PGĐ Công an Đà Nẵng kể lại hành trình truy bắt nghi phạm chặt xác cô gái rồi phi tang xuống sông Hàn

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án theo quá trình tố tụng.

Theo Đại tá Trần Mưu, khoảng 4 giờ sáng ngày 7/2, người dân hành nghề chài lưới khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một vali đỏ đang trôi trên sông Hàn.

Thấy bất thường, người này vớt lên và mở ra kiểm ra, thì hoảng hốt phát hiện bên có một thi thể phụ nữ đã không còn nguyên vẹn, bị chặt thành nhiều khúc. Nạn nhân khoảng 25 - 30 tuổi, trên người mặc váy ngắn và áo tay dài.

UBND TP Đà Nẵng khen thưởng nóng cho Công an TP Đà Nẵng vì có thành tích phá án nhanh.

Nhận tin báo, Công an, VKSND TP Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt tại khám nghiệm hiện trường.

Hàng chục cảnh sát đã dùng thuyền rà soát 2 bờ sông Hàn thì tìm thấy phần đầu và tay của nạn nhân cách cầu Trần Thị Lý khoảng 200 mét.

Nạn nhân sau đó được xác định là cô gái Trung Quốc họ Bao (30 tuổi, nhập cảnh Việt Nam tháng 12/2019). Nạn nhân nhập cảnh vào Việt Nam tháng 12/2019 và thị thực có giá trị đến 3/2020.

Nghi can Xiao Guiping tại cơ quan Công an.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an Đà Nẵng huy động hàng trăm trinh sát của các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cùng phá án. Lực lượng chức năng được điều động đến những nơi có đông người Trung Quốc lưu trú để xác minh.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ khẩn cấp vào cuộc điều tra, khoảng 12h35 trưa cùng ngày, Công an đã bắt được 2 nghi can quốc tịch Trung Quốc đã thực hiện hành vi phi tang xác nạn nhân rồi cho vào va li thả xuống sông Hàn.

Đại tá Trần Mưu kể lại hành trình phá án.

"Khi có tin báo, Công an Đà Nẵng đã vào cuộc. Do nạn nhân là người Trung Quốc nên chúng tôi phán đoán có thể nghi phạm là đồng hương, nên đã xác định hướng điều tra và khoanh vùng nghi phạm chỉ 2 tiếng sau đó. Quá trình truy tìm nghi phạm có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng và công an quận Ngũ Hành Sơn. Công an đã xác định được 2 đối tượng gây án và nhanh chóng bắt giữ để điều tra", Đại tá Trần Mưu, nói.

Đến 11 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện có người đàn ông Trung Quốc ở trong một căn nhà ở quận Ngũ Hành Sơn có dấu hiệu khả nghi nên lập tức bao vây.

Hiện trường vụ việc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau đó, nhận được lệnh của Giám đốc Công an Đà Nẵng, các trinh sát ập vào căn nhà và khống chế nghi phạm Xiao Guiping (27 tuổi, tên gọi khác là Tiêu Quý Bình).

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Xiao Guiping khai nhận sát hại và phi tang xác của cô gái đồng hương là do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền đánh bạc. Nghi can đã sát hại nạn nhân từ chiều qua 6/2. Đến đêm thì phân xác nạn nhân bỏ vào vali rồi vứt xuống sông Hàn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.