Phan Hiển cười toe toét khi lần đầu được thưởng nóng bằng cả xấp tiền, 1 giây sau đã bị Khánh Thi "tịch thu" trong ngỡ ngàng

Phan Hiển hớn hở khoe tiền thưởng nóng, bị Khánh Thi "tịch thu" chỉ trong tích tắc

Mới đây, nam kiện tướng dancesport Phan Hiển khiến khán giả bật cười khi chia sẻ khoảnh khắc đầy hài hước sau khi nhận được tiền thưởng nóng nhờ thành tích thi đấu. Trong video, ông xã Khánh Thi xuất hiện trong bộ đồ thể thao, gương mặt không giấu nổi vẻ phấn khích khi cầm trên tay cả một xấp tiền.

Phan Hiển cười cười toe toét, dùng xấp tiền che trước mặt để khoe với mọi người. Nhìn biểu cảm hớn hở của anh, ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui của một vận động viên khi lần đầu tiên nhận được khoản tiền thưởng nóng lớn như vậy. “Lần đầu tiên trong đời mình đi thi mà được thưởng nhiều tiền thế này, lần đầu tiên được nhiều tiền thưởng nóng đến vậy. Nhìn vậy thôi có 6 triệu rưỡi à...”, Phan Hiển hào hứng chia sẻ.

Thế nhưng, niềm vui vừa kéo dài được ít giây thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Khi bà xã Khánh Thi xuất hiện và nhanh tay “thu hồi” xấp tiền, đút luôn vào túi áo mình. Phan Hiển lập tức có biểu cảm ngỡ ngàng kiểu “Ủa? Ủa?”. Từ trạng thái cười tươi rói, nam kiện tướng lập tức chuyển sang ngơ ngác khi nhận ra khoản thưởng nóng vừa cầm trên tay đã không còn thuộc quyền sở hữu của mình.

Phan Hiển hớn hở khoe tiền thưởng nóng nhưng bị vợ tịch thu ngay lập tức (Ảnh: FBNV)

Phan Hiển sau đó còn hài hước cảm thán: “Ai nhanh tay lẹ mắt bằng vợ tui, tiền thưởng chưa cầm nóng tay đã bị nóc nhà tịch thu".

Nhưng thay vì giành lại tiền, ông xã Khánh Thi dường như nhanh chóng chấp nhận sự thật. Bởi sau nhiều năm làm chồng, Phan Hiển có vẻ đã quá hiểu “luật bất thành văn” trong gia đình. “Nói chung mình có vợ rồi, mai cũng bị thu thôi, nên đưa cả HCV cho vợ cầm luôn...”, Phan Hiển nói đầy vẻ cam chịu.

Phan Hiển vẫn ngơ ngác khi bị vợ thu tiền thưởng (Ảnh: FBNV)

Không chỉ tiền thưởng, đến chiếc HCV - phần thưởng cho thành tích thi đấu - cũng được Phan Hiển chủ động giao cho Khánh Thi giữ. Màn “đầu hàng” nhanh chóng của nam kiện tướng khiến khoảnh khắc càng trở nên hài hước. Đang hớn hở khoe tiền thưởng, Phan Hiển chỉ mất vài giây để chuyển sang trạng thái “bất lực nhưng đành khuất phục trước quyền uy của "nóc nhà”. Còn Khánh Thi, dù không cần nói quá nhiều, vẫn thể hiện đúng vị trí “tay hòm chìa khía” trong gia đình.

Khoảnh khắc đời thường của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển khiến người hâm mộ thích thú. Phan Hiển có thể là một trong những kiện tướng dancesport hàng đầu Việt Nam, từng mang về nhiều thành tích đáng nể trên sàn đấu, nhưng khi trở về nhà thì xem ra vẫn phải tuân thủ một “quy luật” rất đơn giản: tiền thưởng và HCV, vợ giữ là yên tâm nhất!