc giấy tưởng tượng hay mỗi mẩu giấy thực tế trong chiếc hộp này là một lần anh gửi gắm tâm tư. Đứng trước những thứ ấy ấy, tôi tự hỏi tại sao anh lại giữ chúng kỹ đến thế? Có phải vì anh còn yêu người cũ? Nhưng rồi, khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra câu trả lời không nằm ở người con gái kia. Anh giữ chúng, có lẽ không phải vì luyến tiếc một hình bóng, mà vì anh muốn giữ lại cái tôi của những ngày xưa cũ cái tôi nồng nhiệt, chưa bị những áp lực của cơm áo gạo tiền làm cho chai sạn.

Tôi cứ ngồi đó, đọc hết mẩu giấy này đến mẩu giấy khác, thấy thương cho những ngây ngô của họ và cũng thấy thương cho chính người chồng của mình. Để trở thành một người đàn ông vững chãi, biết lo toan cho vợ con như bây giờ, anh đã phải đi qua những đổ vỡ, đã phải học cách cất gọn những mộng mơ vào một chiếc hộp khóa kín để đối diện với thực tế khắc nghiệt của cuộc đời. Những dòng nhắn nhủ "rớt nước mắt" của người cũ, hóa ra lại là những viên gạch đầu tiên xây nên sự trưởng thành của anh ngày hôm nay.

Tôi lặng lẽ xếp lại mọi thứ vào vị trí cũ, lau sạch lớp bụi trên nắp hộp rồi đặt nó lại góc khuất nhất của tủ. Tôi chọn cách im lặng, không tra hỏi, cũng không dằn vặt anh. Bởi tôi hiểu, ai cũng có quyền có một ngăn kéo ký ức cho riêng mình. Việc anh giữ lại những thứ này không làm giảm đi tình yêu anh dành cho tôi ở hiện tại, mà nó chỉ cho tôi thấy rằng chồng mình thực sự là một người có tâm hồn sâu sắc và biết trân trọng những gì đã qua.

Bước ra khỏi góc nhà kho, tôi thấy chồng đã tỉnh, anh đang lóng ngóng pha sữa cho con. Nhìn bóng lưng hơi gầy của anh dưới ánh đèn bếp, tôi bỗng muốn chạy lại ôm lấy anh thật chặt. Cảm ơn những kỉ niệm cũ đã nhào nặn nên một người đàn ông biết thấu hiểu và bao dung của tôi bây giờ. Và có lẽ, đôi khi chúng ta cũng nên để những kỉ vật cũ được ngủ yên, vì giá trị của chúng không nằm ở việc nhắc nhở về một người đã đi qua, mà nằm ở chỗ nó nhắc chúng ta biết trân trọng hơn người đang ở lại.

Đêm nay, tôi sẽ không hỏi anh về chiếc hộp đó. Tôi chỉ muốn cùng anh ngồi lại, uống một tách trà và kể cho nhau nghe về những dự định tương lai, thay vì đào bới những gì đã thuộc về một thời thanh xuân đã xa. Vì sau tất cả, người cùng anh đi hết đoạn đường còn lại là tôi, chứ không phải là những dòng chữ nằm im lìm trong chiếc hộp thiếc ấy.