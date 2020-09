"Ông lớn" Everon ra mắt thương hiệu mành rèm

Lợi thế "ông lớn" ngành chăn ga khi ra mắt Mành Rèm Everon



Được thành lập năm 1993, Everpia JSC là tổng công ty thành lập thương hiệu Everon, thương hiệu chăn, ga, gối, nệm Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam.

Hơn 30 năm thấu hiểu thị trường, Everon nhận thấy thị trường mành, rèm, thảm tại Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. Hầu hết đơn vị thi công đều chọn đặt mành rèm tại những xưởng gia công tự phát với nhiều rủi ro kỹ thuật cắt may và chất liệu vải. Đồng thời, khách hàng gần như không có lựa chọn thay đổi mành rèm về sau do chi phí và quy trình cắt may quá tốn kém, cả thời gian lẫn tiền bạc.

Nhận thấy cơ hội của thị trường, Everpia JSC chính thức ra mắt thương hiệu Mành Rèm Everon với cả dịch vụ may đo chuyên nghiệp lẫn mành rèm may sẵn. Vừa chính thức ra mắt hồi năm 2019, Mành Rèm Everon đã sớm được nhiều khách hàng đón nhận nhờ những thế mạnh sẵn có từ Everpia JSC.

Với 3 nhà máy trên khắp Việt Nam, nguồn vải cao cấp từ Hàn Quốc cùng viện thiết kế riêng chuẩn mực, Mành Rèm Everon có đầy đủ lợi thế để đáp ứng đa dạng yêu cầu của mọi công trình cao cấp.

Trong đó, Viện thiết kế Everon hoạt động gần như độc lập với khoảng 20 nhân sự có chuyên môn cao và tư duy thẩm mỹ cấp tiến, cho phép Everon nói chung và Mành Rèm Everon liên tục giới thiệu những mẫu thiết kế mới trên nền chất liệu cao cấp. Đồng thời, viện thiết kế cũng tạo lợi thế cho Mành Rèm Everon phục vụ những dự án cao cấp, đòi hỏi sự chuẩn xác và tinh chỉnh đặc biệt cao.

Everon vốn nổi tiếng với chất liệu vải nhập Hàn và kỹ thuật cắt may tỉ mỉ. Điều này cũng được thể hiện ở Mành Rèm Everon khi từng sản phẩm đến tay người dùng cuối đều đạt phẩm cấp cao nhất. Nhờ thế, dù mới ra mắt, Mành Rèm Everon đã là đối tác của những dự án cao cấp như Vinhomes SkyLake, Asiana Vũng Tàu cũng như những biệt thự tư gia cần chất lượng mành rèm xứng tầm không gian.

Đây là những lợi thế gần như độc tôn của một công ty có hơn 30 năm kinh nghiệm "chăm sóc tổ ấm" tại thị trường Việt Nam.

"Không chỉ có lợi thế nguồn vải và tay nghề cắt may, Everpia JSC còn hoàn thiện quy trình tư vấn và đội ngũ lắp đặt trên toàn quốc để khách hàng dự án hay khách hàng cá nhân đều có thể thuận tiện sở hữu mành rèm Everon phù hợp với không gian nội thất trong thời gian nhanh nhất." - Ông Choi Hyung Joon - Giám đốc điều hành mảng Mành Rèm Everpia JSC chia sẻ.

Mành Rèm Everon là đối tác cung cấp mành rèm cho dự án Vinhomes Skylake tại Cầu Giấy, Hà Nội

Đa dạng hoá để mang mành rèm chất lượng Hàn Quốc đến mọi nhà

"Chúng tôi đủ tự tin để phục vụ cho tất cả mọi khách hàng, từ cá nhân đến dự án. Không phải là một công ty non trẻ, Mành Rèm Everon đủ nguồn lực và kinh nghiệm để mang đến chất lượng tốt nhất trong mọi sản phẩm, từ cung cấp cho dự án, may đo trên mẫu sẵn có hay mành rèm may sẵn." - Ông Choi Hyung Joon tự tin trả lời khi được hỏi về khách hàng mục tiêu của Mành Rèm Everon.

Là người tiên phong và dẫn dắt mảng Mành Rèm của Everon đạt được những thành công nhất định, Phó Tổng Giám Đốc - Mr.Tony rất hào hứng về kế hoạch nam tiến của thương hiệu Mành Rèm Everon.

Thật vậy, dù mới ra mắt hơn một năm, Mành Rèm Everon đã có danh mục sản phẩm và dịch vụ đầy đủ cho đa dạng như cầu: Cung cấp và thiết kế, thi công mành rèm cho dự án, mành rèm thiết kế trên mẫu vải sẵn có hay tiện lợi như mành rèm may sẵn được bán tại hệ thống Showroom.

Khách hàng cá nhân có thể tìm đến "trải nghiệm mành rèm Everon" bằng cách nhắn tin đến Fan Page Everon để được tư vấn về chất liệu, kích cỡ và thiết kế. Đơn giản hơn nữa, những mẫu rèm may sẵn của Mành Rèm Everon hiện đã có mặt trên Everon.com. Tiki và Sendo; bảo đảm trải nghiệm mua sắm và thay đổi không gian thuận tiện nhất cho mọi khách hàng.

Bên cạnh mành rèm thiết kế, khách hàng có thể dễ dàng thay đổi không gian với mành rèm may sẵn của Everon được bán tại hệ thống Showroom hay trên everon.com, Tiki và Sendo.

Với khách hàng dự án, viện thiết kế Everon cùng đội ngũ kỹ thuật viên trên toàn quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn, thiết kế và cắt may phù hợp với yêu cầu khắt khe nhất của từng dự án.

Có thể nói, đa dạng hoá sản phẩm mà vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ ở mức cao nhất là lợi thế mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể sở hữu. "Mang sản phẩm tốt nhất đến mỗi khách hàng một cách thuận tiện nhất" là tâm niệm khi Everpia JSC phát triển Mành Rèm Everon.

Sau những thành công của Everon với Chăn-ga-gối-nệm, Mành Rèm Everon hứa hẹn là lựa chọn đáng tin cậy, chuyên nghiệp, cao cấp từ cắt may, chất liệu cho đến dịch vụ cho thị trường Việt Nam.