Mới đây, BS Nguyễn Văn Thái (Chuyên ngành Ung bướu và Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, anh mới tiếp nhận 1 trường hợp là phụ nữ đến từ Ninh Bình, còn rất trẻ, đã lấy chồng nhưng chưa có con, bị CIN 3 cổ tử cung.

Tình cờ đi khám phụ khoa cùng chị gái, phát hiện CIN 3 cổ tử cung

Bệnh nhân đến thăm khám phụ khoa cùng chị gái, nhờ đó phát hiện ra bất thường. CIN 3 cổ tử cung (tân sinh trong biểu mô cổ tử cung độ 3) là một tình trạng tiền ung thư, trong đó các tế bào biểu mô trên bề mặt cổ tử cung có sự thay đổi bất thường trên toàn bộ lớp biểu mô.

Đây là giai đoạn loạn sản nặng nhất, có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư cổ tử cung xâm lấn nếu không được điều trị kịp thời. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm virus HPV dai dẳng.

Đặc điểm của CIN 3 là:

- Tổn thương toàn bộ lớp biểu mô: Các tế bào bất thường đã lan ra toàn bộ chiều dày của lớp biểu mô cổ tử cung, chưa xâm lấn vào mô bên dưới nhưng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

- Nguy cơ ung thư cao: CIN 3 có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư cổ tử cung.

- Ít khả năng tự thoái triển: So với CIN 1 và CIN 2, CIN 3 có khả năng tự biến mất thấp hơn nhiều.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tiền ung thư cổ tử cung này là do nhiễm dai dẳng các chủng virus HPV, đặc biệt là HPV 16 và HPV 18.

Bệnh nhân đã làm khoét chóp, leep ở những chỗ khác không khỏi, kết quả khám sinh thiết sau điều trị cho thấy tế bào bất thường vẫn còn tồn tại. Bởi vậy, BS Nguyễn Văn Thái khuyên bệnh nhân nên đi cắt toàn bộ tử cung, ngăn chặn xâm lấn càng sớm càng tốt. "Nếu cắt toàn bộ tử cung sớm, bệnh sẽ khỏi, không cần phải xạ trị. Nhưng em phải nhớ, đi điều trị càng sớm càng tốt, không nên chần chừ", BS Thái khuyên.

Chưa dừng lại ở đó, bác sĩ còn khuyên nữ bệnh nhân nên đi lấy trứng trước khi điều trị. Việc lấy trứng, trữ trứng giúp bệnh nhân sau này có cơ hội làm mẹ. Việc lấy trứng cần thực hiện trước khi cắt toàn bộ tử cung. Hành động nhân văn này là để "sau này, bệnh nhân có thể nhờ mang thai hộ, vẫn có con như mong muốn", anh nói.

BS Nguyễn Văn Thái đang tư vấn cho bệnh nhân bị CIN 3 cổ tử cung. (Ảnh chụp từ video tư vấn)

Cảnh báo tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ, tránh hậu quả đáng tiếc

Thông qua trường hợp của người phụ nữ này, BS Nguyễn Văn Thái muốn cảnh báo, chị em phụ nữ hãy chú ý tầm soát ung thư cổ tử cung theo định kỳ, tránh những chuyện đáng tiếc như trên. Thực sự, nếu đi thăm khám sức khỏe định kỳ thì đâu đến nỗi phải cắt toàn bộ cổ tử cung như vậy.

"Ở phụ nữ, có 2 bệnh mà chị em cần đặc biệt lưu ý: Đó là ung thư vú và ung thư cổ tử cung", BS Thái nhấn mạnh. Vú và cổ tử cung là 2 bộ phận trên cơ thể phụ nữ, đóng vai trò quan trọng cho thiên chức người phụ nữ. Nếu để mắc bệnh ở đây, nỗi đau không dừng lại ở sức khỏe yếu kém mà còn tổn thương nặng nề sức khỏe tinh thần, niềm tin vào một cuộc sống bình thường của người phụ nữ.

Bới vậy, BS Thái khuyên, chị em nên thăm khám định kỳ vú, phụ khoa. "2 năm 1 lần, chị em nên thực hiện 1 bộ xét nghiệm". Việc đi thăm khám định kỳ như vậy không hề đắt. Nếu chẳng may bị ung thư vú, ung thư cổ tử cung thì sẽ được điều trị kịp thời, tỷ lệ khỏi cao mà không cần xạ trị, hóa trị tốn kém.

Ngược lại, nếu chủ quan, để bẵng đi nhiều năm không khám, đến lúc ung thư có triệu chứng mới đi khám thì đã quá muộn. Chị em vừa điều trị tốn kém vừa mất nhiều thời gian, công sức, bệnh cũng nặng, thậm chí là không thể chữa khỏi.