Phan Đinh Tùng xúc động nhắc lại mối ân tình đặc biệt với Phương Thanh

Chiều ngày 11/2, Phan Đinh Tùng đã có buổi gặp gỡ báo chí và khán giả để giới thiệu MV "Happy New Year". Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt thân thiết như Rapper Tiến Đạt, nhóm MTV, MC Nguyên Khang... Tuy nhiên, tâm điểm của sự kiện lại thuộc về những chia sẻ gan ruột của nam ca sĩ về "người chị lớn" Phương Thanh.

Không chỉ hòa giọng cực "cháy" trong bản hit Thu Cuối, Phan Đinh Tùng và Phương Thanh còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tình chị em bền chặt suốt nhiều năm.

Trên sân khấu, giọng ca "Cào cào lá tre" không giấu được sự xúc động khi nhớ lại khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình. Anh kể: "Tôi vẫn còn nhớ những ngày nằm trong bệnh viện, đó là khoảng thời gian tôi khó khăn và nghèo khổ nhất. Lúc ấy, chị Phương Thanh đã đến tận nơi thăm và gửi tiền giúp đỡ tôi. Cho đến bây giờ, mối ân tình này chắc chắn Tùng không thể nào quên được".

Đặc biệt, Phan Đinh Tùng còn khiến mọi người bất ngờ với lời tuyên bố đầy tính "bảo vệ" dành cho đàn chị: "Bản thân Tùng hứa với chị Thanh, nếu có ai đụng đến chị thì cứ đến tìm em".

Đáp lại tấm chân tình đó, Phương Thanh chia sẻ cô luôn trân trọng tài năng và tình cảm của đàn em. Nữ ca sĩ khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng Phan Đinh Tùng trong chặng đường âm nhạc sắp tới.

Bên cạnh câu chuyện tình nghĩa, Phan Đinh Tùng cũng chính thức trình làng "đứa con tinh thần" mang tên Happy New Year. Đây là ca khúc do chính anh sáng tác sau khi lỡ hẹn với nhạc sĩ Bùi Công Nam vì lịch trình bận rộn.

Lấy cảm hứng từ sự giản đơn của bài hát Happy Birthday, Happy New Year sở hữu giai điệu bắt tai với cả lời Việt và Anh, mang thông điệp chữa lành, hướng về sự bình an nội tâm thay vì những áp lực vật chất nặng nề ngày Tết. Sự kết hợp mới lạ cùng rapper trẻ G-Ducky và tư duy hình ảnh thời trang của đạo diễn Kiên Ứng đã mang đến một Phan Đinh Tùng rất khác: Hiện đại và trẻ trung hơn.

Không khí buổi họp báo cũng tràn ngập tiếng cười với màn "quậy" tưng bừng của nhóm MTV. Thành viên Lê Minh không ngại ngần hóa thân thành... cô dâu, diễn phụ họa cực "lầy lội" cho Phan Đinh Tùng trong ca khúc Sánh đôi, chứng minh tình bạn diệu kỳ của các nghệ sĩ sau nhiều thập kỷ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

MV Happy New Year do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện cũng chọn cách kể chuyện khác biệt. Thay vì khai thác hình ảnh sum họp gia đình quen thuộc trong các sản phẩm Tết, MV sử dụng ngôn ngữ thời trang làm chất liệu chủ đạo. Truyền thống và hiện đại được đặt song song trong không gian thẩm mỹ đương đại, không đối lập mà cùng tồn tại và đối thoại.

Với dự án này, Phan Đinh Tùng kỳ vọng Happy New Year không chỉ là ca khúc dành riêng cho dịp năm mới, mà còn trở thành một lời chúc tinh thần nhắc mỗi người biết mỉm cười, biết sống bình an và bắt đầu hành trình mới bằng tâm thế tích cực.

PV