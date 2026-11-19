Tháng 9/2026, gần 6 triệu người theo dõi tài khoản "Kang Kang và ông nội" trên mạng xã hội Trung Quốc đã phải nói lời tạm biệt với cụ ông nổi tiếng nhờ những màn phối đồ thời thượng. Người đàn ông gần 90 tuổi, từng khiến dân mạng thích thú với áo khoác cá tính, kính râm và những đôi giày thể thao, đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ.

Những tưởng hành trình đầy màu sắc của hai ông cháu đến đây khép lại, thế nhưng chỉ hơn một tháng sau, ông bất ngờ xuất hiện trong những video mới. Vẫn gương mặt quen thuộc, vẫn phong cách thời trang trẻ trung, thậm chí còn đi mua giày và trò chuyện về G-Dragon. Chỉ có điều, tất cả đều được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự việc nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi tại Trung Quốc. Một bên cho rằng đây là cách người cháu lưu giữ ký ức về người thân đã khuất, trong khi bên còn lại đặt câu hỏi: Liệu tình yêu thương có đủ để chúng ta thay người đã mất quyết định những gì họ sẽ tiếp tục nói và làm trên mạng xã hội?

Ông nội nổi tiếng vì mặc đẹp, qua đời rồi vẫn xuất hiện trong những video đầy bất ngờ

Theo SCMP, tài khoản "Kang Kang và ông nội" từng thu hút gần 6 triệu người theo dõi nhờ những video ghi lại phong cách thời trang của cụ ông họ Khang. Tài khoản do người cháu trai tên Kang Kang điều hành, trong khi ông nội đảm nhận vai trò người mẫu.

Không giống hình ảnh người già thường thấy, cụ ông rất thích những bộ trang phục trẻ trung, từ áo khoác dáng rộng, mũ lưỡi trai, kính râm đến những đôi giày thể thao cá tính. Ông được người hâm mộ trìu mến gọi là "ông nội dopamine" bởi phong cách nhiều màu sắc và tinh thần sống lạc quan.

Trước khi nghỉ hưu, cụ ông từng là giảng viên đại học. Đến tuổi xế chiều, ông lại trở thành một nhân vật được yêu mến trên mạng xã hội, chứng minh rằng chuyện ăn mặc đẹp hay tận hưởng cuộc sống không có giới hạn tuổi tác.

Tháng 5/2025, cụ ông từng chia sẻ rằng mình được phát hiện có khối u. Dù vậy, ông vẫn giữ thái độ tích cực, mong muốn được mặc những bộ quần áo đẹp, ngắm nhìn thế giới và tận hưởng những ngày tháng còn lại mà không phải tiếc nuối.

Ngày 9/9/2026, tài khoản thông báo cụ đã qua đời vào một buổi sáng đầu tháng 9, trong lúc đang ngủ. Gia đình cho biết đã tổ chức hậu sự giản dị theo nguyện vọng của ông. Trong thông báo chia tay, người cháu sử dụng giọng nói của ông để gửi đến những người theo dõi lời nhắn cuối: "Câu chuyện của chúng ta đến đây tạm khép lại, nhưng câu chuyện của mỗi người vẫn phải tiếp tục".

Nhiều người tin rằng tài khoản sẽ dừng hoạt động, để những video cũ trở thành kỷ niệm đẹp về hai ông cháu. Tuy nhiên, đến tháng 10, tài khoản bất ngờ đăng tải những video mới với hình ảnh cụ ông được tái tạo bằng AI.

Trong một video, ông xuất hiện bên người cháu khi cậu còn là em bé. Một video khác đưa ông đến cửa hàng giày thể thao, xếp hàng mua giày và hỏi những người cao tuổi xung quanh có yêu thích G-Dragon hay không.

Đặc biệt, có video xây dựng tình huống người cháu hỏi ông liệu kiếp trước mình có từng là cháu ông hay không. Khi ông trả lời rằng không có kiếp trước, hình ảnh lập tức chuyển qua nhiều thời kỳ khác nhau, từ 400 năm, 3.000 năm, 10.000 năm trước cho đến tận 50 triệu năm về trước. Hai ông cháu thậm chí được tái hiện thành người tiền sử và cá thời cổ đại.

Những tình huống mang màu sắc hài hước vốn khá phù hợp với phong cách vui nhộn trước đây của tài khoản. Nhưng lần này, sự đón nhận của công chúng lại hoàn toàn khác.

Tưởng là cách tưởng nhớ, dân mạng lại đặt câu hỏi: Người đã mất có thực sự muốn như vậy?

Sau khi những video AI được đăng tải, cộng đồng mạng Trung Quốc nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến.

Một số người cho rằng Kang Kang chỉ đang cố gắng vượt qua nỗi đau mất ông. Với họ, việc sử dụng công nghệ để tạo ra những khoảnh khắc chưa từng được ghi hình có thể là một hình thức tưởng nhớ, giúp người ở lại cảm thấy người thân vẫn hiện diện đâu đó trong cuộc sống. Có người nhận xét họ không cho rằng chàng trai đang lợi dụng ông nội, mà có lẽ chỉ muốn ông tiếp tục tồn tại theo một cách khác.

Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối. Họ cho rằng người đã khuất không thể đồng ý hay từ chối những tình huống được tạo ra bằng AI. Việc để cụ ông tham gia các trào lưu, nói những câu chưa từng nói hay xuất hiện trong những bối cảnh kỳ lạ khiến ranh giới giữa ký ức thật và nội dung hư cấu trở nên mờ nhạt.

Một người bình luận rằng những video AI không thể đại diện cho mong muốn thực sự của người đã mất, bởi nhân vật xuất hiện trên màn hình không còn là chính họ. Một số người khác đặt vấn đề về yếu tố thương mại, khi tài khoản vốn đã có hàng triệu người theo dõi. Dù vậy, chưa có bằng chứng xác nhận Kang Kang kiếm tiền từ những video AI gây tranh cãi này, vì thế không thể mặc nhiên kết luận anh sử dụng hình ảnh ông để trục lợi.

Trước phản ứng trái chiều, ngày 8/11, Kang Kang lên tiếng giải thích. Anh cho biết muốn chia sẻ những câu chuyện thú vị giữa hai ông cháu mà trước đây chưa có cơ hội ghi lại thành video, đồng thời hy vọng khán giả vẫn được nhìn thấy một hình ảnh vui vẻ của ông nội.

Chàng trai cũng thừa nhận đã nhận được cả những lời động viên lẫn thắc mắc từ người xem. Anh nói sẽ cân nhắc nghiêm túc việc tiếp tục sử dụng AI nếu những nội dung này khiến công chúng khó chịu.

Đến ngày 11/11, các video AI gây tranh cãi cùng bài giải thích đã bị gỡ khỏi tài khoản Douyin. Trang Xiaohongshu của hai ông cháu cũng được ghi nhận đã xóa toàn bộ bài đăng và đưa tên, ảnh đại diện về trạng thái mặc định. Sự việc không chỉ dừng lại ở một cuộc tranh luận trên mạng xã hội mà còn đặt ra những câu hỏi về quyền hình ảnh của người đã mất.

Theo SCMP, giáo sư luật Shi Jiayou thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc lưu ý rằng quyền nhân thân của người đã khuất vẫn được pháp luật bảo vệ. Việc tạo và đăng tải video AI tái hiện người đã mất mà không có sự đồng ý của người thân thích có thể xâm phạm quyền lợi được pháp luật bảo vệ, ngay cả khi nội dung không nhằm mục đích thương mại.

Tuy nhiên, trường hợp Kang Kang là người cháu trong gia đình, nên không thể chỉ dựa vào những tranh cãi trên mạng để kết luận hành vi của anh vi phạm pháp luật. Vấn đề còn liên quan đến sự đồng thuận của những người thân thích và hoàn cảnh sử dụng hình ảnh cụ thể.

Câu chuyện của hai ông cháu khiến nhiều người suy nghĩ về một khả năng mà công nghệ đang dần biến thành hiện thực: Người đã khuất có thể tiếp tục xuất hiện, mỉm cười, trò chuyện và tham gia những tình huống hoàn toàn mới trên màn hình.

Nhưng nếu trước đây một bức ảnh hay đoạn video cũ giúp chúng ta nhớ về những khoảnh khắc thực sự từng xảy ra, thì AI lại có thể tạo nên những ký ức chưa bao giờ tồn tại.

Có lẽ, điều khiến câu chuyện này trở nên day dứt nhất nằm ở chỗ người cháu có thể muốn giữ ông ở lại lâu hơn, trong khi chính ông từng gửi lời nhắn rằng câu chuyện của hai ông cháu đã đến lúc khép lại. Và đôi khi, yêu thương một người cũng là học cách trân trọng những gì họ đã thực sự để lại.

*Theo The Paper, SCMP