Ông hoàng nhạc đỏ đau đớn nhớ vợ: "Tôi cần cô ấy"

Hơn một tuần sau khi tiễn biệt người bạn đời về nơi an nghỉ cuối cùng, NSND Tạ Minh Tâm vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ liên tục chia sẻ những dòng tâm sự cùng các hình ảnh, đoạn clip ghi lại ký ức với người vợ đã đồng hành cùng ông hơn bốn thập kỷ, khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi xúc động.

Sau lễ an táng nghệ sĩ Bạch Vân tại quê nhà, NSND Tạ Minh Tâm trải lòng: "Một tuần rất dài đã trôi qua vẫn còn để lại nỗi đau không biết đến bao giờ trong lòng tôi và các con cháu. Bạch Vân, người vợ thương yêu của Tạ Minh Tâm đã yên nghỉ nơi quê nhà, bên cạnh cha mẹ".

NSND Tạ Minh Tâm vẫn chưa vượt qua nỗi đau mất vợ

Không chỉ dừng lại ở lời tâm sự, nam nghệ sĩ còn đăng tải một đoạn clip lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của hai vợ chồng trong nhiều giai đoạn khác nhau. Từ những chuyến đi, nụ cười đời thường đến những phút giây bình yên bên gia đình, tất cả như một cuốn phim ký ức mà ông muốn gìn giữ mãi mãi.

Đi kèm đoạn video là dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "I know I'll need her till the stars all burn away", nghĩa là: "Tôi biết rằng mình luôn cần cô ấy cho đến khi những vì sao tắt hết". Câu hát khiến nhiều người nghẹn ngào bởi đó không chỉ là lời bày tỏ tình yêu, mà còn là sự khẳng định về khoảng trống không gì có thể lấp đầy sau khi người bạn đời ra đi.

NSND Tạ Minh Tâm buồn bã chia sẻ lại những khoảnh khắc bên vợ

Những ngày sau đó, NSND Tạ Minh Tâm tiếp tục đăng tải hình ảnh chụp cùng vợ khi bà còn sống. Ông còn nhắc lại chương trình "Mình ơi, ngày đó mơ gì" như một lời nhắn gửi đầy yêu thương tới người vợ quá cố. Mỗi bài đăng đều nhận được hàng nghìn lời động viên từ đồng nghiệp, học trò và khán giả, mong ông sớm vượt qua mất mát to lớn này.

Cuộc hôn nhân của NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân từ lâu được xem là một trong những chuyện tình đẹp, kín tiếng nhưng bền chặt của làng nghệ thuật Việt. Hai người quen nhau từ thời còn là sinh viên, cùng sống trong khu ký túc xá.

Khi ấy, Tạ Minh Tâm học âm nhạc, còn Bạch Vân theo học sân khấu. Nam nghệ sĩ từng thừa nhận ông từng lo sợ không thể cưới được Bạch Vân vì bà vừa xinh đẹp, tài năng, lại có nhiều người theo đuổi.

Sau khi kết hôn, cả hai cùng trải qua nhiều năm tháng khó khăn. Trong khi NSND Tạ Minh Tâm miệt mài theo đuổi con đường ca hát, nghệ sĩ Bạch Vân vốn là một diễn viên kịch nói triển vọng chấp nhận lùi lại phía sau để chăm sóc gia đình và nuôi dạy hai con gái.

Nhiều lần chia sẻ trên truyền thông, "ông hoàng nhạc đỏ" khẳng định chính sự hy sinh của vợ đã giúp ông có thể toàn tâm cống hiến cho nghệ thuật và đạt được những thành tựu trong sự nghiệp. Ông từng xúc động nói rằng sự nghiệp biểu diễn dang dở của vợ là một sự hy sinh rất lớn để ông có được ngày hôm nay.

Ngày nghệ sĩ Bạch Vân qua đời, NSND Tạ Minh Tâm chỉ nghẹn ngào gọi bà là "người yêu, người bạn đời tảo tần, thủy chung của tôi".

Đến hôm nay, sau hơn một tuần kể từ lễ tang, những hình ảnh, dòng trạng thái và ký ức ông chia sẻ vẫn cho thấy tình yêu sâu đậm dành cho người phụ nữ đã đồng hành cùng mình suốt hơn 40 năm.