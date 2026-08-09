Bé út Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Đi học nhảy mà mà tất bật nhất lớp, mẹ Thi thốt lên một câu quá chuẩn về ái nữ

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển hiện có ba người con là Kubi, Anna và Lisa. Nếu Kubi ra dáng anh cả, Anna có phần điềm tĩnh, nhẹ nhàng thì cô út Lisa lại mang màu sắc hoàn toàn khác.

Mới lên 3, cô bé đã được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng tính cách lanh lợi, hiếu động và đặc biệt tinh nghịch. Trong những khoảnh khắc đời thường được bố mẹ chia sẻ, Lisa gần như luôn là nhân vật khiến không khí trong gia đình trở nên vui vẻ, rộn ràng hơn.

Mới đây, mẹ Khánh Thi chia sẻ những hình ảnh về một ngày Lisa đi học múa, học nhảy. Kèm theo khoảnh khắc của con gái, nữ kiện tướng viết: "Im lặng trong sự ồn ào, bận rộn trong sự rảnh rỗi". Câu nói ngắn gọn của mẹ Thi dường như cũng rất đúng với cô út: dù còn nhỏ, Lisa đã luôn tìm được việc để làm và chẳng mấy khi chịu ngồi yên.

Trong buổi học, hình ảnh Lisa tất bật chuẩn bị thảm, đồ tập khiến nhiều người bật cười vì quá đáng yêu. Cô bé nhỏ tuổi nhưng tỏ ra khá chủ động, hào hứng với không gian tập luyện.

Đây cũng không phải lần đầu Lisa được bố mẹ cho tiếp xúc với môi trường dancesport. Theo những hình ảnh Khánh Thi và Phan Hiển chia sẻ, con gái út được làm quen với khiêu vũ từ sớm, giống như hai anh chị Kubi và Anna.

Đáng chú ý, Lisa là thành viên nhỏ tuổi nhất trong lớp nhưng sự hiếu động lại chẳng hề "kém cạnh" các anh chị. Trong một buổi học múa được Khánh Thi chia sẻ, cô bé chăm chú quan sát mọi người rồi bắt chước các động tác.

Có lúc chị ba Anna đang tập cùng bạn, Lisa cũng lon ton chạy theo và cố gắng làm giống chị. Những động tác của cô bé tất nhiên còn rất ngây ngô đúng với lứa tuổi, nhưng sự dạn dĩ và thích vận động khiến khoảnh khắc trở nên vô cùng dễ thương.

Không chỉ mê vận động, Lisa còn nổi tiếng trong gia đình bởi độ nghịch ngợm. Qua những video đời thường được Khánh Thi và Phan Hiển chia sẻ, cô bé thường xuyên tìm cách trêu anh hai Kubi và chị ba Anna.

Chính tính cách lém lỉnh ấy khiến Lisa được ví như một "cây hài nhí" của gia đình. Có những lúc Phan Hiển phải trực tiếp nhắc nhở con gái vì trêu anh trai, thậm chí từng có màn "xử lý" cô út nhưng sự tinh nghịch của Lisa vẫn khiến mọi người khó nhịn cười.

Từ khi còn nhỏ, cô bé đã gây thiện cảm với đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh và những biểu cảm tự nhiên. Hình ảnh Lisa khi mới vài tháng tuổi đã nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài đáng yêu; về sau, những bức ảnh đời thường của cô bé tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả.

Là em út trong gia đình có bố mẹ đều gắn bó lâu năm với dancesport, anh hai Kuti và chị ba Anna cũng luyện tập từ nhỏ, bé Lisa cũng được lớn lên giữa phòng tập, sân khấu và những bước nhảy.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những gì cô bé thể hiện chủ yếu vẫn là sự tò mò, thích vận động và bắt chước anh chị. Việc Lisa có theo đuổi dancesport hay nghệ thuật chuyên nghiệp sau này hay không vẫn còn là câu chuyện của tương lai.

Nhỏ tuổi nhất nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, Lisa vì thế trở thành một trong những thành viên mang đến nhiều tiếng cười nhất cho tổ ấm của Khánh Thi - Phan Hiển.