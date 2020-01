Rùng mình trước series phim nói về đại dịch cúm từng là cơn ác mộng của toàn thế giới

Những ngày gần đây, virus Corona gây bệnh viêm phổi lạ, có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc đang là một trong số những từ khóa khiến dân tình sục sôi, nhất là khi ở Việt Nam vừa phát hiện 2 trường hợp đầu tiên nhiễm phải loại virus này.

Ngay giữa thời điểm cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch lấy đi tính mạng hàng chục người vô tội, Netflix bất ngờ tung ra series phim tài liệu với tên gọi Pandemic: How to Prevent an Outbreak? (Đại dịch : Làm sao để ngăn chặn bùng phát?), nhằm cung cấp tới khán giả những thông tin về trận đại dịch trong quá khứ và cách con người khống chế, đẩy lùi các trận đại dịch này.

Poster chính thức của series phim tài liệu How to Prevent an Outbreak?

Theo đó, Pandemic: How to Prevent an Outbreak bao gồm 6 tập đề cập về các nguồn virus cúm do động vật có thể gây ra đại dịch tiếp theo làm xáo trộn toàn cầu. Cách hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới không được trang bị để xử lý, và cách thức của những người đang nghiên cứu y học, chạy đua với thời gian để tìm ra vắc xin xử lý những mầm bệnh.

Trong phim khán giả sẽ được tận mắt nhìn thấy nơi chôn cất các thi thể là nạn nhân của dịch cúm năm 1918 gây ra cái chết của 100 triệu người trên toàn thế giới. Và giờ đây, với gần 8 tỷ người trên Trái đất, một đại dịch mới có thể giết chết hàng trăm triệu người nếu như không sớm có vắc xin điều trị.

Pandemic: How to Prevent An Outbreak cũng tái hiện hiện thực về những vị bác sĩ không ngại hiểm nguy, xuất hiện trong những vùng tâm dịch để cứu sống nạn nhân. Từ bác sĩ Syra Madad - người đứng đầu NYC Health, dành hết sự nghiệp của mình để cứu giúp người bệnh, hay bác sĩ Dinesh Vijay phải đối phó với các trường hợp cúm theo mùa cho những người sống ở vùng nông thôn không được điều trị đúng cách tại địa phương và thường đến thành phố để điều trị khi sắp chết.

Các bác sĩ chính là những người hùng không sợ chết trong các cơn đại dịch bùng phát khắp thế giới.

Trong lúc tình hình dịch bệnh Corona đang có chiều hướng lây lan trên diện rộng, sự xuất hiện của series phim tài liệu như Pandemic: How to Prevent an Outbreak sẽ giúp ích rất lớn cho người xem.

Trailer của Pandemic: How to Prevent An Outbreak

Hiện tại, Pandemic: How to Prevent An Outbreak đang được phát sóng độc quyền trên Netflix.