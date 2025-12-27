Phan Đinh Tùng gây xúc động khi trao nhẫn kim cương cho vợ ngay trên sân khấu

Tối 26/12/2025, tại SOL 8 LIVE STAGE, ca sĩ Phan Đinh Tùng chính thức khép lại năm 2025 bằng ĐINH SHOW, đêm nhạc kỷ niệm cột mốc tuổi 50 đồng thời đánh dấu hành trình hơn 26 năm bền bỉ với âm nhạc. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa mừng sinh nhật mà còn được xem như một dấu son đặc biệt trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Chia sẻ về tên gọi ĐINH SHOW, Phan Đinh Tùng cho biết chữ “Đinh” trước hết là tên đệm, họ của mẹ, người có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường sống và làm nghề của anh. Đây cũng là cách nam ca sĩ khẳng định lại đầy trân trọng nghệ danh Phan Đinh Tùng, sau nhiều năm thường xuyên bị gọi nhầm thành Phan Đình Tùng.

Ở tầng nghĩa rộng hơn, “Đinh” đại diện cho tinh thần tinh tuyển mà anh và ê kíp muốn gửi gắm, từ ca khúc, sân khấu, cộng sự cho đến những khoảnh khắc đáng nhớ của một hành trình đã đi qua nhiều thập niên. Từ dấu mốc này, Phan Đinh Tùng cũng bày tỏ mong muốn phát triển chuỗi dự án âm nhạc xoay quanh chữ “Đinh” trong tương lai.

Dù diễn ra trong không gian quen thuộc của sân khấu phòng trà, ĐINH SHOW vẫn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và chỉn chu. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cùng dàn dựng sân khấu được nâng cấp nhằm mang đến trải nghiệm vượt ngoài khuôn khổ thông thường. Âm nhạc của chương trình được bảo chứng bởi Giám đốc Âm nhạc Hồ Hoài Anh và Long Nguyễn, đạo diễn ánh sáng Long Kenji, đạo diễn sân khấu Ngọc Khoa cùng ê kíp sản xuất KSIMA.

Chương trình kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ với 26 ca khúc, chia thành sáu chương có mạch cảm xúc rõ ràng. Đáng chú ý, đến gần nửa đêm, khán phòng vẫn giữ gần như trọn vẹn khán giả ở lại, cho thấy sức hút bền bỉ và khả năng kết nối hiếm có của Phan Đinh Tùng.

Những chương đầu đưa người xem trở về với loạt ca khúc làm nên tên tuổi của nam ca sĩ như Sóng Tình, Ngôi Sao Lẻ Loi, Tình Yêu Diệu Kỳ, Ngồi Bên Em, Cào Cào Lá Tre, Dòng Thời Gian hay Bởi Vì Anh Yêu Em. Các bản hit quen thuộc được làm mới bằng những bản phối hiện đại. Xen kẽ trong chương trình là các ca khúc cover đang được yêu mến cùng mạch nhạc mang tinh thần dân tộc, tạo nên điểm nhấn cảm xúc rõ nét.

Chương nhạc Giáng Sinh trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn khi Phan Đinh Tùng trình diễn loạt ca khúc Noel kinh điển cùng dàn hợp xướng. Ngay sau đó, sân khấu bất ngờ trở nên ấm áp khi bà xã Thái Ngọc Bích cùng hai con Noel và Noah xuất hiện chúc mừng sinh nhật. Nam ca sĩ cũng gây xúc động khi trao tặng vợ chiếc nhẫn kim cương ngay trên sân khấu trong ngày anh tròn 50 tuổi.

ĐINH SHOW thêm phần thăng hoa với sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời từng đồng hành cùng Phan Đinh Tùng tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Những màn song ca, tung hứng và chia sẻ chân thành mang đến không khí gần gũi, thân tình. Đặc biệt, sự xuất hiện của NSND Tự Long để lại nhiều cảm xúc khi anh bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh gia đình ấm áp và sự gắn kết bền chặt mà Phan Đinh Tùng vun đắp suốt nhiều năm.

Khép lại chương trình là màn hòa giọng của toàn bộ khán phòng trong mashup Happy Birthday và Khúc Hát Mừng Sinh Nhật. Ngay tại thời khắc này, Phan Đinh Tùng công bố dự án đưa Khúc Hát Mừng Sinh Nhật ra quốc tế trong năm 2026 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước.

ĐINH SHOW không chỉ là đêm nhạc mừng tuổi 50 mà còn là lời tri ân sâu sắc của Phan Đinh Tùng dành cho khán giả đã đồng hành cùng anh suốt nhiều thập kỷ. Sau tất cả, nam ca sĩ vẫn giữ được khán giả ở lại đến phút cuối cùng bằng chính âm nhạc và cảm xúc chân thành của mình.