Nhắc đến Phạm Băng Băng, người ta thường nhớ ngay đến mỹ nhân với làn da trắng sứ không tì vết. Suốt hơn 2 thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, "nữ hoàng thảm đỏ" vẫn giữ vững danh hiệu biểu tượng nhan sắc châu Á. Điều đáng nói, nhan sắc ấy không chỉ đến từ lớp trang điểm hay quy trình chăm sóc da cầu kỳ bên ngoài, mà còn bắt nguồn từ bí quyết nuôi dưỡng da từ bên trong qua chế độ ăn uống khoa học.

Trong các bữa cơm hàng ngày, Phạm Băng Băng trung thành với các món ăn dưỡng da trắng mịn vừa giàu collagen vừa dồi dào protein. Đây được coi là một trong những "chìa khóa" hàng đầu duy trì làn da căng bóng, trắng sứ của cô. Theo tiết lộ, cô thường xuyên bổ sung vào thực đơn hàng ngày những món ăn quen thuộc đến từ các thực phẩm như: Cá, trứng, tổ yến và chân giò.

Những món ăn que thuộc này thực tế lại là "kho dưỡng chất" giúp nuôi da từ sâu bên trong, được nhiều chuyên gia dinh dưỡng công nhận.

4 món dưỡng da trắng mịn của Phạm Băng Băng: Rất giàu collagen và protein

Collagen chiếm khoảng 70% cấu trúc da, đóng vai trò như "khung nâng đỡ" giúp da đàn hồi, săn chắc. Khi tuổi tác tăng lên, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể giảm dần, khiến da dễ xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ và xỉn màu. Bổ sung thực phẩm giàu collagen và protein chính là cách Phạm Băng Băng gìn giữ tuổi thanh xuân cho làn da.

Cá

Không chỉ giàu protein chất lượng cao, cá, đặc biệt là cá biển, còn chứa axit béo omega-3. Chất này giúp giảm viêm, duy trì độ ẩm và bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời. Nhờ vậy, làn da không chỉ đàn hồi tốt mà còn sáng khỏe, giảm nguy cơ sạm nám.

Trứng

Lòng trắng trứng chứa nhiều albumin, một dạng protein giúp tái tạo mô da, hỗ trợ da mịn màng. Trong khi đó, lòng đỏ lại giàu vitamin A, E và biotin, đều là những vi chất cần thiết để nuôi dưỡng làn da sáng và khỏe từ bên trong.

Tổ yến

Được mệnh danh là "thần dược" cho nhan sắc Á Đông, tổ yến chứa glycoprotein, hợp chất kết hợp giữa protein và carbohydrate, có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên. Không chỉ giúp da trắng sáng, tổ yến còn làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ tóc và móng chắc khỏe.

Chân giò heo

Dù gây nhiều tranh cãi về hàm lượng chất béo, chân giò lại là nguồn collagen tự nhiên dồi dào. Khi dùng với lượng vừa phải, món ăn này giúp tăng độ đàn hồi, giữ da căng bóng, hạn chế hình thành nếp nhăn.

Ăn sao cho đẹp da, không phản tác dụng?

Dù những món ăn trên có lợi cho sắc đẹp, song các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo:

- Không nên lạm dụng chân giò vì chứa nhiều mỡ bão hòa, dễ dẫn đến tăng cân, ảnh hưởng tim mạch. Tốt nhất chỉ nên ăn 1-2 lần/tuần, kết hợp rau xanh để cân bằng.

- Với trứng, lượng khuyến nghị là 3-5 quả/tuần. Người có cholesterol cao nên hạn chế lòng đỏ.

- Tổ yến tuy quý, nhưng không cần dùng quá thường xuyên. Mỗi tuần 2-3 lần, mỗi lần 3-5g là đủ để phát huy hiệu quả.

- Cá nên có mặt trong thực đơn ít nhất 2-3 lần/tuần, ưu tiên các loại cá béo như cá hồi, cá thu để bổ sung omega-3.

- Ngoài ra, việc uống đủ nước, ăn nhiều rau quả giàu vitamin C (cam, kiwi, dâu tây) cũng rất quan trọng. Vitamin C là chất xúc tác để tổng hợp collagen, đồng thời chống oxy hóa, giúp da trắng sáng tự nhiên.

Thông điệp dành cho phụ nữ hiện đại

Có thể thấy, bí quyết giữ gìn làn da trắng sứ của Phạm Băng Băng không hề xa vời. Đó là sự kiên trì kết hợp giữa chăm sóc bên ngoài và nuôi dưỡng từ bên trong bằng thực phẩm giàu collagen, protein. Phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể học hỏi, chỉ cần khéo léo chọn lựa và cân bằng khẩu phần ăn hàng ngày.

Làn da không chỉ phản ánh tuổi tác mà còn là "tấm gương" của sức khỏe. Vì vậy, thay vì tìm kiếm những biện pháp tức thời, hãy bắt đầu từ chính bữa ăn quen thuộc, như cách mà Phạm Băng Băng đã duy trì nhan sắc suốt hơn 20 năm qua.

