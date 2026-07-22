Pha tán vợ độc nhất vô nhị của đại gia IT: Đốt túi hiệu 100 triệu rồi chặn số nàng, cái kết sau 11 năm mới hài hước

Cặp vợ chồng Chia Yew Seng (hay còn gọi là Jack) - Đặng Phương Thanh (Yuki Đồ Bộ) nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh sành điệu, sang chảnh. Thế nhưng, đằng sau cuộc sống hôn nhân 11 năm vạn người mê của nữ CEO ngành thẩm mỹ và chàng đại gia IT lại là một hành trình cưa cẩm "khét lẹt" và vô số những câu chuyện dở khóc dở cười.

Ít ai biết, trước khi có một tổ ấm viên mãn tại khu đô thị sầm uất bậc nhất Sài thành, Yuki từng bị chinh phục bởi một người đàn ông sẵn sàng... châm lửa đốt luôn chiếc túi hàng hiệu chỉ vì bị người đẹp từ chối lời hẹn.

Thế nhưng, bỏ qua những bốc đồng thuở mới yêu, điều khiến vị nữ CEO này trân trọng nhất sau hơn một thập kỷ chung sống không phải là những món đồ xa xỉ, mà chính là tấm lòng hiếu thuận, hết mực lo toan cho gia đình vợ của anh chồng ngoại quốc.

Chàng đại gia IT đốt cả túi hiệu ngàn đô chỉ vì muốn "cưa cẩm" người đẹp

Nhớ lại thuở mới quen, Yuki vẫn không khỏi bật cười trước sự cuồng nhiệt xen lẫn "bá đạo" của ông xã. Thời điểm đó, anh Jack - một CEO công nghệ tại Singapore, đã không ngại khoảng cách địa lý, cứ đến thứ 6 là lại xách vali bay sang Việt Nam chỉ để được gặp cô.

"Ngày ấy chồng mình cưa mình dữ dội lắm. Về Việt Nam liên tục giống như kiểu Hà Nội - Sài Gòn vậy đó, một tháng là về 3-4 lần. Mình còn hay trêu là 'ảnh lấy tiền cưa mình' mà" - Yuki hài hước kể lại.

Sự "bá đạo" của chàng đại gia IT lúc ấy đạt đến đỉnh điểm trong một lần anh mua tặng Yuki chiếc túi xách hàng hiệu trị giá khoảng 4.000 - 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng) vì biết "crush" rất đam mê túi hiệu. Nhưng hôm đó Yuki lại quyết định... không ra gặp mặt.

Cảm thấy tự ái vì bị từ chối, Jack đã có một pha xử lý "đi vào lòng đất": Tự tay đố chiếc túi hiệu ngàn đô, gọi video call cho Yuki để cho cô xem cảnh anh vứt chiếc túi qua cửa sổ, sau đó anh chặn luôn số của cô.

Giải thích về hành động sốc nổi năm xưa, anh Jack chỉ cười: "Mình không liên lạc vì tức, mua túi cho em mà em không gặp thì vứt đi thôi. Mấy ngày sau hết tức thì lại liên lạc lại".

Và quả thực, chỉ vài ngày sau khi cơn giận nguôi ngoai, anh chàng lại chủ động nhắn tin làm hòa. Sự kiên trì của Jack cuối cùng cũng khiến Yuki xiêu lòng.

Bước ngoặt lớn nhất có lẽ là chuyến đi sang Malaysia thăm mẹ anh Jack. Yuki kể lại kỷ niệm "chốt đơn" một cách đầy hóm hỉnh: "Đợt ấy đi sang Malaysia, mình chỉ nói là muốn đi mua lọ nước tẩy trang, xong ảnh dắt mình đi mua cả giày dép, váy áo, túi xách tính ra hơn trăm triệu. Rồi mình nghĩ: 'Giàu quá, thôi chịu đại luôn'. Hồi đó mình cũng không nghĩ mình sẽ mặc một bộ váy cả trăm triệu, vậy mà ảnh mua cho mình hết".

Cưng chiều vợ như "trứng mỏng"

Dù thừa nhận ban đầu không mấy ấn tượng với ngoại hình của đối phương và có phần xiêu lòng vì sự hào phóng, nhưng chính sự quan tâm tinh tế của Jack mới là thứ trói chặt trái tim nữ CEO. Lấy một người chồng giàu có, Yuki không chỉ có điều kiện về vật chất, mà còn được tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào chẳng kém gì phim ngôn tình từ người chồng ngoại quốc của cô.

"Chồng mình tới bây giờ vẫn rất là tình cảm, ví dụ mình mà nói là: 'Chồng ơi mua cho vợ cái này cái kia', là ảnh chỉ mua cái mà tốt nhất cho vợ thôi" - Yuki tự hào chia sẻ.

Không chỉ chiều chuộng vợ bằng vật chất, anh Jack còn ghi điểm tuyệt đối bằng những hành động ân cần mỗi ngày.

"Tới bây giờ vẫn vậy đó, mình ăn tôm ăn cua là chồng bóc hết cho. Đợt bay sang Malaysia đi chơi 3 ngày, mình thấy: 'Ồ, anh này cũng biết chăm sóc mình'. Ăn gì cũng không cần phải bóc, không cần phải đụng tay luôn.

Cái tính mình là rất thích chơi điện thoại. Mình bấm điện thoại dữ lắm, tới bây giờ vẫn vậy. Xong mình cứ ngước mặt nhìn là đã thấy ảnh đỡ mình để không bị té. Thì mình mới nghĩ: 'Anh này ok quá nè'. Vậy là khoảng 6 tháng sau chuyến đi Malaysia ấy là chúng mình chính thức quen nhau" - Yuki tâm sự.

Chính nhờ sự vững chãi và ân cần đó, 6 tháng sau chuyến đi Malaysia định mệnh, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ, mở đường cho một cuộc hôn nhân thập kỷ.

Chi tiền tỷ tậu biệt thự vì sợ vợ khổ, 11 năm trọn vẹn lo toan cho nhà vợ

Trong hôn nhân, tiền bạc có thể mang lại sự thoải mái, nhưng sự tử tế mới mang lại cảm giác an toàn. Điều khiến Yuki nể phục và trân trọng chồng nhất không nằm ở những chiếc túi hàng hiệu hay những chuyến du lịch xa hoa, mà là cách anh đối đãi với gia đình cô.

Khi hai người mới yêu, gia đình Yuki mới chuyển lên Sài Gòn được vài năm. Ba người gồm Yuki, mẹ ruột và em trai sống chung trong một căn chung cư. Sự chênh lệch kinh tế giữa hai bên vô cùng rõ rệt, nhưng Yuki vốn quen nếp sống ấy nên không hề thấy khổ. Thế nhưng, trong mắt chàng CEO công nghệ, để người phụ nữ mình yêu sống trong môi trường chật hẹp, thỉnh thoảng lại xuất hiện... gián là điều không thể chấp nhận được.

Yuki rưng rưng nhớ lại: "Hồi đó còn chưa kết hôn mà chồng mình đã nói: 'Thôi bây giờ thấy nhà bé như vậy, thì để anh mua cho một căn hộ ở Phú Mỹ Hưng, đón mẹ và em trai về ở chung'. Thật sự lúc ấy, mình thấy đó là một sự quan tâm sâu sắc mà ảnh dành cho mình và gia đình mình".

Không chỉ là lời hứa suông thuở đang cưa cẩm, suốt mười mấy năm qua, Jack vẫn giữ nguyên sự tận tâm ấy. Vị đại gia IT khẳng định một cách chân thành: "Mười mấy năm rồi, mẹ vợ và em vợ vẫn sống với vợ chồng mình mà. Cần mua gì, hay mua nhà là mình lo hết" . Tổ ấm hiện tại ở Phú Mỹ Hưng vẫn là nơi cả đại gia đình gồm vợ chồng Yuki, 2 em bé, mẹ và em trai cô cùng chung sống thuận hòa suốt hơn chục năm qua.

Sau 11 năm gắn bó, tổ ấm của nữ CEO và chàng đại gia ngoại quốc dĩ nhiên cũng không tránh khỏi những lúc bất đồng nho nhỏ trong quan điểm nuôi dạy con cái hay thói quen sinh hoạt.

Thế nhưng, bằng sự thấu hiểu, tình yêu thương và cả những màn cầu hôn lãng mạn mà anh Jack vẫn thường xuyên dành cho vợ để "hâm nóng" tình cảm, họ đã chứng minh được rằng: Hạnh phúc gia đình không chỉ được xây dựng bằng nền tảng tài chính vững chắc, mà còn từ sự chăm chút, kiên nhẫn và tấm lòng bao dung dành cho cả những người thân yêu nhất của đối phương.