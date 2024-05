Fanpage lớn nhất của Taylor Swift tại Việt Nam tuyên bố dừng hoạt động, chuyện gì đã xảy ra?

Đêm ngày 29/5, một tài khoản được cho là quản trị viên của TSVN (viết tắt của Taylor Swift Việt Nam) - một trong những fanpage của nữ ca sĩ Taylor Swift tại Việt Nam đã tuyên bố chính thức ngừng hoạt động. Điều đáng chú ý là fanpage này đăng thông báo không lâu sau loạt tin Taylor Sheesh - phiên bản đúp Philippines cũng công bố lịch trình đến Việt Nam.

Fanpage của TSVN chính thức ngừng hoạt động sau khi bị đình chỉ khó hiểu

Trong bài đăng của đại diện TSVN, được biết fanpage này đã vất vả duy trì hoạt động khi phải mở page - duy trì page mới - bị đánh sập và tiếp tục vòng lặp này trong suốt nhiều năm vừa qua. Đại diện này cũng cho biết chính sách kiểm duyệt khó hiểu và mập mờ của Facebook khiến cho ban quản trị mệt mỏi và bất lực, kèm theo những gánh nặng về tài chính và tinh thần lại càng khiến cho họ nản lòng.

Thông báo chính thức của TSVN

Những fanpage cho nghệ sĩ lớn thường hoạt động dựa trên đam mê và sở thích dành cho thần tượng và nghệ sĩ, hoàn toàn không có doanh thu hay lợi nhuận, TSVN cũng thế. Tuy vậy, với áp lực khi quản lý một fanpage lớn, kèm theo nhiều mâu thuẫn trong nội bộ đã trở thành “giọt nước tràn ly" khiến cho fanpage này đi đến quyết định tạm ngừng.

The Eras Tour gặp vô số tranh cãi khi trở lại châu Âu

Taylor Swift và fan của cô có vẻ như gặp hơi nhiều "sóng gió" từ khi bắt đầu The Eras Tour. Từ khi trở lại với chặng châu Âu, The Eras Tour gặp vô số hình ảnh không mấy tốt đẹp như fan đặt em bé trên sàn đất lạnh, thời tiết oi bức, BTC trễ nãi khiến người hâm mộ tức giận,... Ở bên này đầu cầu Việt Nam, trước đây fan cũng gặp vô số trắc trở để đến được The Eras Tour, đến năm nay thì "bay màu" luôn trang fanpage.

Trước đây, các sự kiện offline bán vé của fanpage từng gây rúng động netizen

Trong suốt 13 năm hoạt động, ngoài là kênh chính thức đưa tin của fan Việt Nam về Taylor Swift, fanpage này cũng thường xuyên gây tranh cãi với một số sự kiện fan-made với mục đích thương mại. Quản trị viên này cũng thông báo sẽ công khai về thống kê sơ bộ tình hình tài chính của fanpage trong vòng một năm vừa qua. Tuy vậy, các Swifties lên tiếng vẫn chưa truy cập được vào bảng kê khai trong đường link được dẫn.

"Taylor phiên bản đúp" công bố lịch trình tại Việt Nam

Ngoài ra, sự kiện cuối cùng được TSVN bảo trợ truyền thông sẽ là show diễn tại Việt Nam của Taylor Sheesh - drag queen nổi tiếng tại Philippines chuyên trình diễn lại các ca khúc của Taylor theo phong cách của The Eras Tour . Được biết trước đó, nữ hoàng drag Taylor Sheesh - cái tên đang "làm mưa làm gió" trong cộng đồng fan Taylor Swift tại Philippines - sẽ mang Errors Tour đến với Hà Nội và Hồ Chí Minh vào cuối tháng 6 này.

Poster được cover lại y nguyên chính chủ

Vào năm 2023, sau khi Taylor Swift công bố sẽ mang 6 đêm diễn về Singapore vào tháng 3/2024 nhưng lại không có show nào tại Thái Lan, Philippines,... cùng các quốc gia lân cận, Taylor Sheesh đã tổ chức những buổi diễn miễn phí, thể hiện lại đúng danh sách các bài hát từ The Eras Tour để các fan thoả sức “quẩy". Philippines được ví là một quốc gia Swifties thu nhỏ, lại càng làm cho hiệu ứng Taylor Sheesh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với sự càn quét của “Taylor Swift phiên bản đúp” tại Việt Nam, các Swifties Việt sẽ có thêm cơ hội được giao lưu với nhau và nghe lại loạt ca khúc nổi tiếng của cô nàng.