Thưởng thức hàng loạt show truyền hình và drama đình đám trên iQIYI

Trong tháng 9 này, ứng dụng xem phim trực tuyến iQIYI chính thức có mặt tại Việt Nam. Kho nội dung vô cùng đặc sắc như phim truyền hình dài tập, show truyền hình thực tế, web drama,… đặc biệt với các thể loại khác nhau như tình cảm lãng mạn, hài hước, tâm lý tội phạm, thần thoại hay lịch sử,… The Golden Eyes hay "Diên Hy Công Lược" cũng đã được phát sóng trực tuyến trên iQIYI. iQIYI cũng đã đi tiên phong và sản xuất nhiều show truyền hình nổi tiếng như "The Rap of China" ra mắt vào năm 2017, và show "Thanh Xuân Có Bạn – Youth With You" với sự góp mặt của "em gái quốc tế" BlackPink – Lisa.



Có trụ sở chính tại Singapore, iQIYI là dịch vụ phát trực tuyến video theo yêu cầu, cung cấp nền tảng giải trí toàn châu Á và được yêu thích bởi khán giả toàn thế giới. Cung cấp cả dịch vụ đăng ký VIP và hỗ trợ quảng cáo, iQIYI mang đến các bộ phim truyền hình dài tập, phim điện ảnh, show truyền hình thực tế và hoạt hình chất lượng cao; với phụ đề phù hợp; được cung cấp bởi công nghệ tiên tiến. iQIYI cũng cung cấp công nghệ của mình cho các dịch vụ giải trí khác thông qua quan hệ đối tác SaaS. Kho nội dung hấp dẫn của iQIYI có thể được thưởng thức trên mọi thiết bị bằng cách truy cập iQ.com và ứng dụng iQIYI. iQIYI hiện đang được sở hữu bởi iQIYI, Inc. (Nasdaq: IQ).

"The Rap of China" là một trong những show truyền hình ăn khách nhất thị trường Trung Quốc và châu Á.

Michael Chen, Phó Chủ tịch cấp cao của iQIYI, cho biết: "Chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ từ khán giả Việt Nam và rất hào hứng vì những nội dung này sẽ được phát hành phổ biến trên nền tảng của iQIYI. Như mọi khi, các tựa phim mới của chúng tôi sẽ luôn trải dài ở nhiều thể loại để thu hút sở thích đa dạng của người xem. Chúng tôi hy vọng rằng các nội dung này sẽ được yêu thích và sẽ mang đến cho mọi người những phút giây giải trí, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19".

iQIYI cung cấp gói đăng ký linh hoạt và giá cả phải chăng. Từ nay đến ngày 11/09/2020, người dùng mới có thể đăng ký dùng thử VIP một tháng miễn phí, cho phép họ truy cập nội dung mới, độc quyền.

Kho nội dung phong phú của iQIYI quy tụ hàng loạt các thể loại giải trí:

Các show truyền hình thực tế như "The Rap of China" chính thức quay trở lại với sự xuất hiện đặc biệt của Ngô Diệc Phàm cùng Jay Park. "Let’s Party", chương trình giải trí đầu tiên có sự tham gia của nhóm nhạc nữ THE 9 và "Dimension Nova" – với sự tham gia của dàn sao cực hot như Angela Baby, Phạm Thừa Thừa và Vương Lâm Khải.

Các bộ phim truyền hình lãng mạn Trung Quốc là những câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải ngoài cuộc sống. Có thể kể đến như "Love Yourself" là những xung đột nảy sinh khi bốn người bạn vướng phải những bế tắc trong sự nghiệp và khủng hoảng xảy ra trong tình yêu.

"Love is Sweet" là câu chuyện của một cô gái trẻ tình cờ gặp lại người bạn thân thuở nhỏ và trở thành đối thủ của cậu.

Các bộ phim mang dấu ấn lịch sử như "Dance of the Sky Empire" lấy bối cảnh triều đại nhà Đường khi con người và yêu quái cùng tồn tại.

Các fans của "Phú Sát Phó Hằng" sẽ tái ngộ Hứa Khải trong vai diễn một bán yêu trong thời đại nhà Đường.

Những câu chuyện được kể trong "The Moon Brightens", "In A Class Of Her Own" hay "Marry Me" mang đến nhiều cảm xúc cho người xem được trình chiếu trên iQIYI. Đặc biệt, các fans cứng của thể loại phim bí ẩn, kịch tính chắc chắn sẽ cảm thấy rùng mình trước bộ phim nổi tiếng "Psych-Hunter" hay "Crimson River" và "My Strange Friend" cũng sẽ là lựa chọn không tồi.

Mọt phim Hàn sẽ được thoả sức đắm chìm trong tình yêu mật ngọt giữa tài tử Ji Chang Wook và mỹ nữ Kim Yoo Jeong trong "Cửa hàng tiện lợi Saet Byul". Hay các bộ phim khác với sự góp mặt của dàn sao trẻ như "Flower of Evil", "Love Revolution", More Than Friends", "18 Again" sẽ đáp ứng nhu cầu của khán giả Việt.

Các bộ phim Hàn Quốc cũng sẽ có mặt trên iQIYI.

Đặc biệt, khán giả Việt sẽ được hưởng ưu đãi riêng khi những bộ phim Hàn Quốc quen thuộc sẽ được chiếu trên iQIYI Việt Nam; từ "The Battle Ship Island" của nam chính do Song Joong Ki thủ vai, hay "Train To Busan" của nam thần Gong Yoo trong vai một hành khách mắc kẹt trên chuyến tàu tràn ngập xác sống.

Việt Nam đang được iQIYI ưu ái.

Các fans của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin cũng sẽ có cơ hội hội ngộ họ trong "The Negotiation" và tái ngộ Park Seo Joon cùng Kang Ha Neul trong "Midnight Runners".

Như vậy, khán giả Việt có thể dễ dàng theo dõi các nội dung hấp dẫn trên iQIYI tại iQ.com hoặc tải ứng dụng iQIYI trên Apple Store hoặc Google Play Store.