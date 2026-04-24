Phan Đinh Tùng xác nhận vắng mặt trong concert Gai Home

Mới đây, ca sĩ Phan Đinh Tùng đã chính thức xác nhận sẽ không tham gia biểu diễn tại Gai Home Concert diễn ra vào ngày 26/04 tại Hưng Yên. Thông tin này lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, bởi đây là sự kiện âm nhạc được cộng đồng người hâm mộ (thân mật gọi là "Gai con") vô cùng mong đợi.

Trong tâm thư gửi đến người hâm mộ, nam ca sĩ "Cào cào lá tre" không giấu được sự xúc động và tiếc nuối khi không thể đứng trên sân khấu biểu diễn. Tuy nhiên, anh thẳng thắn chia sẻ đây là một lựa chọn mang tính nguyên tắc dựa trên đời sống đức tin cá nhân.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật với lịch trình dày đặc, Phan Đinh Tùng thừa nhận bản thân đã nhiều lần bỏ lỡ Thánh lễ Chủ nhật một điều khiến anh trăn trở suốt thời gian dài. "Chủ nhật không chỉ là một ngày nghỉ, mà là ngày để trở về trở về với Chúa, với chính mình và với gia đình", nam ca sĩ bộc bạch.

Cụ thể, kể từ ngày 01/01/2026, Phan Đinh Tùng đã đặt ra cam kết sắt đá: Không nhận bất kỳ công việc nào vào ngày Chủ nhật. Việc vắng mặt tại Gai Home Concert tới đây chính là bước đi nhất quán với lý tưởng sống mà anh đã chọn, dù điều này đồng nghĩa với việc từ chối những cơ hội biểu diễn lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cá nhân.

Đối với một nghệ sĩ, cuối tuần luôn là "thời điểm vàng" của các sự kiện. Việc Phan Đinh Tùng tuyên bố "đóng băng" lịch trình vào Chủ nhật cho thấy một bản lĩnh đáng nể. Ngoài lý do tôn giáo, nam ca sĩ mong muốn dành khoảng thời gian này để chăm sóc bản thân, tham gia thể thao và đặc biệt là ở bên cạnh vợ con sau những ngày làm việc cường độ cao.

Dù không tham gia biểu diễn, Phan Đinh Tùng cho biết anh vẫn sẽ xuất hiện tại chương trình với tư cách khán giả. Anh muốn được trực tiếp cổ vũ đồng nghiệp và hòa mình vào không khí âm nhạc cùng người hâm mộ theo một cách rất riêng, bình dị và thảnh thơi.

Trước quyết định này, đa số khán giả đều bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối.

Dù vắng mặt trong các show diễn Chủ nhật, nhưng không thể phủ nhận sức nóng của Phan Đinh Tùng trong năm 2026. Hậu hiệu ứng từ chương trình “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”, nam ca sĩ đã có sự bứt phá ngoạn mục, trở thành gương mặt kết nối thành công giữa hai thế hệ khán giả.

Chỉ tính riêng từ đầu năm, anh đã liên tục "chiêu đãi" người hâm mộ bằng hàng loạt sản phẩm chất lượng. Sự linh hoạt trong âm nhạc, từ việc làm mới các bản hit kinh điển đến việc kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, đã giúp Phan Đinh Tùng khẳng định vị thế của một "anh tài" bền bỉ, luôn biết cách làm mới mình nhưng vẫn giữ trọn nét chân thành, tử tế.

Khép lại những chia sẻ về sự vắng mặt sắp tới, Phan Đinh Tùng gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự thấu hiểu của khán giả. Anh hứa sẽ sớm trở lại sân khấu vào các ngày khác trong tuần với một tâm thế bình an và nguồn năng lượng tích cực nhất.



