Nếu từng say mê bộ phim thanh xuân "Reply 1988", chắc hẳn nhiều khán giả vẫn còn nhớ cô bạn thân của Duk Sun, nhân vật đáng yêu do Lee Se Young thủ vai. Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau sự nghiệp diễn xuất được công nhận, nữ diễn viên này lại luôn mang trong mình nỗi tự ti về ngoại hình.

Mới đây, Lee Se Young bất ngờ tiết lộ cô đã chi khoảng 150 triệu won (tương đương 2,8 tỷ đồng) cho hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ. "Tôi muốn sống phần đời còn lại với một gương mặt thanh tú hơn, hài hòa hơn", cô chia sẻ. Dù từng nung nấu ý định từ năm 20 tuổi nhưng mãi đến năm 2021, khi bước sang tuổi 32, nữ diễn viên mới dũng cảm thực hiện.

Tính đến nay, số tiền cô bỏ ra để làm đẹp tương đương giá trị một chiếc Mercedes hạng sang. Và chính nhờ quyết định này, Lee Se Young bước sang một hành trình mới - hành trình của làm đẹp thời đại mới, nơi nhan sắc không chỉ là trời phú, mà còn có thể chạm đến bằng công nghệ.

Những phương pháp thẩm mỹ giúp Lee Se Young thăng hạng nhan sắc

Để có diện mạo rạng ngời như hiện tại, Lee Se Young đã trải qua nhiều bước chỉnh sửa. Không đơn thuần chỉ là thay đổi, mỗi phương pháp lại góp phần tạo nên tổng thể hài hòa, giúp cô trở thành một trong những gương mặt "lột xác" ấn tượng nhất Kbiz.

1. Cắt mí và phẫu thuật góc mắt

Cắt mắt hai mí và mở rộng góc mắt giúp Lee Se Young sở hữu đôi mắt to, long lanh, tràn đầy sức sống. Đây là thủ thuật phổ biến ở Hàn Quốc, mang lại ánh nhìn trẻ trung, đồng thời làm khuôn mặt bừng sáng. Với một diễn viên, đôi mắt chính là "linh hồn của nhân vật". Vì thế, bước thay đổi này giúp cô tự tin hơn khi đứng trước ống kính.

2. Sửa mũi

Sống mũi cao thẳng, cánh mũi gọn giúp gương mặt Lee Se Young cân đối, sang hơn hẳn so với trước. Chiếc mũi là trung tâm của gương mặt. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ làm tổng thể trở nên thanh tú. Đây là điểm mấu chốt khiến nhiều người nhận xét cô đang sở hữu nhan sắc bạc tỷ trong làng giải trí.

3. Làm răng

Một nụ cười đẹp không thể thiếu hàm răng đều, trắng sáng. Việc làm răng giúp Lee Se Young có nụ cười rạng rỡ, tự tin trên thảm đỏ cũng như khi đóng những cảnh phim đòi hỏi sự tươi tắn. Nhiều chuyên gia thẩm mỹ gọi đây là "chi tiết nhỏ nhưng sức mạnh lớn", góp phần nâng tầm toàn bộ khuôn mặt.

4. Tiêm botox định kỳ

Cứ 6 tháng một lần, nữ diễn viên tiêm botox vùng cằm để giữ nét thanh thoát, thon gọn. Botox trong làm đẹp thời đại mới không còn xa lạ. Nó giúp gương mặt trẻ trung, hạn chế tình trạng cơ phát triển quá đà mà không cần can thiệp dao kéo. Đây là lý do Lee Se Young luôn giữ được thần thái nhẹ nhàng, nữ tính với đường nét khuôn mặt thanh tú.

5. Nâng ngực

Không chỉ chăm chút gương mặt, Lee Se Young còn thực hiện nâng ngực để vóc dáng cân đối, đầy đặn hơn. Với phái đẹp, vòng 1 là biểu tượng quyến rũ, giúp tự tin diện những bộ cánh gợi cảm. Nữ diễn viên cũng cho biết, đây là bước thay đổi khiến cô cảm thấy mình "hoàn thiện hơn".

Từng lo lắng mất đi sự tự nhiên và đây là câu trả lời từ công nghệ thẩm mỹ hiện đại

Một trong những băn khoăn lớn nhất của Lee Se Young trước khi dao kéo chính là sợ mất đi sự linh hoạt trong biểu cảm. Là diễn viên, cô cần có khả năng biến hóa trên gương mặt, từ những cảnh khóc, cười cho đến những phân đoạn hài hước như chun mũi.

Tuy nhiên, sau khi trải qua các ca phẫu thuật, cô khẳng định công nghệ hiện đại đã giúp duy trì vẻ tự nhiên. "Tôi vẫn có thể diễn mọi cảm xúc, vẫn là tôi, chỉ là phiên bản đẹp hơn, tự tin hơn" Se Young nói.

Và quả thật, nhìn vào những vai diễn gần đây, khán giả không còn thấy một gương mặt cứng đơ, mà là hình ảnh một Lee Se Young xinh đẹp, duyên dáng, tràn đầy sức sống.

Hành trình của Lee Se Young cho thấy, làm đẹp không phải là chuyện chạy theo hình thức, mà là cách để phụ nữ yêu thương và hoàn thiện bản thân. Thẩm mỹ đúng cách, đúng nhu cầu sẽ mang lại sự tự tin, niềm hạnh phúc và cơ hội mới trong công việc lẫn cuộc sống.

Trong kỷ nguyên làm đẹp thời đại mới, khi công nghệ y khoa phát triển, ranh giới giữa "tự nhiên" và "dao kéo" đã trở nên mờ nhạt. Phụ nữ hoàn toàn có quyền lựa chọn cho mình phiên bản đẹp nhất, miễn sao cảm thấy thoải mái, hạnh phúc với quyết định đó.

Với Lee Se Young, 2,8 tỷ đồng không chỉ mua về một gương mặt khác, mà còn giúp cô "sống phần đời còn lại" với sự tự tin - điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng khao khát. Và đó chính là giá trị đích thực của một nhan sắc bạc tỷ.

(Nguồn ảnh: Internet)