Có những khoản tiền không lớn đối với người này nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt với người khác. Với Thích Chí Cường, một người đàn ông sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38,5 triệu) kiếm được trong một năm không chỉ là thành quả từ công việc. Đó còn là minh chứng rằng sau nhiều năm phải phụ thuộc vào cha mẹ vì bệnh tật, cuối cùng anh đã có thể tự chăm sóc bản thân và đóng góp ngược lại cho gia đình.

Câu chuyện của người đàn ông gần 50 tuổi đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ. Điều khiến nhiều người xúc động không đơn thuần là việc một người khuyết tật có thể mở trang trại nuôi ngỗng, mà còn ở hành trình kéo dài hàng chục năm để giành lại quyền tự chủ trong cuộc sống.

Từ cậu bé phải bỏ học vì bệnh tật đến 8 năm không thể rời giường

Thích Chí Cường sinh ra trong một gia đình nông thôn tại thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tuổi thơ của anh vốn khá bình thường cho đến khi một căn bệnh bất ngờ xuất hiện, khiến cuộc đời rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Theo Hà Nam Nhật báo, khi mới 9 tuổi, Cường bị sốt cao sau một ngày theo mẹ ra đồng. Sau đó, những cơn đau bắt đầu xuất hiện ở gót chân, lan lên đầu gối và khiến việc đi lại ngày càng khó khăn. Gia đình đưa anh đi khám và được thông báo mắc bệnh thấp khớp. Trong điều kiện y tế nông thôn còn hạn chế, việc điều trị chủ yếu dựa vào thuốc giảm đau và những biện pháp có sẵn. Bệnh tình tiếp tục tiến triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động của cậu bé.

Dù đau đớn, Chí Cường vẫn cố gắng đến trường cho đến khi không thể tiếp tục đi lại. Năm 1996, sau quá trình chữa trị kéo dài, anh quyết định dừng điều trị vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ anh cũng đang mắc bệnh, trong khi em trai chuẩn bị lập gia đình. Bệnh tiến triển khiến các khớp ngày càng cứng, cơ thể gần như mất khả năng vận động. Sau đó, anh được xác định mắc viêm cột sống dính khớp. Cuối cùng, chỉ còn hai cánh tay có thể cử động tương đối linh hoạt.

Trong suốt 8 năm, Chí Cường phải nằm trên giường và phụ thuộc vào cha mẹ trong hầu hết sinh hoạt hằng ngày. Điều khiến anh day dứt nhất là cảm giác bản thân trở thành gánh nặng cho những người đã lớn tuổi. Mỗi lần nhận bát cơm từ tay cha mẹ, anh lại nghĩ đến những vất vả mà họ phải chịu đựng. Nhưng thay vì chấp nhận cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc, người đàn ông bắt đầu tìm cách thay đổi.

Năm 2005, sau khi nghe nói có người cải tạo giường thành phương tiện di chuyển, Chí Cường nhờ một thợ sửa xe đạp hàn cho mình chiếc xe nằm từ những bánh xe có sẵn, thiết kế phù hợp với chiều cao và tình trạng cơ thể.

Chiếc xe tự chế ấy mở ra một bước ngoặt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Cường có thể dùng hai tay đẩy bánh xe, từng chút một di chuyển ra khỏi nhà. Những quãng đường ban đầu vô cùng ngắn, nhưng đối với Chí Cường, đó là cơ hội được chủ động khám phá thế giới bên ngoài.

Trong 5 năm tiếp theo, anh kiên trì tập làm những việc đơn giản nhất như mặc quần áo, giặt giũ, dọn nhà và nấu ăn. Vì không thể quan sát mọi thứ ở tư thế bình thường, anh sử dụng gương để nhìn những vị trí khuất tầm mắt, đồng thời dùng gậy lấy các đồ vật ở xa.

Tháng 7/2010, Chí Cường thông báo với cha mẹ rằng mình muốn sống tự lập. Đó không phải quyết định dễ dàng. Một người gần như không thể thay đổi tư thế cơ thể phải học lại cách thực hiện từng công việc hằng ngày, từ vượt qua bậc cửa đến di chuyển trong sân nhà. Nhưng những nỗ lực ấy giúp anh từng bước giảm sự phụ thuộc vào gia đình.

Nằm trên xe tự chế nuôi ngỗng, kiếm được tiền lại dành cho cha mẹ

Sau khi tự chăm sóc được bản thân, Chí Cường bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm tiền.

Năm 2015, anh tiếp cận Internet và thử làm các công việc hỗ trợ cửa hàng thương mại điện tử, từ quảng bá sản phẩm đến chăm sóc khách hàng. Năm đầu tiên, anh tiết kiệm được hơn 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu). Số tiền không lớn, nhưng với một người từng không có thu nhập trong nhiều năm, đây là thành quả mang ý nghĩa đặc biệt.

Đến năm 2022, Chí Cường quyết định sử dụng khoản tiền tích lũy để cải tạo khu sân sau thành nơi nuôi ngỗng. Ban đầu, không phải ai cũng tin kế hoạch ấy có thể thành công. Sức khỏe hạn chế, việc chăm sóc vật nuôi đòi hỏi nhiều công sức, trong khi đầu ra cho sản phẩm chưa rõ ràng.

Để có thể tự làm việc, anh thuê thợ điều chỉnh độ cao của bếp, cửa và hàng rào sao cho phù hợp với tầm với của hai cánh tay. Từ bốn con ngỗng ban đầu, anh dần mở rộng việc chăn nuôi. Theo Hà Nam Nhật báo, anh mua thêm 72 con vào năm 2023, 220 con vào năm 2024 và 250 con vào năm 2025.

Hằng ngày, Chí Cường di chuyển bằng chiếc xe nằm tự chế, dùng hai tay cho ngỗng ăn, thay nước và vệ sinh khu vực chăn nuôi. Song song với việc bán trứng ngỗng cho người dân địa phương, anh còn sử dụng điện thoại quay lại những sinh hoạt thường ngày rồi đăng tải lên mạng xã hội. Những đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông nằm trên xe tự chăm sóc đàn ngỗng, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn dần thu hút sự quan tâm.

Nhờ kết hợp hoạt động chăn nuôi, bán hàng và sáng tạo nội dung, thu nhập của Chí Cường từng bước được cải thiện. Các nguồn tin Trung Quốc cho biết hiện anh có thu nhập hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi năm, tương đương khoảng 38,5 triệu đồng. Anh còn nhận khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật.

Điều khiến câu chuyện gây xúc động là cách anh sử dụng những đồng tiền mình kiếm được. Theo truyền thông Trung Quốc, Chí Cường đã dành khoản thu nhập tích lũy trong những năm qua cho cha mẹ. Với Cường, niềm vui lớn nhất không phải trở thành người giàu có, mà là cuối cùng đã có thể giúp đỡ những người từng chăm sóc mình trong những năm tháng khó khăn nhất.

Anh chia sẻ rằng bản thân không còn là người vô dụng, bởi giờ đây không những có thể tự lo cuộc sống mà còn giúp đỡ gia đình. Năm 2025, Chí Cường được vinh danh là một trong những tấm gương người khuyết tật tự cường của tỉnh Hà Nam.

Hiện anh vẫn tiếp tục công việc chăn nuôi và làm nội dung trên mạng xã hội. Anh còn hy vọng có thể tận dụng lượng người theo dõi để giới thiệu thêm các sản phẩm nông nghiệp của quê hương. Đằng sau khoản thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm là rất nhiều năm tháng tập luyện, thích nghi và tìm kiếm cơ hội phù hợp với điều kiện sức khỏe.

Câu chuyện của Chí Cường cũng nhắc đến một vấn đề đáng quan tâm: Để người khuyết tật có thể làm việc và sống độc lập, bên cạnh ý chí cá nhân còn cần môi trường thuận tiện, công cụ hỗ trợ và cơ hội tiếp cận việc làm. Với Chí Cường, chiếc xe nằm được cải tạo, khu chăn nuôi thiết kế theo khả năng vận động và Internet đã tạo nên những điều kiện giúp ông làm chủ cuộc sống.

Sau nhiều năm, người đàn ông ấy không chỉ tìm được sinh kế mà còn có thêm những mối quan hệ, bạn bè và niềm vui từ công việc. Từ người con phải phụ thuộc vào cha mẹ trong từng bữa ăn, ông đã có thể tự kiếm tiền và dành thành quả lao động để báo đáp gia đình. Có lẽ, với Chí Cường, đó mới là điều đáng tự hào nhất trong hành trình dài đã qua.

*Theo SCMP, Hà Nam nhật báo, The Paper