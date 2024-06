Ông Trump: 'Taylor Swift rất đẹp nhưng...'

Ông Trump khen Taylor Swift

Ngày 18/6 tới, cuốn tiểu sử Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass, do đồng Tổng biên tập Variety Ramin Setoodeh viết, chính thức được bày bán. Theo giới thiệu, tác phẩm văn học tiết lộ những câu chuyện hậu trường chưa bao giờ kể về ông Donald Trump và The Apprentice ( Người tập sự ) - chương trình truyền hình thực tế đưa tỷ phú Mỹ đến với Nhà Trắng.

Ngày 10/6, Variety “nhá hàng” trích đoạn của cuốn sách sắp ra mắt, trong đó tiết lộ suy nghĩ của ông Trump về Taylor Swift, một trong những người nổi tiếng công khai phản đối cựu Tổng thống Mỹ.

Ông Trump khen Taylor Swift đẹp nhưng không có thiện cảm với cô. Ảnh: NY Post/ZUMAPRESS.com.

“Cô ấy có tố chất ngôi sao tuyệt vời. Cô ấy thực sự đã đạt được điều đó. Tôi nghĩ cô ấy xinh đẹp - rất xinh đẹp! Tôi nhận thấy được cô ấy rất xinh đẹp. Tôi nghĩ cô ấy là người theo chủ nghĩa tự do (ở Mỹ, những người theo đảng Dân chủ thường được coi là những người có quan điểm “tự do”, ngược lại người theo đảng Cộng hòa thường mang tư tưởng “bảo thủ”). Cô ấy có lẽ không thích Trump. Tôi nghe nói cô ấy rất tài năng. Tôi nghĩ cô ấy thực sự rất đẹp - đẹp lạ thường”, ông Trump bình luận khi được Setoodeh hỏi vào tháng 11/2023.



Bất chấp việc liên tục nhấn mạnh lời khen về ngoại hình giọng ca sinh năm 1989, ông Trump tỏ ra không có thiện cảm với cô. Theo ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông không biết rõ âm nhạc của Taylor Swift hay như thế nào. Ông gọi Taylor là ngôi sao nhạc đồng quê, trong khi nữ ca sĩ đã chuyển hướng sang nhạc pop suốt hơn 10 năm qua.

Ông Trump cũng hoài nghi trước tin đồn Taylor bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong chu kỳ bầu cử năm 2016, vì những năm sau này, giọng ca Anti-Hero nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với các chính trị gia đảng Dân chủ.

“Cô ấy là người theo chủ nghĩa tự do hay đó chỉ là diễn kịch thôi? Cô ấy tự do một cách hợp pháp sao? Đó không phải là diễn đúng không? Tôi ngạc nhiên khi một ngôi sao đồng quê lại có thể thành công khi sống theo chủ nghĩa tự do”, ông Trump thắc mắc.

Theo ông Setoodeh, khi biết được Taylor không hát nhạc đồng quê nữa, ông Trump đã “bỏ cuộc”.

Vài tháng trước, ông Trump tố Taylor Swift vô ơn. Cụ thể, vào ngày diễn ra Super Bowl - Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ 2024 (11/2), ông Donald Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng trong thời gian đương nhiệm (2017-2021), ông đã ký và chịu trách nhiệm về Đạo luật hiện đại hóa âm nhạc để hỗ trợ cho sự nghiệp của Taylor và các nghệ sĩ khác. Ngược lại, Tổng thống Joe Biden không làm gì cho Taylor và “sẽ không bao giờ làm như vậy”. Vì lý do đó, ông cảm thấy khó hiểu khi ngôi sao Fortnight không trung thành với ông mà lại ủng hộ ông Biden.

Taylor Swift từng bỏ phiếu cho ông Trump?

Tin đồn Taylor bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa, trong đó ông Trump là ứng cử viên, trong cuộc bầu cử năm 2016 bắt nguồn từ những phát ngôn sau đó của chính người đẹp tóc vàng. Cô nhiều lần ẩn ý việc hối hận vì góp phần giúp tỷ phú sinh năm 1946 đắc cử Tổng thống Mỹ.

Taylor Swift từng công khai tán thành các ứng cử viên đảng Dân chủ của bang Tennessee là Phil Bredesen cho Thượng viện và Jim Cooper cho Hạ viện vào tháng 10/2018.

Trong bài đăng trên Instagram vào thời điểm đó, Taylor chia sẻ: “Trước đây, tôi không muốn công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình, nhưng do một số sự kiện xảy ra trong cuộc đời tôi và trên thế giới trong hai năm qua, giờ đây tôi nghĩ khác về điều đó. Tôi đã và sẽ luôn bỏ phiếu dựa trên việc ứng cử viên nào sẽ bảo vệ và đấu tranh cho nhân quyền mà tôi tin tưởng chúng ta đều xứng đáng có được ở đất nước này”.

Mọi người tin rằng ông Trump là lý do Taylor chuyển từ người không bàn luận về chính trị thành tích cực thể hiện tiếng nói riêng. Ảnh: IG.

Tháng 6/2019, Taylor phát hành ca khúc You Need to Calm Down, với nội dung khiển trách những người ủng hộ “quyền tự do ngôn luận” cánh hữu (bảo thủ) rêu rao sự kỳ thị đồng tính. Người hâm mộ tin rằng ông Trump là nguồn cảm hứng đằng sau bài hát.



Khi bộ phim tài liệu Miss Americana ra mắt vào tháng 1/2020, Taylor giải thích chi tiết hơn về quyết định trở thành người có tiếng nói chính trị.

“Trở lại cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, tôi đã ở một nơi khủng khiếp đến mức tôi không thể thò đầu ra được. Đây không phải là những người nổi tiếng của bố bạn và đây không phải là những người theo đảng Cộng hòa của bố bạn... Tôi cần đứng về phía bên phải của lịch sử”, siêu sao nhạc pop bộc bạch.

Vào tháng 5/2020, Taylor nhắm vào ông Trump vì phản ứng của ông trước vụ cảnh sát giết hại người đàn ông da đen tên George Floyd và các cuộc biểu tình trên toàn quốc sau đó. Cô chỉ trích Tổng thống Mỹ thứ 45 châm ngòi cho chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và phân biệt chủng tộc.

5 tháng sau đó, Taylor công khai ủng hộ ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ là Joe Biden. Cô nói với tạp chí V nước Mỹ cần “chữa bệnh” và ông Biden có khả năng làm điều đó.

Taylor Swift chưa đưa ra lời xác nhận nào cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.