Nữ diễn viên hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ ngay sau màn cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng, nay hẹn hò đại gia hơn người cũ gấp bội phần

Trong những tháng qua, nữ diễn viên Thái Lan Grace Chalita đã liên tục chiếm sóng truyền thông châu Á với tin tức đột ngột hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ Art Sasomsup ngay sau khi được đàng trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng. Tới nay, Grace được cho là đang hẹn hò với người mới có gia thế khủng hơn gấp bội phần so với tình cũ.

Theo nguồn tin, trong khoảng 1 tuần trở lại đây, Grace Chalita liên tiếp lộ “hint” hẹn hò với doanh nhân giàu có Seranee Charnvirakul - con trai thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Dù Grace - Seranee chưa từng lên tiếng trước báo giới về mối quan hệ ở thời điểm hiện tại song dựa vào hàng loạt động thái trong suốt những ngày vừa qua, công chúng tin chắc chắn rằng 2 người họ đang muốn hét cho cả thế giới biết họ là 1 cặp đôi yêu nhau.

Đầu tiên, Seranee Charnvirakul gây sốt khi đăng tải đoạn clip đang ngồi nghe 1 ca khúc tình yêu đầy sâu lắng, đồng thời tag thẳng tên Grace vào bài đăng này. Đáng nói, đàng gái cũng nhanh chóng đăng lại bài post nói trên lên trang cá nhân của mình. Chưa dừng lại ở đó, vị đại gia Seranee Charnvirakul còn vào tận bài đăng của chị gái Grace Chalita rồi để lại bình luận rằng: “Grace chính là gu của em”. Hành động này chẳng khác nào với việc anh muốn công khai cho cả thế giới biết Grace chính là bạn gái của mình.

Sau đó không lâu, Seranee Charnvirakul đã gửi 1 bó hoa đến chỗ Grace Chalita. Trước tình cảm của đàng trai, Grace nhanh chóng đăng ngay hình ảnh bó hoa lên story Instagram cá nhân kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm: “Em cảm ơn anh nhé” và còn tag thẳng tên bạn trai tin đồn Seranee Charnvirakul vào.

Seranee Charnvirakul tặng hoa cho Grace Chalita, khiến tin đồn hẹn hò của 2 người họ bùng lên dữ dội. Ảnh: X

Mới đây nhất, Grace đã chuẩn bị hẳn đồ ăn gửi đến chỗ Seranee Charnvirakul để tiếp thêm năng lượng cho đàng trai. Trên hộp đồ ăn, nữ diễn viên xinh đẹp đính kèm 1 mảnh giấy nhỏ chứa đựng thông điệp đầy tình cảm mà cô muốn gửi gắm cho bạn trai tin đồn: “Mệt không nào? Em gửi đến để tiếp thêm năng lượng cho anh nha, chúc chàng trai tài giỏi ăn thật ngon miệng”.

Grace vừa gửi đồ ăn cho bạn trai tin đồn Seranee Charnvirakul. Ảnh: X

Công chúng ủng hộ nhiệt tình cho Grace Chalita và Seranee Charnvirakul, đồng thời mong cặp đôi sớm xác nhận chuyện tình cảm trước báo giới. Ảnh: Sanook

Được biết, Seranee Charnvirakul không chỉ là doanh nhân thành đạt, tài giỏi mà anh còn đến từ gia tộc chính trị - kinh doanh giàu thế lực ở Thái Lan. Anh là con trai thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, đồng thời là cháu nội của ông Chavarat Charnvirakul - doanh nhân, chính khách kỳ cựu từng giữ cương vị Thủ tướng tạm quyền và là người sáng lập tập đoàn xây dựng Sino-Thai Engineering and Construction (STECON). Nhìn chung, Seranee Charnvirakul có gia thế ăn đứt so với thiếu gia Art Sasomsup - tình cũ của Grace Chalita.

Trước khi dính tin hẹn hò doanh nhân giàu có Seranee Charnvirakul, Grace Chalita từng trải qua mối tình kéo dài 7 năm với thiếu gia Art Sasomsup. Art cầu hôn Grace hồi tháng 2 năm nay nhưng chỉ sau đó đúng 1 tháng, 2 người lại đột ngột hủy hôn trong sự ngỡ ngàng tột độ của công chúng.

Grace hủy hôn Art Sasomsup hồi tháng 3 ngay sau khi được đàng trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương. Ảnh: Sanook

Đáng nói, phía Grace liên tục đăng đàn tố cáo Art phản bội, có tiểu tam, khiến cặp đôi tan vỡ. Đầu tiên, Give Drarpda - chị gái Grace Chalita đã đăng 1 đoạn clip quay cảnh Grace đang ngồi khóc nức nở vì đau lòng kèm dòng chú thích được cho là nhắm thẳng vào thiếu gia Art Sasomsup: “Hãy yêu thương con gái nhà người ta giống như cách bố mẹ cô ấy đã làm. Nếu không chăm sóc được thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy chứ”. Ngoài ra, Give Drarpda còn bày tỏ sự phẫn nộ thay cho em gái: “Rồi 1 ngày nào đó, chuyện này sẽ chỉ là 1 cơn ác mộng mà em sẽ quên đi. Nhưng chị thì sẽ không quên đâu”. Liền sau đó, chị gái đã đăng đàn ám chỉ Grace hủy hôn thiếu gia Art do có kẻ thứ 3 chen chân.

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”, Grace Chalita đăng hẳn tâm thư úp mở vạch tội bạn trai cũ ngoại tình, đồng thời tuyên bố không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ đối phương. Trong tâm thư, Grace nhấn mạnh, chính việc Art Sasomsup đưa ra những thông tin gian dối đã khiến nữ diễn viên phát tiết cơn phẫn nộ và ép cô phải đích thân lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình. Chưa dừng lại ở đó, Grace gây sốc khi kết thúc tối hậu thư bằng 1 câu nói đầy ẩn ý, ngầm dằn mặt thiếu gia Art Sasomsup và tiểu tam: “Ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi không phải là ngày được anh ta cầu hôn, mà là ngày biết được toàn bộ chân tướng mọi chuyện”.

Chị gái đăng clip Grace Chalita đau khổ, khóc lóc mới đây kèm dòng chú thích: “Hãy yêu thương con gái nhà người ta giống như cách bố mẹ cô ấy đã làm. Nếu không chăm sóc được thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy chứ”. Ảnh: X

Grace cũng đăng đàn tố cáo bạn trai cũ Art “cắm sừng” mình. Ảnh: X

Sau mối tình ồn ào, đau khổ với thiếu gia Art, nay Grace được cho là đang hẹn hò vị doanh nhân Seranee Charnvirakul có gia thế ăn đứt người cũ phụ bạc. Người hâm mộ lấy làm vui lây cho nữ diễn viên, đồng thời khẳng định cô đang được bù đắp sau khi phải chịu đựng nhiều tổn thương sau mối tình cũ.