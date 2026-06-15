Trai đẹp gen Z hết thời bí mật kết hôn, có con với nữ đại gia 1 đời chồng, đã "ăn bám" vợ hơn 1.000 ngày

Trần Mục Trì nổi tiếng, trở thành cái tên được săn đón chỉ sau 1 đêm nhờ tiếng vang của bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc 2023. Sau 3 tháng "lên hương", hình tượng của anh sụp đổ vì bị phanh phui có đời sống tình ái hỗn loạn. Kể từ đó đến nay, anh đã mất tích hơn 1.000 ngày trong showbiz, không đóng phim và cũng không dự sự kiện giải trí. Trong 1 số khoảnh khắc đời thường hiếm hoi do team qua đường quay được, Trần Mục Trì từng gây sốc với diện mạo bệ rạc, để râu xồm xoàm, ăn mặc xộc xệch luộm thuộm.

Đến tháng 3 vừa qua, Trần Mục Trì bất ngờ tuyên bố đã kết hôn, có con trai đầu lòng với nữ đại gia Trần Băng. Đến ngày 15/6, tờ Sohu đưa tin cánh săn ảnh vừa bắt gặp nam diễn viên gen Z và bà xã đại gia hơn 7 tuổi hiếm hoi lộ diện. Cặp đôi được cho biết cùng bạn bè gặp mặt, ăn uống. Xuất hiện trở lại sau thời gian dài ở ẩn, Trần Mục Trì đã lấy lại phong độ ngoại hình. Anh ăn mặc gọn gàng, không còn để râu rậm che gần hết mặt. Trong khi đó, Trần Băng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả chỉ sau gần 3 tháng sinh con.

Trần Mục Trì vừa bị bắt gặp xuống phố cùng vợ đại gia sau thông báo kết hôn và có con đầu lòng. Ảnh: Sohu.

Cặp đôi đã ra ngoài gặp gỡ, ăn uống cùng bạn bè. Ảnh: Sohu.

Trần Mục Trì hiện tại đã lấy lại phong độ ngoại hình, không còn để râu ria xồm xoàm. Ảnh: Sohu.

Gần 3 tháng sau khi sinh con trai, Trần Băng cũng đã lấy lại vóc dáng thon gọn. Ảnh: Sohu.

Trần Mục Trì công khai việc kết hôn, có con với Trần Băng vào tháng 3 vừa qua. Ảnh: Sina.

Theo các nguồn tin trong giới, Trần Mục Trì hiện không có việc làm. Nam diễn viên này cũng chẳng có động thái tìm việc ở Cbiz. Anh chủ yếu ở nhà chăm lo cho vợ đại gia Trần Băng và cậu con trai đầu lòng vài tháng tuổi. Dù thất nghiệp, Trần Mục Trì vẫn có cuộc sống sung túc thoải mái nhờ tài sản của Trần Băng.

Trần Băng sinh năm 1990, tốt nghiệp Nhạc viện Tứ Xuyên. Cô có xuất thân trâm anh thế phiệt. Cha Trần Băng là nhà sáng lập tập đoàn Hainan Yinda - 1 chuỗi cửa hàng cầm đồ lớn nhất Trung Quốc, với hơn 20 chi nhánh trong và ngoài nước. Trần Băng là người thừa kế khối tài sản 3 tỷ NDT (hơn 11.200 tỷ đồng) và đã tiếp quản công việc kinh doanh của cha nhiều năm qua. Về đời tư, Trần Băng từng kết hôn với nam MC Phó Thụy Đình vào năm cô 23 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ kết thúc chỉ sau 1 năm chung sống.

Sau khi bị ghẻ lạnh trong giới vì bê bối đời tư, nam diễn viên để râu ria xồm xoàm, ăn mặc luộm thuộm khiến anh mất hết dáng vẻ mỹ nam vạn người mê từng khiến bao khán giả "đổ rạp". Ảnh: 163

Trần Mục Trì có cuộc sống thoải mái bên nữ đại gia hơn 7 tuổi dù hiện không còn hoạt động ở showbiz. Ảnh: Sohu

Trần Mục Trì sinh năm 1997, sở hữu ngoại hình nam tính, mạnh mẽ cuốn hút. Anh nổi lên từ phim Phong Thần, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường hay Sơn Hà Biểu Lý. Tháng 10/2023, danh tiếng đang lên của Trần Mục Trì sụp đổ sau khi bị tố cáo có đời sống riêng tư hỗn loạn.

Nam diễn viên bị "bóc phốt" từng kết hôn với một phú bà hơn 7 tuổi. Cô là phó giám đốc sản xuất của dự án điện ảnh Phong Thần 1 và là trợ lý đạo diễn Ô Nhĩ Thiện. Nhờ vào quyền lực của vợ, Trần Mục Trì dễ dàng nhận được vai diễn quan trọng trong Phong Thần 1 và đổi đời.

Đáng nói là trong thời gian hôn nhân, Trần Mục Trì vẫn có quan hệ tình ái, nhận bao nuôi của nam diễn viên Ngô Sở Nhất. Cả hai quen nhau từ khi còn chưa có danh tiếng, Ngô Sở Nhất đi làm người mẫu, kinh doanh để chu cấp cho Trần Mục Trì. Không những vậy, nam diễn viên họ Trần còn ép buộc Ngô Sở Nhất phải làm mọi cách để nổi tiếng hơn. Mục đích là Trần Mục Trì muốn cùng Ngô Sở Nhất trở thành couple màn ảnh, tạo hiệu ứng truyền thông. Lời tố cáo của Ngô Sở Nhất khiến hình tượng Trần Mục Trì vụn vỡ, bị công chúng tẩy chay. Từ sau khi vướng lùm xùm đời tư, nam diễn viên vắng bóng trên màn ảnh, sự nghiệp và danh tiếng lụi tàn nhanh chóng.

Trần Mục Trì hứng chỉ trích từ dư luận vì có đời sống tình ái lộn xộn, nhân cách tồi tệ. Ảnh: QQ.

Nguồn: Sohu