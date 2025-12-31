Sau thành công của ĐINH SHOW diễn ra tại Hà Nội tối 26/12 nơi Phan Đinh Tùng trình diễn liên tục hơn 4 tiếng với 26 ca khúc và giữ chân khán giả đến gần nửa đêm nam ca sĩ tiếp tục mang tinh thần “ĐINH” trở về TP.HCM bằng sự kiện ĐINH BIRTHDAY.

Tối 30/12, tại Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Diamond Place (phường Đức Nhuận), ĐINH BIRTHDAY được tổ chức như một buổi hội ngộ ấm áp, đồng thời là dấu mốc khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm tuổi 50 và nhìn lại hành trình năm 2025 của Phan Đinh Tùng.

Nếu ĐINH SHOW tại Hà Nội gây ấn tượng bởi quy mô đầu tư vượt xa khuôn khổ một đêm nhạc phòng trà, thì ĐINH BIRTHDAY lại mang sắc thái gần gũi hơn. Không gian tiệc sinh nhật được xây dựng ấm cúng, đề cao cảm xúc và sự kết nối. Sự kiện quy tụ nhiều Anh Tài đến từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, các thành viên nhóm MTV nơi Phan Đinh Tùng từng gắn bó nhiều năm cùng đông đảo doanh nhân, đối tác, đại diện tôn giáo và cơ quan truyền thông. Đây cũng là dịp để nam ca sĩ tri ân những người đã đồng hành cùng anh trong suốt một năm sôi động.

Tâm điểm của ĐINH BIRTHDAY nằm ở phần công bố loạt dự án âm nhạc quan trọng trong năm 2026. Phan Đinh Tùng cho biết anh đang bước vào một giai đoạn mới, nơi các kế hoạch không chỉ dừng lại ở biểu diễn mà hướng đến chiều sâu nghệ thuật, quy mô tổ chức và khả năng lan tỏa rộng hơn.

Đáng chú ý nhất là dự án remake “Khúc Hát Mừng Sinh Nhật” – bản hit quốc dân gắn liền với tên tuổi Phan Đinh Tùng. Với hơn 300 triệu lượt xem và nằm trong top 10 MV Vpop có lượt xem cao nhất từ trước đến nay, ca khúc này đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Ở phiên bản mới, Phan Đinh Tùng dự kiến mời 5 nghệ sĩ quốc tế đến từ 5 châu lục cùng góp giọng, đồng thời mở rộng sự tham gia của nhiều Anh Tài, Chị Đẹp và các gương mặt trẻ. Đây được xác định là dự án trọng điểm, vừa mang tính biểu tượng vừa là thử thách lớn về quy mô sản xuất.

Bên cạnh đó, chuỗi ĐINH MUSIC cũng chính thức ra mắt. Dự án gồm 7 MV, phát hành mỗi thứ Bảy hằng tuần, với các ca khúc Vpop được Phan Đinh Tùng cover trên những bản phối hoàn toàn mới, đi kèm hình ảnh mang tính nghệ thuật. Sản phẩm mở màn là “Say Một Đời Vì Em” – phiên bản chính thức do anh thể hiện.

Với định hướng “New visual, new me” , ĐINH MUSIC cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Phan Đinh Tùng ở tuổi 50, trẻ trung hơn trong cách tiếp cận nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu cảm xúc quen thuộc.

Không dừng lại ở đó, Phan Đinh Tùng còn công bố chuỗi đêm nhạc mang thương hiệu “ĐINH” trong năm 2026, gồm ĐINH CONCERT in Ho Chi Minh City (20/6/2026, Nhà hát Hòa Bình), ĐINH CONCERT in Las Vegas (28/11/2026) và ĐINH SYMPHONY tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (26/12/2026).

Về mặt trình diễn, ĐINH BIRTHDAY được ví như một ĐINH SHOW thu nhỏ khi tái hiện 9 tiết mục tiêu biểu, từ các bản tình ca quen thuộc đến những ca khúc mang tinh thần tự hào dân tộc, trước khi khép lại bằng “Khúc Hát Mừng Sinh Nhật” với bản phối mới, tạo nên bầu không khí bùng nổ và giàu cảm xúc.

Không chỉ là một buổi tiệc sinh nhật, ĐINH BIRTHDAY còn được xem như điểm khởi động cho năm 2026 đầy tham vọng của Phan Đinh Tùng – nơi tinh thần “ĐINH” tiếp tục được mở rộng và nâng tầm.

PV