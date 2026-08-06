Giữa lịch trình thi đấu bận rộn tại Phan Thiết, Phan Hiển khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái thứ hai - bé Anna Vương Diễm. Khác với hình ảnh tự tin trên sàn dancesport, cô bé lần này xuất hiện với gương mặt phờ phạc vì sốt, ngoan ngoãn nép vào lòng bố để được dỗ dành và chăm sóc.

Trong video hậu trường, Anna mặc chiếc áo phông xám, trong lòng ôm theo chú gấu bông nhỏ và ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bố, hai mắt lờ đờ vì mệt. Phan Hiển liên tục ở bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt, ôm con vào lòng rồi lấy hộp sữa cho con gái uống lấy sức. Dù bận rộn với lịch thi đấu và biểu diễn, nam kiện tướng vẫn dành trọn sự quan tâm cho cô công chúa nhỏ khi Khánh Thi không bên cạnh.

Ngược lại, Anna cũng lau mồ hôi cho bố khi tập luyện. Tình cảm gắn bó của hai cha con Phan Hiển - Anna khiến nhiều người chú ý. Khoảnh khắc giản dị ấy nhanh chóng nhận về nhiều bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hình ảnh một ông bố vừa mạnh mẽ trên sàn đấu, vừa vô cùng dịu dàng khi chăm sóc con gái.

Bé Anna theo bố đi biểu diễn, lau mồ hôi cho bố (Ảnh: FBNV)

Và khi con lên cơn sốt, Phan Hiển cũng lo lắng, chăm sóc cho Anna từng chút một (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh câu chuyện đầy cảm xúc, Anna còn gây chú ý bởi ngoại hình ngày càng giống Phan Hiển. Từ đôi mắt, sống mũi đến nụ cười, nhiều người nhận xét cô bé như "bản sao nhí" của bố. Visual đáng yêu cùng những biểu cảm ngây thơ khiến "mợ chảnh" tiếp tục chiếm trọn spotlight mỗi lần xuất hiện.

Trong lòng bố là công chúa bé bỏng, nhưng khi lên sàn diễn, ái nữ nhà Khánh Thi - Phan Hiển cũng gây ấn tượng không kém bởi tài năng dancesport. Mới đây, hình ảnh Anna diện váy thi đấu màu hồng, rạng rỡ đeo huy chương và cầm giấy chứng nhận sau khi giành thành tích tại một giải dancesport gây sốt MXH. Dù còn nhỏ tuổi và không định hướng theo đuổi sự nghiệp dancesport như bố mẹ, con gái Khánh Thi - Phan Hiển vẫn được đánh giá là một trong những gương mặt nhí triển vọng của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Bé Anna Vương Diễm nhà Khánh Thi - Phan Hiển khoe huy chương vàng (Ảnh: FBNV)

Anna sở hữu visual xinh xắn, ngày càng giống bố (Ảnh: FBNV)

Thế nhưng, đằng sau hình ảnh cô bé bản lĩnh trên sân khấu vẫn là một em bé đúng tuổi. Khi bị ốm, Anna vẫn muốn được bố ôm vào lòng, được vỗ về và chăm sóc từng chút một. Chính sự đối lập giữa "tài năng nhí" trên sàn diễn và cô công chúa nhỏ trong vòng tay bố đã khiến khoảnh khắc này chạm đến cảm xúc của rất nhiều người.