Mỹ nhân đời đầu bí mật sinh con cho đại gia kín tiếng: Hiện tại ly hôn, ngày đêm bán hàng kiếm sống

Có một thế hệ hot girl từng khiến mạng xã hội Trung Quốc “đảo chiều” chỉ bằng vài bức ảnh, khi khái niệm influencer còn chưa bùng nổ như hiện tại. Không livestream bán hàng, không ekip hùng hậu, họ nổi lên nhờ đúng một thứ: sức hút cá nhân.

Trong số đó có Trác Sĩ Lâm - cô gái từng được gọi là “nữ thần mạng” thế hệ đầu. Sinh năm 1992, Trác Sĩ Lâm từng theo học tại Học viện Âm nhạc Tinh Hải, chuyên ngành múa.

Hot girl trường múa đình đám một thời.

Khác với nhiều influencer nổi tiếng nhờ thuật toán hay livestream như hiện nay, Trác Sĩ Lâm thuộc thế hệ hot girl đời đầu, thời điểm một bức ảnh đẹp cũng đủ khiến một cái tên trở thành hiện tượng.

Khi còn là sinh viên, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh mang đậm vibe “nữ sinh nghệ thuật”: Gương mặt ngọt ngào, thần thái nổi bật, vóc dáng thanh thoát.

Cái tên Trác Sĩ Lâm sau đó xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn Trung Quốc, trở thành một trong những gương mặt đại diện cho thời kỳ “hoa khôi mạng” từng rất thịnh hành.

Sau thời gian gây chú ý, Trác Sĩ Lâm không lựa chọn con đường diễn viên hay ca sĩ mà tiếp tục phát triển hình ảnh cá nhân. Cô hoạt động với vai trò người mẫu, sáng tạo nội dung, chia sẻ cuộc sống trên Weibo và Douyin.

Từ một cô gái được biết đến nhờ nhan sắc và hình ảnh cá nhân, cô dần trở thành một influencer đúng nghĩa: Xây dựng phong cách riêng, hợp tác thương mại và tham gia vào lĩnh vực livestream.

Trong lúc sự nghiệp trên mạng xã hội vẫn đang phát triển, đời tư của Trác Sĩ Lâm lại gần như được giữ kín.

Cô chưa từng công khai người yêu lên mạng xã hội nên việc người đẹp này đăng tải hình ảnh con trai vào năm 2019 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Thời điểm này, theo truyền thông Trung Quốc, Trác Sĩ Lâm kết hôn với Mã Duệ Dung - một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa. Trước khi về chung một nhà, cả hai từng trải qua quãng thời gian yêu xa khi Trác Sĩ Lâm ở Trung Quốc còn bạn trai sinh sống tại Mỹ.

Cô cũng công khai rõ ràng năm sinh hay tên của con. Những thông tin về thời điểm sinh con, quá trình mang thai cũng không được chia sẻ rộng rãi.

Cô công khai con trai đầu lòng vào năm 2019.

Trong những năm gần đây, Trác Sĩ Lâm dần thoải mái hơn khi xuất hiện cùng con trai trên mạng xã hội. Hình ảnh cô và bé xuất hiện trên trang cá nhân cho thấy cô không còn hoàn toàn giấu kín vai trò làm mẹ như giai đoạn trước. Cậu bé cũng được nhiều người nhận xét đã lớn hơn nhiều so với thời điểm những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ.

Sau khi sinh con, cuộc sống hôn nhân của hot girl này cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Theo QQ, Trác Sĩ Lâm từng có thời gian sinh sống tại Mỹ. Trong một buổi livestream, người đẹp này lần hiếm hoi chia sẻ về nơi ở, cuộc hôn nhân với chồng. Cô cho biết cô vẫn đi đi về về giữa Mỹ và Trung Quốc để tiện chăm con, sống cùng chồng.

Hai người quen nhau thông qua bạn bè chung, sau đó bắt đầu hẹn hò. Do chồng Trác Sĩ Lâm sống tại Mỹ, cả hai từng trải qua giai đoạn yêu xa. Vào những dịp quan trọng, anh thường bay về Trung Quốc để gặp cô.

Tuy nhiên, đến khoảng giai đoạn năm 2022, có tin đồn cho rằng Trác Sĩ Lâm và chồng đã “đường ai nấy đi”. Thời điểm này, Trác Sĩ Lâm đăng bài ám chỉ những vấn đề trong hôn nhân, trong đó có cáo buộc liên quan đến sự không chung thủy của chồng cũ, nhưng bài đăng sau đó đã bị xóa. Sau đó, sự việc dần lắng xuống.

Trong livestream năm 2023, Trác Sĩ Lâm cho biết cô và chồng cũ hiện duy trì mối quan hệ như những người bạn bình thường. Hai người vẫn giữ liên lạc vì cùng có trách nhiệm chăm sóc con trai, song đã chia tay.

Hiện tại, Trác Sĩ Lâm ở An Huy (Trung Quốc). Cô chủ yếu duy trì hình ảnh một nhà sáng tạo nội dung cá nhân trên Douyin có hơn 495N follower, tập trung vào các video đời thường, nhảy múa, thời trang và những khoảnh khắc trong cuộc sống.

Trác Sĩ Lâm và con trai.

Ở tuổi 33, Trác Sĩ Lâm vẫn khiến nhiều người bất ngờ vì vẻ ngoài trẻ trung và phong độ nhan sắc. Sau nhiều năm kể từ thời điểm nổi tiếng, cô vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội, từ phong cách ăn mặc đến thần thái trước ống kính. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của cô không còn xoay quanh danh xưng hot girl đời đầu, mà chuyển sang một chương mới với công việc, con cái và những trải nghiệm cá nhân.

Trên trang cá nhân, Trác Sĩ Lâm thường chia sẻ những chuyến đi, khoảnh khắc nghỉ ngơi bên người thân, những buổi chụp hình và cuộc sống thường ngày. Bên cạnh công việc, cô cũng dành nhiều thời gian cho con trai, thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh hai mẹ con cùng xuất hiện.

Cô Trác chăm chỉ bán hàng, dự sự kiện kiếm tiền nuôi con.

Dù vẫn giữ kín nhiều thông tin về con, những chia sẻ này cho thấy cuộc sống hiện tại của cô xoay quanh sự cân bằng giữa công việc, vai trò làm mẹ và việc duy trì hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Nguồn: Douyin, Sina

Trần Hà.