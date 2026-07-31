"Trẻ con có khủng hoảng tuổi lên 3. Còn tui đang khủng hoảng tuổi 33 vì 3 bạn trẻ tăng động 24/24 luôn" - Phan Hiển mới đây đã viết đầy dí dỏm viết trên trang cá nhân khi chia sẻ loạt ảnh mới của ba con yêu. Chỉ một câu bông đùa của nam kiện tướng dancesport cũng đủ khiến phần bình luận rôm rả. Nhiều người hài hước cho rằng đây là "nỗi khổ ai cũng muốn có", bởi ba nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển càng lớn càng đáng yêu và quấn quýt nhau.

Trong bộ ảnh, cả ba hot kid cùng diện áo phông trắng đơn giản, tạo dáng bên những hộp bỏng ngô cỡ đại. Anh cả Kubi Minh Cường đứng phía sau ôm hai em, nở nụ cười nhẹ. Cậu bé ngày càng cao lớn, gương mặt thanh tú cùng mái tóc bồng bềnh khiến nhiều người nhận xét đã bắt đầu ra dáng "hot boy nhí".

Cô hai Anna tiếp tục chiếm spotlight với nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng đúng chuẩn "cây hài" của gia đình. Cô bé chống cằm lên hộp bỏng ngô, liên tục thay đổi biểu cảm trước ống kính, toát lên vẻ tự tin hiếm thấy ở một em nhỏ.

Ba nhóc tỳ Kubi - Anna - Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt vì visual quá đỗi xinh yêu

Ba anh em tạo dáng bên nhau tạo nên khung cảnh bình yên hiếm có trong gia đình

Bởi lẽ theo Phan Hiển, ba nhóc tỳ thường xuyên chí choé, đùa nghịch đầy năng lượng 24/24 giờ

Phan Hiển khoe con nhưng cũng than "khủng hoảng tuổi 33" vì các con hiếu động cả ngày

Trong khi đó, em út Lisa lại ghi điểm theo cách hoàn toàn khác. Cô bé ôm chặt hộp bỏng ngô, đôi mắt tròn xoe cùng biểu cảm ngơ ngác khiến dân mạng chỉ muốn cưng chiều. Những khoảnh khắc Lisa nghiêng đầu phụng phịu bên anh chị, visual và biểu cảm đều đáng yêu hết cỡ khiến netizen thi nhau thả tim rần rần.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả để lại những lời khen như: "Ba anh em đẹp đều quá", "Gấp 3 visual của nhà", "Lisa nhìn cưng xỉu", hay "Phan Hiển than vậy thôi chứ ai cũng ước có ba đứa con đáng yêu như thế".

Kubi, Anna và Lisa từ lâu đã là những "thế lực nhí" trên mạng xã hội. Mỗi lần Khánh Thi hoặc Phan Hiển đăng ảnh các con, những khoảnh khắc đời thường của ba anh em đều nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Mỗi bé có một cá tính riêng nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo nên một khung hình vừa đáng yêu vừa ngập tràn năng lượng, đủ để khiến không ít người xuýt xoa.

Ba nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển luôn được người hâm mộ chú ý trên MXH

Đặc biệt là bé út Lisa với visiual búp bê sống đáng yêu hết cỡ

Lisa là con út trong gia đình bộ đôi kiện tướng Khánh Thi - Phan Hiển

Tiểu công chúa nhà Khánh Thi - Phan Hiển vô cùng ngoan - xinh - yêu

Ảnh: Khánh Thi - Phan Hiển