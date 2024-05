Phản diện Queen of Tears từng sống ở tầng hầm, cát-xê chưa tới 1 triệu 1 năm

Trong Queen of Tears (tựa Việt: Nữ Hoàng Nước Mắt), Park Sung Hoon gây ấn tượng với vai phản diện Yoon Eun Sung. Nhân vật khiến nhiều khán giả ghi nhớ với tính cách tàn độc, liên tục gây cản trở đôi nam - nữ chính. Nhiều người thậm chí còn đặt cho anh biệt danh là gương mặt bị ghét nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện tại. Trước Queen of Tears, Park Sung Hoon cũng từng hóa thân thành công nhiều nhân vật có tính cách nham hiểm như trong Psychopath Diary, The Glory… Vì vậy, từng có tin đồn rằng nam diễn viên xuất thân từ 1 gia tộc giàu có, xấu tính và đóng phản diện không cần phải diễn.

Park Sung Hoon tiết lộ xuất thân nghèo khó của gia đình trong quá khứ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm 1/5, ngôi sao sinh năm 1985 đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bất ngờ tiết lộ gia thế nghèo khó của mình. Cụ thể, Park Sung Hoon cho biết: "Thực tế, tôi không lớn lên trong một gia đình giàu có. Bố tôi từng làm việc ngân hàng, nhưng sau khi ông nghỉ hưu vì khủng hoảng IMF thì gia đình cực kỳ khó khăn. Khi còn học trung học, tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào ngoài phí đi lại và thậm chí không có tiền mua hamburger khi đi xem phim cùng chúng bạn. Tôi phải ngồi một mình trên cầu thang chỉ để đợi bạn mình".



Ngôi sao cũng cho biết trong suốt thời gian nhập ngũ không dám xin nghỉ phép. Vì mỗi lần như vậy, gia đình anh phải chi 5.000 won trong khi cha mẹ ở nhà lúc đó chỉ đủ tiền ăn cơm với kim chi để cầm cự qua ngày. Thời kỳ đầu làm diễn viên, Park Sung Hoon kiếm khoảng 50.000 won (hơn 900.000 đồng) một năm khi đóng các vở kịch nhà hát.

Park Sung Hoon liên tiếp gây ấn tượng với các vai phản diện trong những dự án lớn của Hàn Quốc.

Anh cùng bạn bè thuê một phòng trọ dạng bán tầng hầm như trong phim Ký Sinh Trùng để tiết kiệm chi phí. "Khi mùa mưa đến, bồn rửa bát sẽ đầy nước. Vì sợ bị điện giật nên chúng tôi phải đổ nước từ bồn rửa vào thùng rác. Vào mùa đông, chúng tôi ngâm chăn bông để hút nước mưa rồi đổ ra ngoài", diễn viên nói thêm.

"Bố tôi bị đột quỵ khi làm giao hàng thẻ tín dụng. Một lần khi cởi giày để bước vào nhà, ông ấy đã bị ngã và bị vỡ mạch máu não. Ông bị liệt nửa người do xuất huyết não. Khi thấy cha mình, một người từng rất mạnh mẽ giờ đây lại ốm yếu như vậy, tôi thật khó để đối diện với điều này. Ông ấy không thể tự đi vệ sinh, chỉ ăn thức ăn lỏng do nửa miệng của ông bị liệt, việc nói cũng trở nên rất khó khăn", nam diễn viên vừa khóc vừa nói.

Dù trải qua nhiều khó khăn, Park Sung Hoon cho biết luôn tự hào về gia đình của mình. Anh thường xuyên cập nhật tin tức, chia sẻ các thành tựu trong sự nghiệp vào nhóm chat chung của cả nhà. Ngôi sao kể lại: "Tôi thường chia sẻ các bài báo về việc được casting hoặc nhận được những lời khen trong phòng chat gia đình. Và trong vòng 30 giây, bố đã chia sẻ nó với họ hàng cùng cảm xúc đầy tự hào. Chị gái dùng ảnh của tôi làm hình đại diện trên KakaoTalk và cảm thấy tự hào về điều đó. Khi còn diễn kịch, anh rể đã cho tôi tiền tiêu vặt. Gần đây, khi họ đến Seoul, tôi đã mua thịt bò tiếp đãi. Tôi cũng gửi tiền tiêu vặt mỗi tháng cho họ trong suốt ba năm qua. Tôi cảm thấy hạnh phúc với những khoảnh khắc đó".

Những chia sẻ của Park Sung Hoon khiến nhiều người cảm động khi anh đã trải qua nhiều vất vả để gặt hái những trái ngọt như ngày hôm nay. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng tiết lộ thực chất mình không nhận thêm bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào sau Queen of Tears vì nhân vật mình đóng bị quá nhiều ghét. Anh cũng hy vọng thành công của bộ phim giúp mình được trao cơ hội đóng các nhân vật tốt tính hơn trong tương lai.

Ở tuổi U40, Park Sung Hoon cho biết bản thân vẫn cố gắng phấn đấu khi ngày càng có nhiều diễn viên trẻ cạnh tranh: "Tôi trở nên cẩn thận hơn về hành động của mình. Vì có nhiều đàn em mới xuất hiện, nên tôi cũng trở nên cẩn thận hơn".