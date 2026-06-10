Gia đình kiện tướng Dancesport Khánh Thi - Phan Hiển đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật vô cùng ấm cúng và tràn ngập niềm vui. Đây là dịp đặc biệt kỷ niệm ngày sinh chung của "ông bố ba con" Phan Hiển và cô con gái thứ hai, bé Anna Vương Diễm.

Không gian buổi tiệc được trang hoàng lộng lẫy theo tông màu đỏ - trắng chủ đạo . Phông nền chính nổi bật với dòng chữ "Happy Birthday Ba Hiển & Anna" cùng hình ảnh chân dung lịch lãm của Phan Hiển và nụ cười rạng rỡ của bé Anna trong chiếc khăn bandana đỏ. Tại tiệc sinh nhật, Phan Hiển xuất hiện bảnh bao trong bộ vest sọc trắng, vui vẻ vẫy tay chào mọi người. "Công chúa" Anna cũng diện chiếc váy ren màu kem ngọt ngào, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng rất giống mẹ.

Gia đình Khánh Thi - Phna Hiển trong tiệc sinh nhật

Đại gia đình nhà Phan Hiển

Anna dịu dàng trong ngày sinh nhật

Phan Hiển diện vest bảnh bao

Tuy nhiên, "nhân vật chiếm sóng" nhất lại là cô út Lisa. Diện chiếc váy ren xòe màu tím họa tiết hoa hướng dương và kiểu tóc búi chỏm cao ngộ nghĩnh, Lisa khiến ai nấy đều phải trầm trồ vì gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy cực kỳ ăn ảnh. Vẻ ngọt ngào, lém lỉnh của cô bé được nhận xét là xinh đẹp chẳng khác nào một cô "búp bê sống".

Hơn thế nữa, cô bé còn chứng minh chuẩn "con nhà nòi" khi tự tin khiêu vũ cùng bố. Trên sân khấu, Lisa không ngần ngại nhún nhảy, xòe váy điệu đà và nắm tay bố Phan Hiển để thực hiện những bước nhảy vô cùng đáng yêu. Thần thái tự nhiên, không hề rụt rè của cô bé lập tức gây sốt trên mạng xã hội.

Những hình ảnh hạnh phúc, viên mãn của đại gia đình 5 thành viên trong ngày sinh nhật chung một lần nữa khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ trước sự gắn kết và tổ ấm kiểu mẫu của cặp đôi kiện tướng khiêu vũ của làng thể thao Việt.

Lisa chiếm sóng vì quá đáng yêu

Phan Hiển khiêu vũ cùng ái nữ

Ảnh: Khanh Thi Phan Hien