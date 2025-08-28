Chỉ vài tháng nữa, người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ được chứng kiến một trong những đám cưới được mong chờ nhất làng giải trí: Taylor Swift chính thức về chung một nhà với ngôi sao bóng bầu dục Mỹ Travis Kelce. Trước đó, màn cầu hôn lãng mạn, lộng lẫy như cổ tích của Travis đã khiến mạng xã hội toàn cầu bùng nổ. Ai nấy đều vui mừng khi nữ hoàng nhạc đồng quê cuối cùng cũng tìm được cái kết đẹp trong chuyện tình cảm.

Nhưng bên cạnh đời tư hạnh phúc, điều khiến công chúng không ngừng ngưỡng mộ ở Taylor chính là vẻ ngoài ở tuổi 35. Cô vẫn tươi trẻ, rạng rỡ với làn da săn chắc, căng mịn, thân hình đầy sức sống - minh chứng rõ rệt cho một phong cách sống khoa học, kỷ luật và lành mạnh. Và "bí mật" quan trọng giúp Taylor duy trì diện mạo đáng ngưỡng mộ này lại nằm ngay trên… bàn ăn.

"Kẻ thù" trên bàn ăn Taylor Swift luôn tránh xa: Đường và các món ăn nhiều đường

Trong khi nhiều nghệ sĩ khác dễ xiêu lòng trước bánh ngọt hay cà phê sữa đá, Taylor Swift lại coi đường là "kẻ thù số 1" của làn da và vóc dáng. Cô gần như nói không với các loại đồ uống có đường, bánh ngọt, món tráng miệng hay cà phê pha ngọt. Buổi sáng, thay vì khởi đầu bằng một cốc cà phê, nữ ca sĩ lại chọn cho mình một ly nước cam tươi vừa giàu vitamin C, vừa giúp cơ thể tỉnh táo tự nhiên.

Lý do Taylor kiêng khem nghiêm ngặt cũng có cơ sở khoa học. Theo nhiều nghiên cứu đăng tải trên Healthline và Webmd, tiêu thụ quá nhiều đường có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Đường đi vào cơ thể sẽ gắn kết với các phân tử protein, tạo thành hợp chất gọi là AGEs (Advanced Glycation End Products). Các hợp chất này phá hủy collagen và elastin - 2 "chất đệm" quan trọng giúp da săn chắc, đàn hồi. Kết quả là da nhanh chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn sớm hơn.

Không chỉ dừng ở làn da, đường còn là thủ phạm khiến cân nặng "leo thang" không kiểm soát. Đồ uống ngọt làm đường huyết tăng vọt rồi nhanh chóng tụt xuống, khiến cơ thể liên tục thèm ăn. Nếu thói quen này kéo dài, vóc dáng sẽ trở nên xồ xề, khó giữ được sự gọn gàng. Chính vì thế, Taylor Swift kiên quyết nói không với "cám dỗ ngọt ngào" trên bàn ăn.

Ngoài ra, Taylor Swift còn có những thói quen giữ dáng và làm đẹp da khác đáng học hỏi

1. Tập thể dục đều đặn

Nổi tiếng với lịch trình lưu diễn dày đặc, song Taylor chưa bao giờ bỏ qua việc vận động. Cô thường chạy bộ, tập gym và đặc biệt là nhảy, vừa giúp cơ thể dẻo dai, vừa đốt cháy calo hiệu quả. Hoạt động thể chất còn thúc đẩy tuần hoàn máu, đưa oxy và dưỡng chất đến da, giúp da sáng hồng tự nhiên.

2. Ăn uống cân bằng

Taylor không áp dụng chế độ ăn khắc nghiệt mà ưu tiên cân bằng. Cô bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, protein nạc từ cá, thịt gà, đồng thời kiểm soát lượng tinh bột hợp lý. Chế độ ăn giàu chất xơ này không chỉ giúp tiêu hóa khỏe mạnh mà còn duy trì vóc dáng săn chắc.

3. Chăm sóc da đơn giản nhưng nhất quán

Taylor Swift nổi tiếng với làn da trắng mịn, ít khuyết điểm. Thói quen cơ bản nhưng hiệu quả nhất của cô chính là dưỡng ẩm mỗi ngày. Kem dưỡng ẩm giúp khóa nước cho da, giữ hàng rào bảo vệ da luôn khỏe mạnh, hạn chế khô ráp hay nếp nhăn sớm xuất hiện.

Bài học cho phái đẹp: "Ngọt" chưa chắc đã tốt

Nhìn vào Taylor Swift, dễ thấy bí quyết giữ sắc vóc không đến từ những phương pháp cầu kỳ, mà bắt đầu từ việc loại bỏ "kẻ thù" quen thuộc: Đường. Hạn chế bánh kẹo, đồ uống ngọt, thay thế bằng trái cây tươi, nước lọc hay nước ép sẽ giúp da săn chắc hơn, cơ thể nhẹ nhõm hơn.

Ở tuổi 35, Taylor vẫn giữ được phong độ khiến hàng triệu người ngưỡng mộ, không chỉ nhờ tài năng, tình yêu đẹp, mà còn bởi lối sống khoa học, tự chủ trong từng lựa chọn nhỏ nhất trên bàn ăn. Và có lẽ, đó cũng chính là thông điệp ngọt ngào nhất mà cô gửi đến phụ nữ khắp nơi: Muốn da đẹp, dáng xinh, hãy học cách "khóa miệng" trước đường.

(Nguồn ảnh: Internet)