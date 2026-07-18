MXH đang tràn ngập "cơn sốt" làm kem dưa hấu đông lạnh tại nhà không cần dùng máy

Mùa hè năm nay, các nền tảng mạng xã hội đang chứng kiến sự lên ngôi của một trào lưu ẩm thực vừa dễ làm, vừa đẹp mắt lại vô cùng ngon miệng. Đó là việc tận dụng những loại trái cây theo mùa từ dưa hấu, dưa lưới cho đến xoài đem đi cấp đông và biến tấu thành những món kem "siêu tốc". Điều khiến phương pháp này trở nên "viral" chính là sự tối giản: Bạn không cần thiết bị chuyên dụng, không cần công thức cầu kỳ, mà chỉ cần một chút kiên nhẫn khi chờ trái cây đông lại.

Đây chính là "cứu cánh" tuyệt vời cho những tâm hồn hảo ngọt nhưng vẫn muốn đảm bảo sức khỏe. Từ một nửa quả dưa hấu hay dưa lưới còn dư, chỉ cần thêm một chút sữa tươi hoặc sữa chua, kem whipping bạn sẽ nhanh chóng sở hữu một món kem với kết cấu bông xốp, mịn màng, đánh thức mọi giác quan trong những ngày nắng nóng.

Phương pháp này tận dụng sự chênh lệch nhiệt độ để tạo nên kết cấu kem hoàn hảo. Khi bạn đổ sữa lạnh vào phần trái cây đã được cấp đông cứng, sự tiếp xúc nhiệt khiến sữa đông đặc lại gần như tức thì. Lúc này, việc dùng thìa cạo liên tục không chỉ giúp kết hợp sữa với nước trái cây mà còn tạo ra sự bông xốp, tạo thành lớp kem mịn màng, thanh mát.

Chỉ với nửa quả dưa hấu, dưa lưới hay xoài đã đông lạnh, bạn có thể thỏa sức biến tấu với các loại sữa tươi, sữa chua hoặc thậm chí là sữa dừa để tạo ra những hương vị riêng biệt. Kết quả nhận được là một phần tráng miệng có độ mềm mịn, tan ngay trong miệng, không hề bị dăm đá như các phương pháp làm kem thông thường.

Hơn cả một món ăn, quá trình làm kem này còn được cộng đồng mạng ví như một liệu pháp chữa lành. Tiếng thìa cạo nhẹ nhàng trên lớp trái cây đông lạnh tạo ra âm thanh vô cùng thư giãn, giống như một dạng nội dung ASMR giúp xua tan áp lực. Đối với nhiều người, việc tự tay thực hiện món tráng miệng này vào cuối ngày không chỉ để tận hưởng hương vị mát lạnh mà còn để tìm lại cảm giác thư thái, bình yên.

Không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi, trào lưu này còn được lòng những người quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh. Bằng cách kiểm soát lượng đường và chọn các loại sữa phù hợp (như sữa ít béo hoặc sữa hạt), bạn hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một món ăn vặt ít calo nhưng vẫn đủ thỏa mãn cơn thèm ngọt. Hơn nữa, việc sử dụng trực tiếp vỏ trái cây làm bát đựng không chỉ tạo nên vẻ ngoài bắt mắt, độc đáo mà còn giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian dọn rửa sau khi thưởng thức.

Trong những ngày hè oi ả, hãy thử một lần "lăn vào bếp" đu trend theo MXH. Sự hòa quyện giữa vị thanh mát của trái cây và độ béo ngậy từ sữa chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm ẩm thực vô cùng thú vị. Đừng quên chia sẻ thành quả của mình với gia đình và bạn bè bởi niềm vui ẩm thực luôn trọn vẹn nhất khi được sẻ chia.