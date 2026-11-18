Nếu ban ngày Vương phi Kate gây chú ý với những hoạt động gần gũi trong chuyến công du Ấn Độ, thì tối 17/11, cô thực sự khiến người ta phải trầm trồ khi xuất hiện tại lễ trao giải Earthshot Prize 2026 ở Mumbai. Không chỉ diện bộ trang phục truyền thống Ấn Độ màu đỏ son nổi bật cùng bộ trang sức kim cương, ngọc lục bảo từng thuộc Nữ hoàng Elizabeth II, Kate còn bất ngờ bước lên sân khấu đảm nhận vai trò trao giải. Giữa sự kiện quan trọng do Thân vương William sáng lập, Vương phi trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất đêm.

Đẹp rực rỡ trong đêm sự kiện của chồng, Vương phi Kate không cần vương miện vẫn tỏa sáng

Xuất hiện tại Jio World Convention Centre ở Mumbai, Kate lựa chọn thiết kế Anarkali của nhà thiết kế Ấn Độ Mahima Mahajan. Trang phục mang sắc đỏ son vermilion, được thực hiện từ vải silk Georgette dệt thủ công, kết hợp các chi tiết vàng Banarasi, thêu tay và đính hạt cườm thủy tinh. Sắc đỏ nổi bật cùng phom dáng mềm mại giúp Vương phi có diện mạo vừa lộng lẫy, vừa tôn vinh văn hóa nước chủ nhà.

Điểm nhấn đắt giá nằm ở bộ trang sức kim cương và ngọc lục bảo từng thuộc Nữ hoàng Elizabeth II. Chiếc dây chuyền với những dải kim cương kết thành họa tiết nút thắt, buông xuống các chuỗi tua rua đính ngọc lục bảo hình giọt lệ, kết hợp đôi hoa tai đồng bộ tạo nên vẻ đẹp sang trọng đặc trưng của Hoàng gia Anh.

Vương phi để tóc buông sau vai, trang điểm tông ấm với điểm nhấn ở đôi mắt. Trong những hình ảnh ghi lại tại sự kiện, Kate liên tục nở nụ cười rạng rỡ, trò chuyện cùng khách mời và sánh bước bên William. Thân vương xứ Wales cũng lựa chọn trang phục Bandhgala đặt may riêng từ nhà thiết kế Manish Malhotra, với chi tiết khuy áo thêu thủ công.

Đáng chú ý, đây là lần đầu Kate tham dự lễ trao giải Earthshot Prize kể từ năm 2022. Chuyến công du cũng đánh dấu lần đầu hai vợ chồng cùng thực hiện chuyến thăm chính thức nước ngoài sau khi Vương phi được chẩn đoán mắc ung thư năm 2024. Bởi vậy, sự hiện diện của Kate tại Mumbai không chỉ mang ý nghĩa thời trang. Nó còn đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong hành trình cô trở lại với những hoạt động Hoàng gia quốc tế.

Bất ngờ lên sân khấu trao giải, Kate có bài phát biểu đầy ý nghĩa

Điều khiến hơn 5.000 khách mời tại lễ trao giải bất ngờ là Kate không chỉ đến để đồng hành cùng William. Vương phi trực tiếp bước lên sân khấu trao hạng mục cuối cùng của đêm, "Bảo vệ và Phục hồi Thiên nhiên". Trong bộ váy đỏ rực rỡ, Kate đứng trước bục phát biểu, nở nụ cười rồi chia sẻ thông điệp về mối liên hệ giữa con người và thế giới tự nhiên.

Cô nhấn mạnh rằng thiên nhiên vô cùng quý giá, con người không tồn tại tách biệt khỏi nó mà có mối liên kết sâu sắc, cả hữu hình lẫn vô hình. Khi thiên nhiên phát triển khỏe mạnh, cuộc sống con người cũng được hưởng lợi.

Đáng chú ý, Vương phi còn nhắc đến trải nghiệm cá nhân khi nói rằng bản thân đã trực tiếp cảm nhận được khả năng chữa lành và làm phong phú đời sống của thiên nhiên. Thông điệp này càng có ý nghĩa khi Kate từng công khai chia sẻ về vai trò tích cực của việc gần gũi thiên nhiên trong quá trình phục hồi sức khỏe.

Tuy nhiên, bài phát biểu không chỉ hướng về câu chuyện riêng. Kate cảnh báo tình trạng các loài sinh vật biến mất, môi trường sống bị thu hẹp và cảnh quan tự nhiên thay đổi với tốc độ đáng lo ngại. Đồng thời, cô bày tỏ hy vọng trước những sáng kiến đang được triển khai trên khắp thế giới nhằm bảo vệ và phục hồi hành tinh. Vương phi cũng dành lời ghi nhận cho những người được vinh danh tại Earthshot Prize, nhấn mạnh rằng công việc của họ có thể tạo nên những thay đổi tích cực cho nhiều thế hệ.

Sau phần phát biểu, Kate công bố Bhutan giành chiến thắng ở hạng mục "Bảo vệ và Phục hồi Thiên nhiên", trước khi trao giải cho Công chúa Chimi Yangzom Wangchuck, người đại diện vương quốc lên nhận giải thưởng trị giá 1 triệu bảng Anh.

Bhutan được vinh danh nhờ những nỗ lực bảo vệ rừng, gìn giữ hệ sinh thái và phát triển chương trình phục hồi thiên nhiên. Quốc gia nằm trên dãy Himalaya này có quy định trong Hiến pháp về việc duy trì ít nhất 60% diện tích đất có rừng che phủ, trong khi tỷ lệ thực tế hiện gần 70%. Một trong những điểm đáng chú ý là sáng kiến Restore Bhutan, hướng đến phục hồi 50.000 ha diện tích đất suy thoái, bao gồm rừng, đất nông nghiệp và cảnh quan đô thị.

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau 10 năm giữa hai nàng Công chúa

Khoảnh khắc Kate trao giải cho Công chúa Chimi Yangzom Wangchuck còn có một câu chuyện Hoàng gia thú vị phía sau.

Công chúa Chimi là em gái cùng cha khác mẹ của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Năm 2016, khi William và Kate đến Bhutan trong chuyến công du châu Á, Công chúa Chimi từng có mặt tại sân bay Paro để đón tiếp hai vợ chồng. Mười năm sau, hai người phụ nữ Hoàng gia lại gặp nhau tại Mumbai, nhưng lần này là trên sân khấu của một giải thưởng môi trường quốc tế.

Trong đoạn video tại sự kiện, Kate mỉm cười khi trao giải và chúc mừng đại diện Bhutan. Công chúa Chimi xuất hiện trong trang phục truyền thống với những họa tiết tinh xảo, phát biểu về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên và những cam kết lâu dài của đất nước mình.

Đây là khoảnh khắc mang ý nghĩa đặc biệt khi kết nối hai chuyến công du cách nhau một thập kỷ, đồng thời cho thấy mối quan tâm chung của hai gia đình Hoàng gia đối với những hoạt động môi trường.

Đối với William, Earthshot Prize là một trong những sáng kiến quan trọng nhất mà anh theo đuổi. Giải thưởng được sáng lập năm 2020, nhằm tìm kiếm và hỗ trợ những giải pháp giải quyết các thách thức môi trường trên toàn cầu.

Việc Kate trở lại lễ trao giải sau bốn năm, trực tiếp tham gia công bố người chiến thắng và đồng hành cùng chồng trong một sự kiện có ý nghĩa lớn đối với anh vì thế càng được công chúng chú ý.

Giữa một đêm hội tụ nhiều ngôi sao và nhân vật nổi tiếng, Kate không cần cố gắng tạo ra khoảnh khắc gây chú ý. Từ nụ cười rạng rỡ trên thảm xanh đến phong thái tự tin trên sân khấu, Vương phi đã có một màn xuất hiện vừa lộng lẫy vừa đầy ý nghĩa.

Và nếu bộ trang sức ngọc lục bảo của Elizabeth II khiến người ta phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp sang trọng, thì chính khoảnh khắc Kate đứng trước hàng nghìn khán giả, nói về tương lai của hành tinh và trao giải cho Công chúa Bhutan mới là dấu ấn đáng nhớ nhất của cô trong đêm Earthshot Prize 2026.