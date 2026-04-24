Làn da nâu gây sốt thời gian gần đây của Miu Lê

Tối 23/4, đoàn phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 có buổi ra mắt ấm cúng ở Hà Nội. Nhiều ngôi sao thủ đô đến chúc mừng dự án đình đám của các đồng nghiệp.

Buổi lễ ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tấp nập người hâm mộ, giới truyền thông và các nghệ sĩ đến chúc mừng đoàn phim. Nhiều tên tuổi đình đám của làng giải trí Việt tụ họp về đây, chuẩn bị thưởng thức “đại tiệc đông vui nhất” dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4.

Sự xuất hiện của NSND Lê Khanh và NSƯT Chiều Xuân đã ngay lập tức thu hút mọi ống kính truyền thông. Hai nữ nghệ sĩ gạo cội của Thủ đô diện trang phục sang trọng, bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào cú bứt phá của điện ảnh Việt dịp lễ này. Bên cạnh đó, màn hội ngộ giữa "Nguyệt Thảo Mai" Hà Hương và "chị đại" Thanh Hương cũng khiến khán giả thích thú, tạo nên một khung hình đầy quyền lực của các mỹ nhân màn ảnh phía Bắc.

Nghệ sĩ Vân Sơn

Giữa vòng vây của người hâm mộ, dàn cast chính gồm Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Hứa Vĩ Văn và Lê Khánh xuất hiện đầy rạng rỡ. Sau hành trình quay phim gian nan, các nghệ sĩ không giấu nổi niềm hạnh phúc khi mang tác phẩm đến với khán giả Hà Nội.

Miu Lê

Miu Lê và Liên Bỉnh Phát

Xuất hiện giữa dàn sao đình đám, Miu Lê chiếm trọn spotlight với visual khác lạ 180 độ. Không còn là cô nàng da trắng ngọt ngào thường thấy, Miu Lê gây sốt khi diện chiếc váy hai dây màu nude tiệp màu da, tôn vinh triệt để làn da nâu khỏe khoắn mà cô đã dày công "nhuộm" suốt thời gian qua.

Dưới ánh đèn flash, làn da của nữ diễn viên bóng loáng, mịn màng, làm nổi bật phong thái hiện đại và quyền lực. Trước đó, tại sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh, có không ít tranh cãi xoay quanh làn da nâu của Miu Lê. Nguồn cơn là xuất phát từ 1 số video được quay tại hiện trường do ánh sáng cũng như góc quay khiến làn da nâu của Miu Lê trở nên "vàng khè". Thậm chí nhiều người còn hề hước như "viêm da". Cô nàng cũng lên facebook đáp trả lại rằng: Tôi có 1 lá gan khoẻ mạnh.

Trong lần xuất hiện này, visual của Miu Lê đã nhận được nhiều lời khen hơn trước. Theo nhiều người có vẻ như sự cố màu da lần trước là do ánh sáng khi quay video mà thôi.

Được nhào nặn bởi bộ đôi Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn, Đại tiệc trăng máu 8 là cú tát trào phúng vào hậu trường ngành làm phim. Chuyện phim xoay quanh đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn) và nỗ lực làm phim tử tế để hàn gắn tình cha con với cô con gái (Lâm Thanh Mỹ).

Với sự tham gia của ngôi sao Hàn Quốc Kim Kang Woo cùng dàn diễn viên thực lực, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm "cười ra nước mắt" cho khán giả trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 sắp tới.

Thanh Yên