Oscar 2023: MC đùa cợt về cái tát của Will Smith

Năm nay, người dẫn chương trình cho lễ trao giải Oscar lần thứ 95 chính là Jimmy Kimmel. Đây cũng là lần thứ 3 anh trở thành người dẫn dắt lễ trao giải này. Ngay trên sân khấu, Jimmy Kimmel đã không ngần ngại khi đề cập tới sự cố gây tranh cãi năm ngoái giữa Will Smith và Chris Rock.

Cụ thể, nam MC ban đầu đề cập tới "đội ngũ khủng hoảng" mới của Oscar năm nay - một điều chưa từng có tại lễ trao giải. "Chúng tôi muốn mọi người được vui vẻ, được an toàn. Điều quan trọng nhất là các bạn được an toàn", Jimmy Kimmel bắt đầu, "Do đó, chúng tôi có các chính sách nghiêm ngặt. Nếu bất kì ai trong nhà hát này có hành vi bạo lực ở bất kì thời điểm nào trong lễ trao giải, bạn sẽ được trao ngay giải Oscar hạng mục Nam chính xuất sắc nhất và được phép có bài phát biểu dài 19 phút".

Tiếp theo đó, MC lại đùa cợt về cú tát "khét tiếng" của Will Smith. "Nghiêm túc mà nói, Viện Hàn lâm có sẵn một đội xử lý khủng hoảng. Nếu có bất kì điều gì khó lường hoặc bạo lực xảy ra, mọi người hãy cứ làm như năm ngoái, tức là không làm gì cả. Thậm chí, bạn có thể ôm kẻ tấn công đấy", Jimmy Kimmel nói tiếp.



Câu đùa này của MC được cho là mỉa mai trực tiếp tới những người tham dự lễ trao giải Oscar 2021. Anh cho rằng việc tất cả mọi người đều không làm gì khi Will Smith tát Chris Rock là hành động sai trái.

Trước khi lễ trao giải diễn ra, Jimmy Kimmel cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình tới đồng nghiệp Chris Rock khi đã rất "chuyên nghiệp" và bình tĩnh sau khi bị hành hung.

"Chris Rock nên cảm thấy tự hào về cách anh ấy hành động sau đó. Tôi nghĩ khoảnh khắc ấy là điều mà mọi người đều hối tiếc", nam MC chia sẻ với People.